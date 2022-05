Ένα κλεμμένο για τριάντα χρόνια έργο του Βίλεμ ντε Κούνινγκ επιστρέφει στο Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα

Το έργο «Woman-Ochre» (Γυναίκα σε ώχρα) του Βίλεμ ντε Κούνινγκ, που αγνοούνταν για 30 χρόνια μετά από ληστεία, επιστρέφει σε δημόσια θέα στο Getty Center στο Λος Άντζελες αυτό το καλοκαίρι σε μια έκθεση με τίτλο: Βίλεμ ντε Κούνινγκ: Κλοπή και ανάκτηση.

Το 1985, την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο πίνακας αφαιρέθηκε από την κορνίζα του και κλάπηκε από το Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα (UAMA), σε μια ληστεία που έγινε μέρα μεσημέρι. Όταν το μουσείο άνοιξε περίπου στις 9 το πρωί, ένας άνδρας και μια γυναίκα ακολούθησαν ένα μέλος του προσωπικού στο εσωτερικό του κτιρίου. Ενώ η γυναίκα αποσπούσε την προσοχή ενός φρουρού ασφαλείας, ο άντρας έκοψε τον πίνακα από το πλαίσιο και τον τύλιξε βιαστικά σε ρολό. Το ζευγάρι έφυγε από το μουσείο σε λιγότερο από 15 λεπτά αργότερα.

Ο πίνακας, που δημιουργήθηκε γύρω στα 1954-55, υπέστη μεγάλη ζημιά κατά τη διάρκεια της ληστείας και έπρεπε να υποβληθεί σε μια έντονη, σχολαστική διαδικασία συντήρησης μόλις έφτασε στο Γκετί. "Ο πίνακας έφτασε σε εμάς σε πολύ κακή κατάσταση", δήλωσε ο Ulrich Birkmaier, ανώτερος συντηρητής έργων ζωγραφικής στο Μουσείο, σε δελτίο τύπου. "Ο βάναυσος τρόπος με τον οποίο ξηλώθηκε από την επένδυση του προκάλεσε σοβαρές αποκολλήσεις χρώματος, και σκισίματα, για να μην αναφέρουμε τη ζημιά που προκάλεσε η λεπίδα που χρησιμοποιήθηκε για να τον αποκόψει από το πλαίσιο του. Το να φέρεις έναν πίνακα από μια τόσο άσχημη κατάσταση σε έργο που μπορεί να εκτεθεί είναι ένα τεράστιο επίτευγμα".

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γκετί τον Αύγουστο του 2017, οι David Van Auker, Buck Burns και Rick Johnson αγόρασαν τον πίνακα, μαζί με άλλα αντικείμενα, από την περιουσία ενός αποθανόντος ζευγαριού στο Cliff του Νέου Μεξικού. Πήγαν τα αντικείμενα στο κατάστημά τους-Manzanita Ridge Furniture & Antiques στο κοντινό Silver City και εξέθεσαν το έργο. Δύο χρόνια νωρίτερα το UAMA, σε συντονισμό με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, άρχισε να δημοσιοποιεί την 30ή επέτειο της κλοπής. Όταν οι πελάτες άρχισαν να σχολιάζουν τη γνησιότητα του πίνακα, ο Van Auker άρχισε να ερευνά την αγορά του. Τελικά τη συνέδεσε με το έγκλημα δεκαετιών και επικοινώνησε με το UAMA, το οποία ανέκτησε τον πίνακα.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που το Γκετί συμφώνησε γενναιόδωρα να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και να αναλάβει το πολύπλοκο έργο συντήρησης που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόταν ο ντε Κούνινγκ μας", λέει ο Andrew Schulz, αντιπρόεδρος για τις τέχνες στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Λεπτομέρεια του έργου. © 2022 The Willem de Kooning Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York; Collection of The University of Arizona Museum of Art, Tucson; Gift of Edward J. Gallagher, Jr.