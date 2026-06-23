Ένα κομμάτι της πρώτης Pride σημαίας ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ευρώπη

Ένα κομμάτι της ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορίας ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ.

Ένα σωζόμενο τμήμα της πρώτης οκτάχρωμης Pride σημαίας, που σχεδίασε ο Γκίλμπερτ Μπέικερ το 1978 για το San Francisco Gay Freedom Day Parade, θα εκτεθεί στο Cork Public Museum της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο του πρώτου διεθνούς δανείου του ιστορικού αντικειμένου.

Το τμήμα της σημαίας φυλάσσεται από το 2021 στη GLBT Historical Society στο Σαν Φρανσίσκο και θεωρείται το μοναδικό γνωστό σωζόμενο κομμάτι από τις δύο αρχικές σημαίες ουράνιου τόξου που υψώθηκαν στις 25 Ιουνίου 1978 στην United Nations Plaza του Σαν Φρανσίσκο.

Facebook Twitter Τμήμα της πρώτης οκτάχρωμης Pride σημαίας του Γκίλμπερτ Μπέικερ, που δημιουργήθηκε το 1978 στο Σαν Φρανσίσκο. Φωτ.: GLBT Historical Society

Η συμφωνία ανάμεσα στη GLBT Historical Society, την πόλη του Κορκ και το Cork Public Museum υπεγράφη τον Μάρτιο στο Σαν Φρανσίσκο. Το ιστορικό κομμάτι της σημαίας θα παραμείνει στην Ιρλανδία για τέσσερις μήνες, ενώ η άφιξή του θα συμπέσει με τη δημιουργία της πρώτης μόνιμης ΛΟΑΤΚΙ+ έκθεσης του Cork Public Museum.

Η αρχική Pride σημαία δεν είχε έξι, αλλά οκτώ χρώματα. Ο Μπέικερ, καλλιτέχνης και ακτιβιστής, κλήθηκε από τον Χάρβεϊ Μιλκ και άλλους ακτιβιστές του Σαν Φρανσίσκο να δημιουργήσει ένα νέο σύμβολο για την κοινότητα. Το αποτέλεσμα ήταν μια χειροποίητη, βαμμένη και ραμμένη σημαία, στην οποία κάθε χρώμα είχε δική του σημασία: από τη σεξουαλικότητα και τη ζωή μέχρι τη θεραπεία, τη μαγεία και τη γαλήνη.

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Παρότι ο Μπέικερ είναι εκείνος που πιστώνεται τον σχεδιασμό της, η πρώτη σημαία δημιουργήθηκε συλλογικά, με τη βοήθεια φίλων και εθελοντών. Ανάμεσά τους ήταν και η costume designer Lynn Segerblom, γνωστή και ως Faerie Argyle Rainbow, η οποία ανέπτυξε τις χρωματικές φόρμουλες και επέβλεψε τη διαδικασία βαφής.

Με τα χρόνια, το σχέδιο άλλαξε. Οι ροζ και τιρκουάζ λωρίδες αφαιρέθηκαν από μεταγενέστερες εκδοχές, κυρίως επειδή τα συγκεκριμένα υφάσματα δεν ήταν εύκολο να βρεθούν όταν ο Μπέικερ άρχισε να παράγει τη σημαία μαζικά. Αργότερα, νέες εκδοχές, όπως η Progress Pride Flag, πρόσθεσαν αναφορές σε τρανς, intersex και queer BIPOC κοινότητες.

Facebook Twitter Η είσοδος του GLBT Historical Society Museum στο Σαν Φρανσίσκο, όπου φυλάσσεται το μοναδικό γνωστό σωζόμενο τμήμα της πρώτης Pride σημαίας. Φωτ.: GLBT Historical Society

Ωστόσο, το αρχικό ουράνιο τόξο του 1978 παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και φορτισμένα σύμβολα του σύγχρονου ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος. Δεν ήταν απλώς ένα έμβλημα του Pride. Ήταν μια προσπάθεια να βρεθεί μια εικόνα που να μη βασίζεται στη ντροπή ή στην καταστολή, αλλά στη χαρά, τη συλλογικότητα και την ορατότητα.

Για τη GLBT Historical Society, το ταξίδι της σημαίας στην Ιρλανδία δεν είναι μόνο μια μουσειακή μετακίνηση. Είναι ένας τρόπος να γίνει η ιστορία της πιο προσβάσιμη πέρα από το Σαν Φρανσίσκο, την πόλη όπου γεννήθηκε ως σύμβολο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της GLBT Historical Society, Roberto Ordeñana, δήλωσε ότι η σημασία της σημαίας ξεπερνά κάθε μουσείο, πόλη ή χώρα, καθώς η κοινή ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία ανήκει σε όλους, πέρα από σύνορα.

Για το Cork Public Museum, η έκθεση του αυθεντικού τμήματος της σημαίας θα λειτουργήσει και ως σημείο εκκίνησης για μια πιο σταθερή καταγραφή της ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορίας της πόλης. Ο επιμελητής του μουσείου, Dan Breen, έχει τονίσει ότι η νέα μόνιμη έκθεση θα επιχειρήσει να συλλέξει, να διατηρήσει και να κάνει ορατές τις ιστορίες κοινοτήτων που παραδοσιακά έμεναν στο περιθώριο της επίσημης μνήμης του Κορκ.

Facebook Twitter Οι αρχικές σημαίες ουράνιου τόξου κυματίζουν στο Σαν Φρανσίσκο το 1978, στη γέννηση ενός συμβόλου που θα γινόταν παγκόσμιο. Φωτ.: Rennie / GLBT Historical Society

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την πρώτη της εμφάνιση στο Σαν Φρανσίσκο, η πρώτη Pride σημαία δεν ταξιδεύει ως νοσταλγικό αντικείμενο. Ταξιδεύει ως τεκμήριο μιας στιγμής όπου μια κοινότητα αποφάσισε ότι χρειαζόταν όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και δικά της χρώματα.

με στοιχεία από LGBTQ Nation