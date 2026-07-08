Emmys 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Emmy.
Όπως αναμενόταν, το ιατρικό δράμα του HBO «The Pitt» κέρδισε για ακόμη μία φορά την προτίμηση των ψηφοφόρων των Emmy για τη δεύτερη σεζόν του. Η κωμική σειρά «Hacks», επίσης του HBO, η οποία αφηγείται την ιστορία μιας διαγενεακής επαγγελματικής επιστροφής και ολοκληρώνεται με την πέμπτη και τελευταία σεζόν της, απέσπασε επίσης πολλές υποψηφιότητες.
Η σειρά «The Bear», η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τον πέμπτο κύκλο της, έλαβε επίσης αρκετές υποψηφιότητες. Ανάμεσα στις νέες σειρές που ξεχώρισαν ήταν τρεις παραγωγές του Apple TV+: το μετα-αποκαλυπτικό δράμα επιστημονικής φαντασίας «Pluribus», η κωμική σειρά υπερφυσικού τρόμου «Widow’s Bay» και η δραματική κωμωδία για μια δυσλειτουργική οικογένεια «Margo’s Got Money Troubles».
Η 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες. Παρουσιάστρια της ζωντανής μετάδοσης θα είναι η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU», Mariska Hargitay. Η τελετή θα μεταδοθεί από το NBC και θα είναι διαθέσιμη μέσω streaming στην πλατφόρμα Peacock.
Emmys 2026: Αναλυτικά οι υποψηφιότητες
Καλύτερη Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow – The Comeback
- Jean Smart – Hacks
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Colman Domingo – The Four Seasons
- Paul W. Downs – Hacks
- Harrison Ford – Shrinking
- Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root – Widow’s Bay
- Michael Urie – Shrinking
- Tyler James Williams – Abbott Elementary
Καλύτερη Δραματική Σειρά
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
- Noah Wyle – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infiniti – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Καλύτερη Μίνι Σειρά / Σειρά Ανθολογίας
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Claire Danes – The Beast in Me
- Sally Field – Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snook – All Her Fault
Καλύτερη Variety Series
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Καλύτερο Reality Competition Program
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors