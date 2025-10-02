Έμα Στόουν σε άπταιστα ελληνικά: «Θα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός»

Με ένα ηχητικό μήνυμα –έκπληξη– στα ελληνικά, η Εμα Στόουν «έδωσε το παρών» στην πανελλήνια πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, που άνοιξε χθες τις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Λάνθιμου, εμφανίστηκε έστω και φωνητικά μέσω του κινητού του σκηνοθέτη, διαβάζοντας στα ελληνικά το μήνυμα που της έγραψε: «Καλησπέρα. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας απόψε, στην πρώτη προβολή της “Βουγονίας” στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ», είπε η Στόουν, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η βραδιά ξεκίνησε με τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, στενό συνεργάτη του Λάνθιμου στο μοντάζ, να ανεβαίνει στη σκηνή, πριν υποδεχθεί το αθηναϊκό κοινό τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Ο Λάνθιμος δεν έκρυψε πως η πρεμιέρα στην Αθήνα έχει για εκείνον ξεχωριστό άγχος και συγκίνηση.

Η «Bugonia» έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες εβδομάδες στο Φεστιβάλ Βενετίας, αποσπώντας καλές κριτικές, ενώ στο ελληνικό κοινό θα έχει και «άρωμα Μήλου, αφού αρκετές σκηνές γυρίστηκαν στο Σαρακήνικο.