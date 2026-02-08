Ένα αριστούργημα του Μαγκρίτ εμφανίζεται ξανά μετά από 25 χρόνια

Ο οίκος Christie's θα παρουσιάσει το περίφημο έργο του Μαγκρίτ «Les Grâces Naturelles» ως το κορυφαίο έργο της βραδιάς δημοπρασιών με τίτλο «The Art of the Surreal» στις 5 Μαρτίου 2026.

Το εμβληματικό αυτό έργο, που παρέμεινε στην ίδια ιδιωτική συλλογή επί 25 χρόνια, εκτιμάται στα 7.500.000-11.000.000 ευρώ.

Ζωγραφισμένο περίπου το 1961 με εξαιρετικά χρώματα, το έργο εκτίθεται στο Μουσείο Μαγκρίτ στις Βρυξέλλες από τότε που εγκαινιάστηκε το μουσείο το 2009, και αποτελεί ένα συναρπαστικό δείγμα της διαρκούς γοητείας του Ρενέ Μαγκρίτ. Στον συγκεκριμένο πίνακα ο καλλιτέχνης επανεξετάζει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοτίβα του: το φανταστικό «φύλλο-πουλί», μια υβριδική μορφή που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο καταστάσεις ύπαρξης, η οποία αποτυπώνεται τη στιγμή της μεταμόρφωσης.

Το «Les Grâces Naturelles» («Φυσικές Χάρες») αποτελεί ένα συναρπαστικό παράδειγμα του χαρακτηριστικού σουρεαλιστικού στυλ του Μαγκρίτ. Παρουσιάζει περιστέρια που απεικονίζονται με έναν όχι και τόσο ρεαλιστικό τρόπο, αλλά ως ενδιαφέρουσες κατασκευές που σχηματίζονται από επικαλυπτόμενα σχήματα τα οποία θυμίζουν τόσο βλάστηση όσο και ανθρώπινη μορφή. Αυτό το θόλωμα των ορίων μεταξύ της οργανικής ζωής και των κατασκευασμένων στοιχείων είναι κεντρικό στην καλλιτεχνική εξερεύνηση του Μαγκρίτ.

Ο ζωγράφος δημιούργησε 18 καμβάδες αφιερωμένους σε αυτό το σημαντικό μοτίβο κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως έκανε συχνά με τα θέματά του που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Εξερεύνησε αυτό το μοτίβο για πρώτη φορά σε μια σειρά από πίνακες με λάδι και γκουάς στις αρχές της δεκαετίας του 1940, ξεκινώντας με το «L'Ile au Trésor» (1942), που είναι πιθανότατα εμπνευσμένο από τη θέα ενός πτηνοτροφείου την οποία έβλεπε από το παράθυρο του σπιτιού του στην οδό Esseghem 135 στις Βρυξέλλες. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, επέστρεψε στο θέμα με ανανεωμένη εστίαση και ένταση, δημιουργώντας μεγαλύτερους πίνακες.

Η μεταμόρφωση βρίσκεται στον πυρήνα του «Les Grâces Naturelles». Αντί να συνδυάζει απλώς δύο διακριτά στοιχεία, ο Μαγκρίτ έλκεται από την ένταση της ενδιάμεσης κατάστασης, όπου η αλλαγή εκτυλίσσεται σταδιακά και παραμένει ατελής. Αυτή η αίσθηση του μετέωρου είναι που δίνει στα φύλλα-πουλιά την ήσυχη, σουρεαλιστική τους φόρτιση, καθώς αιωρούνται ανάμεσα στη γειωμένη ακινησία και την πιθανότητα της πτήσης.

Αποκλίνοντας από προηγούμενες προσεγγίσεις του μοτίβου, εδώ τα πουλιά δεν βρίσκονται σε ανοιχτό τοπίο. Αντιθέτως, στέκονται πάνω σε ένα πυκνό, επίπεδο φόντο, γεμάτο με ένα φύλλωμα καστανιάς που έχει αποδοθεί σχολαστικά. Ζωγραφισμένα με μελετημένη επανάληψη, αυτά τα μπλε φύλλα συμπιέζουν τον χώρο και διαταράσσουν το βάθος, μια στρατηγική που χρησιμοποίησε ο Μαγκρίτ σε πολλά έργα αυτής της περιόδου, τόσο για το διακοσμητικό της αποτέλεσμα όσο και για την εννοιολογική της απήχηση.

Ρενέ Μαγκρίτ (1898-1967), Flirtatiousness (La coquetterie), Ο Ρενέ Μαγκρίτ στο Jardin des Plantes, φωτογραφία που τραβήχτηκε σε φωτογραφικό θάλαμο, 1929. Ιδιωτική Συλλογή. Ευγενική παραχώρηση Brachot Gallery, Bρυξέλλες

Στο προσκήνιο, ένα μόνο πουλί τεντώνει τα φτερά του, προσκαλώντας τον θεατή να φανταστεί την επόμενη στιγμή της σκηνής. Θα απελευθερωθεί τελικά το περιστέρι από τη φυτική του μορφή ή θα παραμείνει για πάντα δεμένο στη γη; Με τη χαρακτηριστική του λεπτότητα, ο Μαγκρίτ αφήνει το ερώτημα αναπάντητο, επιτρέποντας στο μυστήριο της μεταμόρφωσης να παραμείνει.

Ο πίνακας συνδυάζει επιδέξια τις τεχνικές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού με σουρεαλιστικές ευαισθησίες. Ο Μαγκρίτ χρησιμοποιεί χρώμα σε πολλές στρώσεις προκειμένου να δημιουργήσει υφές και μορφές. Αυτό προσδίδει στον πίνακα μια γλυπτική ποιότητα, προσκαλώντας τους θεατές να συλλογιστούν την απτική φύση του έργου. Οι ρευστές, οργανικές γραμμές συμβάλλουν επίσης στην ονειρική ατμόσφαιρα, ενώ η πεπλατυσμένη προοπτική ενισχύει την αίσθηση της μη πραγματικότητας. Η μαεστρία του Μαγκρίτ έγκειται στην ικανότητά του να υποδηλώνει το βάθος και τις διαστάσεις μέσω χρωματικών διαβαθμίσεων και παραλλαγών στην υφή του έργου.

Τα περιστέρια θεωρούνται σύμβολα ειρήνης, αγάπης και μεταμόρφωσης σε διάφορους πολιτισμούς και μυθολογίες. Στο έργο του Μαγκρίτ, ωστόσο, η ασυνήθιστη μορφή τους εισάγει ένα στοιχείο ασάφειας. Τα φτιαγμένα από φύλλα περιστέρια μοιάζουν ταυτόχρονα με ανθρώπινες μορφές, υποδηλώνοντας μια σύνδεση μεταξύ της ανθρωπότητας και της φύσης, ίσως δηλώνοντας και τη δυνατότητα ανανέωσης ή την εγγενώς εύθραυστη φύση και των δύο. Ο Μαγκρίτ συχνά αμφισβητούσε τις συμβατικές αντιλήψεις για την πραγματικότητα, ωθώντας τους θεατές να αμφισβητήσουν αυτό που βλέπουν και να εξετάσουν εναλλακτικές ερμηνείες. Ο ίδιος ο τίτλος του έργου, που παραπέμπει στις Τρεις Χάριτες –μορφές της αρχαιοελληνικής μυθολογίας που ενσαρκώνουν τη γοητεία, την ομορφιά και τη δημιουργικότητα–, προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο συμβολικού βάθους.

Ο Ολιβιέ Καμί, αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος Ιμπρεσιονιστών και Μοντέρνας Τέχνης του οίκου Christie's, λέει: «Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Ρενέ Μαγκρίτ αναλογιζόταν τη ζωή και την καριέρα του, επανεξετάζοντας προηγούμενες συνθέσεις που θεωρούσε ότι έφεραν την ισχυρότερη ποιητική δύναμη και μπορούσαν να αποκαλύψουν νέο νόημα μέσω μιας διακριτικής αναθεώρησης. Στο “Grâces Naturelles” επιστρέφει σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοτίβα του, το “φύλλο-πουλί”, αμφισβητώντας, όπως πάντα, τις αποδεκτές απόψεις για τα καθημερινά πράγματα –εδώ δέντρα, πουλιά και φύλλα– και απελευθερώνοντας έτσι το μυστήριο της πραγματικότητας».

Μια γλυπτική εκδοχή του έργου που συνέλαβε και χύτευσε ο Μαγκρίτ το 1967, αντλώντας μοτίβα από προηγούμενους πίνακές του με το ίδιο θέμα, πουλήθηκε από τον οίκο Christie's το 2024, καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για γλυπτό του καλλιτέχνη.

Η βραδινή δημοπρασία «Art of the Surreal», μέρος της Εβδομάδας Τέχνης του Λονδίνου για τον 20ό/21ο αιώνα, είναι η μόνη μεγάλη διεθνής δημοπρασία αφιερωμένη αποκλειστικά στον σουρεαλισμό, στους προγόνους του και στις επιρροές του. Ο οίκος Christie's διοργανώνει αυτή την πώληση από το 1989, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερη συνέπεια από οποιονδήποτε άλλο οίκο δημοπρασιών, επιτυγχάνοντας τιμές-ρεκόρ.