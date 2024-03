Ένα άγνωστο πολύτιμο έργο της ζωγράφου Gesina ter Borch αγοράστηκε από το Rijksmuseum

Για να καταλάβουμε γιατί το ολλανδικό Μουσείο Rijks έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει ένα έργο της Gesina ter Borch, μιας Ολλανδής ακουαρελίστας και σχεδιάστριας της Χρυσής Εποχής της ολλανδικής τέχνης, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία της.

Η γεννημένη το 1631 εικαστικός έγινε γνωστή κυρίως από τις ζωγραφικές της ακουαρέλες σε άλμπουμ. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς της απεικονίζει την οικογενειακή ζωή, τα τρέχοντα γεγονότα και τους ανθρώπους γύρω της. Εκτός από ζωγράφος, η Gesina ήταν και ποιήτρια.

Ήταν το μεγαλύτερο παιδί από τον τρίτο γάμο του πατέρα της Gerard ter Borch the Elder, ο οποίος της έμαθε να σχεδιάζει και να ζωγραφίζει. Ο ετεροθαλής αδερφός της, Gerard ter Borch II, γνώρισε καλλιτεχνική επιτυχία και αλληλογραφούσε συχνά με την Gesina.

Μετά την απώλεια του μικρότερου αδελφού της, Μωυσή, στον Β' Αγγλο-ολλανδικό Πόλεμο, το έργο της μετέφερε τη βαθιά της θλίψη. Έζησε όλη της τη ζωή στη Sassenstraat στο Zwolle, όπου πέθανε στις 16 Απριλίου 1690. Η Gesina δεν παντρεύτηκε ποτέ. Το 1660 έγινε φίλη με τον Henrik Jordis, ο οποίος ήταν έμπορος από το Άμστερνταμ και ερασιτέχνης ποιητής.

Gesina ter Borch, Αυτοπροσωπογραφία, 1661. Rijksmuseum, Amsterdam, Netherlands.

Βοήθησε επίσης τον Gerard σε μερικά από τα έργα του. Η Gesina ήταν μοντέλο σε πολλά έργα του πατέρα της όταν απεικόνιζε κυρίες, όπως στον πίνακα «Ladies in Satin». Προώθησε επίσης την καλλιτεχνική της καριέρα και έτσι εκείνη έγινε επιτυχημένη ακουαρελίστα. Κατά τη διάρκεια της ζωής της έγραφε ποίηση και έκανε εικονογραφήσεις των ποιημάτων της.

Ενώ είναι γνωστός μόνο ένας πίνακας της, σώζονται τρία άλμπουμ με ακουαρέλες της, καθώς και 59 φύλλα σχεδίων. Το έργο της δεν ήταν ευρέως γνωστό κατά τη διάρκεια της ζωής της, επειδή ήταν μάλλον ερασιτέχνιδα παρά επαγγελματίας. Τον Μάρτιο του 2021 το έργο της προστέθηκε στην «Gallery of Honor» στο Rijksmuseum. Η Borch, η Judith Leyster και η Rachel Ruysch είναι οι πρώτες γυναίκες που περιλαμβάνονται στην γκαλερί.

Το έργο που αγόρασε το Μουσείο Rijks, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από την Borch, ανακαλύφθηκε σε έναν ανώνυμο αντικέρ στη Γαλλία από τον γκαλερίστα Dickie Zebregs. Είναι ένα μεταθανάτιο πορτρέτο του αγαπημένου μικρότερου αδελφού της, στο οποίο τον απεικονίζει ως βρέφος με φτερωτό καπέλο να περιβάλλεται από παιχνίδια. Έχοντας ενταχθεί στο ολλανδικό ναυτικό σε ηλικία 19 ετών, ο αδερφός της, Μωυσής, πέθανε το 1667 κατά τη διάρκεια του Β' Αγγλο-ολλανδικού Πολέμου. Ο πίνακας φέρει την ψευδή χρονολογία 1647, σαν να είχε ζωγραφιστεί όταν ο Μωυσής ήταν μόλις δύο ετών.

Η Αίθουσα της Τιμής όπου υπάρχουν τα έργα της Gesina ter Borch στο Rijksmuseum.

Ο πίνακας που αγοράστηκε από τον Γάλλο αντικέρ πέρασε στην κατοχή των Zebregs & Röell Fine Art and Antiques, που τον πούλησαν στο μουσείο για τρία εκατομμύρια δολάρια, τα οποία συγκεντρώθηκαν χάρη στη βοήθεια από το Women of the Rijksmuseum Fund.

Τώρα ο πίνακας θα ενταχθεί σε μια μεγαλύτερη συλλογή από 59 σχέδια και 3 άλμπουμ με ακουαρέλες της Borch που βρίσκεται στη συλλογή του Rijksmuseum από το 1886. Χάρη στην προσεκτική αρχειοθέτηση της παραγωγής της οικογένειάς της από την καλλιτέχνιδα, πολλά από αυτά τα έργα διατηρήθηκαν τέλεια, αγοράστηκαν ομαδικά από το ολλανδικό κράτος και μεταφέρθηκαν στο Rijksmuseum στα τέλη του 19ου αιώνα.

Δεν ήταν γνωστό μέχρι τώρα ότι είχε διασωθεί μια ελαιογραφία της και η απόκτηση του έργου αυτού θεωρείται από το μουσείο μείζον γεγονός. Πρόκειται για έναν πίνακα 350 ετών που αντικατοπτρίζει τον πόνο της απώλειας και τη σημασία των χαρούμενων αναμνήσεων.