Το Nóema Greece παρουσιάζει το Nóema Craft Prize, ένα βραβείο αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία.

Στόχος του είναι να τιμήσει και να αναδείξει το καλλιτεχνικό όραμα δημιουργών που ερμηνεύουν την παράδοση μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα, εξελίσσοντας ενεργά την ελληνική χειροτεχνία.

Το Nóema είναι μια νέα διεπιστημονική πολιτιστική πλατφόρμα που καλεί σε δημιουργικό διάλογο τη χειροτεχνία, τη σύγχρονη τέχνη, το design, την αρχιτεκτονική και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Ένα ζωντανό οικοσύστημα συνεργασίας, όπου δημιουργοί, στοχαστές και φορείς συναντιούνται και διερευνούν νέες μορφές έκφρασης πέρα από τα όρια των επιμέρους πεδίων τους.

Με ρίζες στην πολιτιστική κληρονομιά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Nóema τοποθετείται στο σταυροδρόμι του πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας.

Το Nóema Craft Prize θα απονέμεται σε ετήσια βάση σε δημιουργούς των οποίων το έργο γεφυρώνει την παράδοση με τον πειραματισμό, διατηρώντας ζωντανή τη γνώση και τις τεχνικές του παρελθόντος, ενώ παράλληλα διερευνά νέες μορφές, υλικά και βιώσιμες πρακτικές. Το βραβείο είναι χρηματικό, 30.000 ευρώ για τον νικητή, ενώ θα γίνουν δυο Special Mentions σε αντίστοιχες συμμετοχές που θα συνοδεύονται με το ποσό των 5.000 ευρώ.

Οι φιναλίστ θα συμμετάσχουν σε ειδικά επιμελημένη έκθεση, ενώ τα έργα τους θα παρουσιαστούν και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Το Experts’ Panel του Nóema Greece απαρτίζεται από προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας από τον χώρο της τέχνης, του design, της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού: Pierre Alexis Dumas, Leanne Sacramone, Έυα Βασλαματζή, Κωστής Βελώνης, Ειρήνη Γερουλάνου, Αγγελική Γιαννακίδου, Τίνα Δασκαλαντωνάκη, Λουκία Θωμοπούλου, Βιργινία Ματσέλη, Βάνα Ξένου, Βασίλης Οικονομόπουλος, Έλλη Παγκάλου, Κώστας Στασινόπουλος, Γιώργος Τζιρτζιλάκης.

Το Jury αποτελείται από τους: Manuela Luca Dazio, Nicolette Fiorucci, Amin Jaffer, Γεράσιμο Γιανόπουλο, Κατερίνα Γρέγου, Ελίνα Κουντούρη και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου.

Το Nóema Craft Prize απευθύνεται σε επαγγελματίες δημιουργούς ηλικίας 18 ετών και άνω, ελληνικής καταγωγής ή κατοίκους Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν ατομικά ή συλλογικά. Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές από εμπορικές επιχειρήσεις.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει είτε ένα μεμονωμένο έργο είτε μια συνεκτική σειρά έργων που συγκροτούν μια ενιαία καλλιτεχνική πρόταση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών: 19 Απριλίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα noemagreece.com