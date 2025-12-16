Ένα αρχαιολογικό εύρημα αποκάλυψε ζωές ξεχασμένες στον χρόνο

Ένα ιδιαίτερο εύρημα εντόπισε ανιχνεύτρια μετάλλων σε ένα χωράφι στη Μεγάλη Βρετανία, δηλώνοντας ότι η μικρή, αλλά σπουδαία ανακάλυψη, της προσέφερε μία «σύνδεση με ζωές ανθρώπων που υπήρξαν πριν από αιώνες».

Η Κάθι Μπόουνχιλ εντόπισε τμήμα θήκης σπαθιού, το οποίο είναι ηλικίας 1.500 ετών. Το διακοσμητικό αντικείμενο από κράμα χαλκού, που χρονολογείται μεταξύ 400 και 600 μ.Χ., βρισκόταν στην άκρη ενός αγροτικού χωραφιού στο Κινγκς Νιούνχαμ στο Ράγκμπι.

Ένα εύρημα που ταξιδεύει πίσω εκατοντάδες χρόνια

Οι άκρες των θηκών χρησιμοποιούνταν στο Μεσαίωνα για να προστατεύουν το κάλυμμα ενός στιλέτου ή την άκρη ενός ξίφους. Το Πρόγραμμα Φορητών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο τηρεί αρχείο των αρχαιολογικών ευρημάτων στην Αγγλία και την Ουαλία, χαρακτήρισε το εύρημα στο Ράγκμπι ως «αξιοσημείωτο».

Η Μπόουνχιλ δώρισε το αντικείμενο, το οποίο πιθανόν χρησιμοποιήθηκε από τους Βίκινγκς, στη Γκαλερί Τέχνης και το Μουσείο του Ράγκμπι, όπου και εκτίθεται.

Αναπολώντας την ανακάλυψή της νωρίτερα φέτος, είπε: «Εδώ και μερικά χρόνια, ψάχνω με ανιχνευτή μετάλλων στην ύπαιθρο του Γόρκγουικσαϊρ με μια ομάδα φίλων, ανακαλύπτοντας μερικά συναρπαστικά αντικείμενα, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το εκπληκτικό άκρο στιλέτου. Στην αρχή, ήταν καλυμμένο με χώμα και οι όμορφες λεπτομέρειές του παρέμεναν κρυμμένες κάτω από στρώματα βρωμιάς. Μόνο μετά από μια ώρα υπομονετικής εργασίας άρχισε να εμφανίζεται το σχέδιο - και συνειδητοποίησα ότι κρατούσα κάτι πραγματικά ξεχωριστό, ίσως ακόμη και μοναδικό».

Οι ειδικοί είπαν ότι το διακοσμητικό σχέδιο του αντικειμένου απεικόνιζε ένα ανθρώπινο πρόσωπο πλαισιωμένο από ένα ζευγάρι πουλιών - πιθανώς τον Όντιν, τον κύριο θεό της νορβηγικής μυθολογίας, και τα κοράκια του, Χάγκιν και Μάνιν.

Μοτίβα με κύκλους και κουκκίδες διατρέχουν το κάτω άκρο και των δύο πουλιών και κάθετα το «σώμα» της ανθρώπινης μορφής.

Μία συγκινητική ανακάλυψη

Με βάρος μόλις εννέα γραμμάρια, το άκρο έχει μήκος τρεισήμισι εκατοστά, πλάτος δυόμισι εκατοστά και πάχος λίγο λιγότερο από ένα εκατοστό στο ευρύτερο σημείο του.

Η Μπόουνχιλ πρόσθεσε: «Υπάρχει μια συγκίνηση σε στιγμές όπως αυτή. Η σταδιακή αποκάλυψη της μακρά θαμμένης χειροτεχνίας, η αίσθηση της σύνδεσης με ζωές που ανθρώπων που υπήρξαν πριν από αιώνες».

Ο σύμβουλος Νιλ Σάντισον από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ράγκμπι ευχαρίστησε την Μπόουνχιλ για τη σημαντική δωρεά της.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η ανακάλυψη ήταν θαυμάσια. Γνωρίζαμε ότι οι Βίκινγκς ήταν ενεργοί στην περιοχή του Ράγκμπι και αυτό τώρα αποδεικνύει την παρουσία τους στο μεσαιωνικό Warwickshire».

Με πληροφορίες από BBC