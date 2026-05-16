Έλον Μασκ κατά Κρίστοφερ Νόλαν: «Βεβήλωσε την Οδύσσεια για να πάρει Όσκαρ»

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Έλον Μασκ, επανήλθε με νέα ανάρτηση σχετικά με την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», η οποία είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει -στις ΗΠΑ- στις 17 Ιουλίου 2026.

Ο Έλον Μασκ, σε προηγούμενη αναφορά του, είχε ισχυριστεί πως με τη συγκεκριμένη μεταφορά του ομηρικού έπους, ο Κρίστοφερ Νόλαν «προσβάλλει την Ελλάδα», ενώ αυτήν τη φορά σημείωσε σχετικά: «βεβήλωσε την Οδύσσεια μόνο και μόνο για να είναι υποψήφιος για Όσκαρ».

Πώς ξεκίνησε η κόντρα Έλον Μασκ με Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»

Όλα ξεκίνησαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Μασκ αντέδρασε μέσα από το X, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του συντηρητικού σχολιαστή Ματ Γουόλς, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Νόλαν «φοβήθηκε να δώσει τον ρόλο της πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου σε λευκή ηθοποιό», με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία να απαντά: «είναι αλήθεια (True)».

Στη συνέχεια, ο Έλον Μασκ έγραψε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του» και ότι κάνει τέτοιες επιλογές επειδή «θέλει τα βραβεία».

Η απάντηση του Νόλαν ήρθε μέσα από πρόσφατη συνέντευξή του στο Time, όπου υπερασπίστηκε ανοιχτά τις επιλογές κάστινγκ και τη μοντέρνα προσέγγιση της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε επίσης γιατί επέλεξε τον Τράβις Σκοτ σε ρόλο βάρδου, λέγοντας πως βλέπει σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία προφορική αφήγηση και τη σύγχρονη ραπ κουλτούρα.

Όπως ειπώθηκε, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικάνικες κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.