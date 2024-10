Ένα εκθαμβωτικό animation, ο Μαρκ Στρονγκ και ο Bagman από αύριο στους κινηματογράφους

Όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, η κίνηση του Joker: Folie à Deux στα εγχώρια ταμεία δεν ήταν η αναμενόμενη – έκοψε 57.183 εισιτήρια το περασμένο τετραήμερο, εκεί που η πρώτη ταινία είχε προσελκύσει 135.735 θεατές.

Η προσδοκία κοσμοσυρροής στην ταινία του Τοντ Φίλιπς, όμως, κράτησε τον προγραμματισμό της διανομής σε συντηρητικά επίπεδα, πριν από την ομοβροντία της 17ης Οκτωβρίου – αναμένουμε 9 με 10 κυκλοφορίες.

Από τις νέες ταινίες της τρέχουσας εβδομάδας ξεχωρίζει εύκολα το animation The Wild Robot με την υπογραφή του Κρις Σάντερς, της φήμης του Lilo and Stitch και του How to Train your Dragon. Ένα ρομπότ, το χηνάκι που υιοθετεί και το πολύχρωμο, σχεδόν χειροποίητο σύμπαν που τους περιβάλλει αποτελούν τα ατού μιας ταινίας που θα κονταροχτυπηθεί με το Flow και το Inside Out 2 για το Όσκαρ Καλύτερου Animation.

Το Silent Hour είναι μια ταινία δράσης του Μπραντ Άντερσον, που κάποτε αποτελούσε υποσχόμενο όνομα του σινεμά είδους, μα στην πορεία χάθηκε, λόγω μιας σειράς μετριοτήτων, αλλά και αμέτρητων υπερωριών στη μικρή οθόνη.

Το Bagman είναι μια ταινία τρόμου που μας έρχεται με αρνητικές κριτικές από το εξωτερικό, φέρει όμως την υπογραφή του Κολμ ΜακΚάρθι, σκηνοθέτη της ενδιαφέρουσας κατάθεσης στη μυθολογία των ζόμπι The Girl with all the Gifts, αλλά και αρκετών επεισοδίων Peaky Blinders. Καμία από τις δυο αυτές ταινίες δεν πραγματοποίησε δημοσιογραφική προβολή.

Τέλος, για τους φίλους των anime κυκλοφορεί και το My Hero Academia: Υοu’re Next.