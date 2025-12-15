Ένα ψηφιδωτό αποκάλυψε την ιστορία δύο αδελφών του 19ου αιώνα μ.Χ.

Η ιστορία δύο αδελφών που το 1861 έφεραν λίθους από την Αίγυπτο για το μωσαϊκό μιας εκκλησίας ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης του κτιρίου.

Οι λίθοι από μάρμαρο, γρανίτη, πορφυρίτη και αλάβαστρο συλλέχθηκαν από τις Έμιλι και Αν-Λουίζ Μπέιλι, ηλικίας 40 ετών, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Πώς ένα ψηδιφωτό «μίλησε» για το ταξίδι των δύο αδελφών

Το ψηφιδωτό για το τέμπλο, τον τοίχο πίσω από το ιερό της εκκλησίας St Lawrence στο Great Waldingfield του Suffolk, βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση αναστήλωσης.

Ο Φιλ Τζουντ ερεύνησε τις αδελφές μαζί με τη σύζυγό του Ντον.

Είπε ότι το ταξίδι τους ήταν ένα ταξίδι «που πολύ λίγοι άνδρες είχαν κάνει, πόσο μάλλον δύο γυναίκες, με τα ρούχα που θα είχαν, την έλλειψη μεταφορικών μέσων και τις δυσκολίες στη μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο».

Το ζευγάρι πραγματοποίησε εκτενή έρευνα για τη ζωή των ανύπαντρων αδελφών, οι οποίες προσεύχονταν στην εκκλησία μαζί με τον αδελφό τους, τον αιδεσιμότατο Γουάλντινγκφιλντ.

Οι αδελφές περιπλανήθηκαν σε δύσκολα εδάφη, όπως το Wadi Halfa στα σύνορα της Αιγύπτου και του Σουδάν, «το οποίο ήταν από μόνο του ένα εκπληκτικό επίτευγμα», είπε ο κ. Τζουντ.

Τι έγινε γνωστό για τις γυναίκες

Οι αδελφές προέρχονταν από πλούσια οικογένεια και φαίνεται ότι κατέβαλαν προσπάθειες για να βοηθήσουν τους φτωχούς.

«Προμήθευαν τρόφιμα στο τοπικό σχολείο για τα παιδιά, κάτι που δεν συνέβαινε συχνά», υποστήριξε ο κ. Τζουντ.

Πρόσθεσε ότι «το να μαθαίνουμε περισσότερα για αυτές τις κρατά ζωντανές» και ότι αρχικά υπήρχε έλλειψη υλικού, μέχρι που πρόσφατα ανακαλύφθηκε στις ΗΠΑ ένα βιβλίο για αυτές, το οποίο οι ερευνητές «ακόμα μελετούν».

Η ετήσια περιοδεία των αδελφών τις οδήγησε πίσω στο Σάφολκ με μια μικρή συλλογή λίθων, η οποία στάλθηκε στη Ρώμη για να κοπεί σε λεπτά κομμάτια και να καλύψει το ιερό της εκκλησίας.

«Η δεξιοτεχνία και η δουλειά που έχει καταβληθεί είναι πραγματικά εκπληκτική», δήλωσε ο επιστάτης της εκκλησίας Κρίστοφερ Φράνσις.

«Αυτά τα διαφορετικά υλικά, αυτές οι διαφορετικές πέτρες, δεν έχουν αρμούς, είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους».

Με πληροφορίες από το BBC