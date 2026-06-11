Ένα μουσείο στην Αριζόνα ξαναγράφει την ιστορία του με 185 έργα αυτόχθονης αμερικανικής τέχνης

Το Phoenix Art Museum δεν αποκτά απλώς μια μεγάλη συλλογή. Αποκτά έναν ολόκληρο αιώνα ιστοριών που η αμερικανική τέχνη άργησε πολύ να κοιτάξει από τη σωστή πλευρά.

Το μουσείο της Αριζόνα ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη δωρεά έργων αυτόχθονης αμερικανικής τέχνης στην ιστορία του: 185 έργα από 99 καλλιτέχνες και 44 αυτόχθονες κοινότητες, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τον συλλέκτη τέχνης της αμερικανικής Δύσης και επιχειρηματία ακινήτων William Healey.

Τον Αύγουστο, 100 από αυτά τα έργα θα παρουσιαστούν στην έκθεση The Way We Came: A Century of Indigenous Art – The William P. Healey Collection at Phoenix Art Museum. Η έκθεση δεν επιχειρεί απλώς να δείξει «ωραία έργα» ή να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια μουσειακή συλλογή. Φιλοδοξεί να αφηγηθεί έναν αιώνα αυτόχθονης δημιουργίας ως ιστορία επιβίωσης, μετασχηματισμού και πνευματικής αντοχής.

Facebook Twitter Το έργο Xeriscape της Jaune Quick-to-See Smith, μιας από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης αυτόχθονης αμερικανικής τέχνης

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες της συλλογής βρίσκονται η Jaune Quick-to-See Smith, ο Tony Abeyta, ο πατέρας του Narciso Abeyta και ο T.C. Cannon. Πρόκειται για ονόματα που δεν αντιμετωπίζουν την αυτόχθονη τέχνη ως στατικό υπόλειμμα ενός παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή γλώσσα που συνομιλεί με τη σύγχρονη αμερικανική ιστορία, την αφαίρεση, την πολιτική μνήμη, την πνευματικότητα και το τραύμα.

Την έκθεση συν-επιμελείται ο Tony Abeyta, καλλιτέχνης Diné και παλιός φίλος του Healey, μαζί με την επιμελήτρια του μουσείου JoAnna Reyes. Ο Abeyta είχε συμβουλεύσει τον συλλέκτη στη διαμόρφωση της συλλογής, με στόχο να αποτυπωθεί η ιστορία των αυτόχθονων Αμερικανών από τη δική τους οπτική και όχι μέσα από το βλέμμα της αποικιοκρατικής ή λαογραφικής περιγραφής.

Στο κέντρο αυτής της αφήγησης βρίσκεται και η βίαιη κληρονομιά των σχολείων αναγκαστικής αφομοίωσης, όπου γενιές αυτόχθονων παιδιών αποκόπηκαν από τις γλώσσες, τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Η τέχνη, εδώ, δεν λειτουργεί ως διακοσμητικό υπόλειμμα μιας κουλτούρας που «διασώθηκε». Λειτουργεί ως απόδειξη ότι η ιστορία δεν διακόπηκε, ακόμη κι όταν υπήρξαν συστήματα που επιχείρησαν να τη διακόψουν.

Facebook Twitter Το έργο Celebration from the Underworld του Tony Abeyta, από τη συλλογή αυτόχθονης αμερικανικής τέχνης που δωρίζεται στο Phoenix Art Museum. Φωτ.: Davin Lavikka

Ιδιαίτερη θέση στη συλλογή έχει ο Narciso Abeyta, πατέρας του Tony Abeyta, ο οποίος σπούδασε στη Santa Fe Indian School και υπηρέτησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέλος των περίφημων Navajo Code Talkers. Μετά τον πόλεμο σταμάτησε να ζωγραφίζει για περίπου δύο δεκαετίες, πριν επιστρέψει στην τέχνη με έργα πιο εκφραστικά, πιο θεατρικά, πιο φορτισμένα από την εμπειρία της ζωής που είχε μεσολαβήσει.

Ο Tony Abeyta επιμένει ότι η αυτόχθονη τέχνη «ήταν πάντα εκεί για να πει την ιστορία». Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά τη δεκαετία του 1970, όταν άρχισε να συνομιλεί πιο ορατά με τη σύγχρονη mainstream τέχνη. Υπήρχε ήδη ως μνήμη, ως εργαλείο αφήγησης, ως πράξη συνέχειας και ως τρόπος να κρατηθεί ζωντανή μια κοινότητα μέσα σε διαρκείς μετακινήσεις, απώλειες και προσαρμογές.

Γι’ αυτό και ο ίδιος μιλά για survivance, έναν όρο που συνδέει την επιβίωση με την αντίσταση και έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη διαρκή παρουσία των αυτόχθονων κοινοτήτων όχι ως παθητικό κατάλοιπο, αλλά ως ενεργή δημιουργική δύναμη. Δεν πρόκειται μόνο για το ότι οι κοινότητες επέζησαν. Πρόκειται για το ότι συνέχισαν να παράγουν μορφές, εικόνες, μύθους, αφηγήσεις και τρόπους να υπάρχουν.

Η δωρεά του Healey προς το Phoenix Art Museum έρχεται μετά από προηγούμενη δωρεά 100 έργων σύγχρονης αυτόχθονης αμερικανικής τέχνης στο Saint Louis Art Museum το 2023. Στο Φοίνιξ, όμως, η νέα συλλογή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Η Αριζόνα δεν είναι ένας ουδέτερος τόπος για μια τέτοια έκθεση.

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Είναι περιοχή όπου οι ιστορίες, οι κοινότητες και οι πολιτισμοί των αυτόχθονων Αμερικανών δεν αποτελούν μακρινό μουσειακό υλικό, αλλά ζωντανή γεωγραφία.

Η έκθεση The Way We Came δεν παρουσιάζει την αυτόχθονη τέχνη ως κάτι παγωμένο πίσω από προθήκες. Την αντιμετωπίζει ως μια ιστορία επιβίωσης, προσαρμογής, τραύματος, πνευματικής επιμονής και ατομικής δημιουργικότητας που εξακολουθεί να αλλάζει μορφή.

Facebook Twitter Το έργο The Medicine Dancer του Oscar Howe, περίπου 1965, από τη δωρεά αυτόχθονης αμερικανικής τέχνης προς το Phoenix Art Museum. Φωτ.: Davin Lavikk

Και ίσως εκεί βρίσκεται η πραγματική σημασία της δωρεάς: όχι μόνο στο μέγεθος της συλλογής, αλλά στο ότι ένα μουσείο καλείται να ξαναδεί ποια ιστορία αφηγείται όταν μιλά για αμερικανική τέχνη. Όχι μόνο την ιστορία των μεγάλων θεσμών, των συλλογών και της αγοράς, αλλά και την ιστορία εκείνων που ήταν ήδη εκεί, επέζησαν, άλλαξαν, αντιστάθηκαν και συνέχισαν να δημιουργούν.

Με στοιχεία από Artsy