Ένα άγαλμα 2.500 ετών βρέθηκε κάτω από ρωμαϊκό δρόμο στις Σάρδεις

Στις αρχαίες Σάρδεις, στη δυτική Τουρκία, ένα μνημειακό μαρμάρινο άγαλμα ηλικίας περίπου 2.500 ετών ήρθε στο φως κάτω από μεταγενέστερο ρωμαϊκό δρόμο. Κάποτε είχε φτιαχτεί για να στέκεται όρθιο και να βλέπεται. Αιώνες αργότερα, γύρισε με την όψη προς τα κάτω και έγινε μέρος ενός δαπέδου. Ακριβώς αυτή η δεύτερη, σχεδόν ταπεινωμένη χρήση του το έσωσε.

Το άγαλμα αποκαλύφθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Σάρδεων, στην περιοχή Σαλίχλι της επαρχίας Μανίσα. Οι ανασκαφές πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσείων του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι Σάρδεις, μαζί με τους λυδικούς τύμβους του Μπιν Τεπέ, έχουν ενταχθεί από το 2025 στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

ο μνημειακό μαρμάρινο άγαλμα όπως αποκαλύφθηκε κάτω από τη ρωμαϊκή πλακόστρωση στις αρχαίες Σάρδεις. Η τοποθέτησή του με την όψη προς τα κάτω βοήθησε να διατηρηθούν πολλές λεπτομέρειες της επιφάνειάς του. Φωτ.: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Το γλυπτό έχει σωζόμενο ύψος 2,2 μέτρα και απεικονίζει έναν νεαρό άνδρα σε όρθια στάση. Χρονολογείται περίπου ανάμεσα στο 470 και το 450 π.Χ., δηλαδή στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., στις αρχές της κλασικής περιόδου. Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, το χαρακτήρισε ένα από τα σπάνια σωζόμενα παραδείγματα μνημειακής μαρμάρινης γλυπτικής αυτής της περιόδου.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν το άγαλμα σε δύο μεγάλα τμήματα. Τα πόδια του και ορισμένα μικρότερα θραύσματα λείπουν, όμως το πρόσωπο, τα χέρια και πολλές λεπτομέρειες της ενδυμασίας του διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. Η εξήγηση βρίσκεται σε μια ειρωνεία της αρχαιολογίας: το άγαλμα διασώθηκε επειδή κάποτε έχασε την αρχική του σημασία.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η μορφή δεν αντιμετωπίστηκε πλέον ως έργο τέχνης ή λατρευτικό αντικείμενο, αλλά ως υλικό κατασκευής. Το γλυπτό επαναχρησιμοποιήθηκε στην πλακόστρωση της κιονοστοιχούμενης οδού στην είσοδο των Σάρδεων και τοποθετήθηκε με την όψη προς τα κάτω κάτω από το δάπεδο. Η ρωμαϊκή πόλη περπατούσε πάνω από ένα παλαιότερο μνημειακό σώμα, χωρίς να γνωρίζει ότι έτσι το προστάτευε.

Το άγαλμα βρέθηκε σε δύο μεγάλα τμήματα, ενσωματωμένο στη μεταγενέστερη ρωμαϊκή πλακόστρωση της κιονοστοιχούμενης οδού στην είσοδο των Σάρδεων. Φωτ.: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Αυτό είναι το πρώτο ισχυρό στοιχείο της ανακάλυψης. Ένα άγαλμα της πρώιμης κλασικής εποχής σώθηκε κάτω από τον δρόμο μιας μεταγενέστερης αυτοκρατορικής φάσης της πόλης. Η ρωμαϊκή φάση των Σάρδεων σκέπασε ένα παλαιότερο σώμα της λυδικής και περσικής μνήμης, αλλά ακριβώς αυτή η στρωματογραφική συνθήκη επέτρεψε στο γλυπτό να φτάσει έως σήμερα.

Η μορφή παρουσιάζει σύνθετα υφολογικά χαρακτηριστικά. Η αυστηρή όρθια στάση και τα μακριά μαλλιά παραπέμπουν σε γλυπτικές συμβάσεις του 6ου αιώνα π.Χ. Αντίθετα, η απόδοση του προσώπου, των χεριών και άλλων ανατομικών λεπτομερειών οδηγεί τους ειδικούς στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Το έργο φαίνεται έτσι να στέκεται σε ένα μεταίχμιο: κρατά παλαιότερους τύπους, αλλά δείχνει ήδη την αλλαγή προς μια νεότερη γλυπτική γλώσσα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ενδυμασία του νεαρού άνδρα. Η μορφή φορά βαρύ ιμάτιο πάνω από λεπτό χιτώνα, ενώ από κάτω διακρίνεται ένα επιπλέον ένδυμα με οριζόντιες ραβδώσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτός ο τύπος ενδύματος δεν έχει γνωστά παράλληλα σε συγκρίσιμα γλυπτά από την Ανατολία ή την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ερευνητές εξετάζουν το μνημειακό γλυπτό, το οποίο χρονολογείται περίπου στο 470-450 π.Χ. και σώζει σπάνιες λεπτομέρειες στην ενδυμασία του νεαρού άνδρα. Φωτ.: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Εκεί βρίσκεται ίσως το πιο πολύτιμο στοιχείο του αγάλματος. Δεν έχουμε απλώς μια μορφή που επαναλαμβάνει ελληνικούς τύπους ούτε ένα έργο που μπορεί να μπει εύκολα σε μία κλασική κατηγορία. Η ενδυμασία παραπέμπει σε τοπική λυδική παράδοση. Δηλώνει ότι οι Σάρδεις δεν ήταν απλώς ένας τόπος όπου διασταυρώνονταν ελληνικά και περσικά σχήματα. Ήταν μια πόλη με δική της εικαστική γλώσσα, σε διαρκή επαφή με γειτονικούς κόσμους.

Στο δεξί χέρι, η μορφή κρατά ένα φρούτο. Οι ειδικοί θεωρούν πιθανό να πρόκειται για κυδώνι, χωρίς η ερμηνεία να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Αν επιβεβαιωθεί, το αντικείμενο θα μπορούσε να συνδέεται με αναθηματική προσφορά σε θεότητα και να φωτίσει πλευρές των λατρευτικών πρακτικών στις Σάρδεις την εποχή της αχαιμενιδικής κυριαρχίας.

Η χρονολόγηση του αγάλματος είναι κρίσιμη. Στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., μετά την πτώση του λυδικού βασιλείου, οι Σάρδεις πέρασαν στον έλεγχο της Αχαιμενιδικής Περσικής Αυτοκρατορίας. Τον 5ο αιώνα π.Χ., η πόλη ήταν ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά κέντρα της περσικής εξουσίας στη δυτική Μικρά Ασία. Το άγαλμα, λοιπόν, ανήκει σε έναν κόσμο όπου η λυδική μνήμη, η περσική διοίκηση και οι ελληνικές καλλιτεχνικές φόρμες συνυπήρχαν.

Γι’ αυτό και το εύρημα έχει μεγαλύτερη σημασία από την εντυπωσιακή του εικόνα. Οι Σάρδεις ήταν η πρωτεύουσα των Λυδών, ενός λαού που συνδέθηκε με τον πλούτο, τον Κροίσο και την πρώιμη νομισματοκοπία. Η πόλη βρισκόταν σε στρατηγικό σημείο της δυτικής Ανατολίας και παρέμεινε σημαντική κάτω από διαδοχικές φάσεις περσικής, ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής κυριαρχίας. Το άγαλμα προσθέτει ένα ακόμη τεκμήριο σε αυτή τη μακρά αλληλουχία.

Το νέο εύρημα μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα όχι μόνο την τέχνη των Σάρδεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές ελίτ έβλεπαν τον εαυτό τους. Ένα μνημειακό άγαλμα νεαρού άνδρα, με ένδυμα που παραπέμπει σε τοπική παράδοση και με πιθανό αναθηματικό αντικείμενο στο χέρι, δεν είναι ουδέτερη εικόνα. Είναι δήλωση ταυτότητας, κοινωνικής θέσης και σχέσης με το θείο.

Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τους επόμενους μήνες θα γίνουν αναλύσεις για να εντοπιστούν τυχόν ίχνη πολυχρωμίας. Όπως πολλά μαρμάρινα γλυπτά της αρχαιότητας, το άγαλμα πιθανότατα δεν ήταν λευκό στην αρχική του μορφή. Η επιφάνειά του καλύπτεται ακόμη από παχύ στρώμα στερεοποιημένων επικαθίσεων, γι’ αυτό και ο καθαρισμός θα γίνει ελεγχόμενα, ώστε να μη χαθούν πιθανές χρωστικές που μπορεί να σώζονται στο μάρμαρο ή στα γύρω ιζήματα.

Αυτή η διαδικασία είναι καθοριστική. Αν εντοπιστούν ίχνη χρώματος, το άγαλμα δεν θα προσφέρει μόνο πληροφορίες για την ενδυμασία και τη μορφή του νεαρού άνδρα, αλλά και για την αρχική του οπτική εντύπωση. Η αρχαία γλυπτική δεν ήταν ο λευκός κόσμος που κληρονόμησε η νεότερη φαντασία. Ήταν συχνά χρωματισμένη, υλική, έντονη, πιο κοντά στη ζωή από όσο επιτρέπει η σημερινή εικόνα του γυμνού μαρμάρου.

Μετά τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επιστημονική μελέτη, το άγαλμα θα εκτεθεί στο Μουσείο της Μανίσας. Εκεί θα παρουσιαστεί όχι μόνο ως μνημειακό γλυπτό, αλλά ως σπάνιο τεκμήριο ενός πολιτισμικού σταυροδρομιού. Η αξία του βρίσκεται ακριβώς στη δυσκολία να καταταχθεί απλά: δεν είναι μόνο ελληνίζον, δεν είναι μόνο λυδικό, δεν είναι απλώς προϊόν ενός περσικού διοικητικού περιβάλλοντος. Είναι ένα έργο από τις Σάρδεις.

Τα δύο μεγάλα τμήματα του αγάλματος μετά την απομάκρυνσή τους από το σημείο της ανακάλυψης. Μετά τη συντήρηση και την επιστημονική μελέτη, το εύρημα θα εκτεθεί στο Μουσείο της Μανίσας. Φωτ.: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Η ανακάλυψη θυμίζει ότι η αρχαιολογία δεν φέρνει στην επιφάνεια μόνο αντικείμενα. Φέρνει πίσω τις μεταμορφώσεις τους. Ένα άγαλμα που κάποτε στήθηκε για να το βλέπουν, αργότερα γύρισε με την όψη προς τα κάτω και έγινε μέρος ενός δρόμου. Για αιώνες, άνθρωποι περπατούσαν πάνω από ένα μνημειακό σώμα χωρίς να γνωρίζουν ότι κάτω από την πλακόστρωση διατηρούνταν ένα πρόσωπο της Λυδίας.

Σήμερα, αυτό το πρόσωπο επιστρέφει όχι ως καθαρή απάντηση, αλλά ως ερώτημα: ποιος ήταν ο νεαρός άνδρας, ποια θεότητα δεχόταν την προσφορά του, ποια κοινότητα αναγνώριζε τον εαυτό της στην ενδυμασία του και τι σήμαινε να ζει κανείς στις Σάρδεις την εποχή που ο παλιός λυδικός κόσμος είχε ήδη περάσει μέσα στην περσική αυτοκρατορία;

Το άγαλμα δεν λύνει ακόμη αυτά τα ερωτήματα. Τα κάνει όμως πιο ορατά. Και αυτό, για ένα έργο που σώθηκε επειδή θάφτηκε κάτω από τον δρόμο μιας άλλης εποχής, είναι ίσως η πιο δυνατή μορφή επιστροφής.

Με στοιχεία από ARTnews, UNESCO