Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Το Voice of Hind Rajab συγκλόνισε το Φεστιβάλ Βενετίας πριν λίγους μήνες, κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την σχετική ανταπόκριση του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, «η ταινία ζωντανεύει ένα τραγικό και σημαίνον περιστατικό που κινδύνεψε να χαθεί στην μακάβρια επικαιρότητα στη Γάζα και το αναδεικνύει απλά και αποτελεσματικά, αναγκαστικά και λίγο εκβιαστικά στο συναίσθημα, φέρνοντας δάκρυα σε όσα μάτια κάνουν εικόνα ένα κορίτσι να επικοινωνεί από την κόλαση».

Tο Great Escaper αφηγείται την ίδια ιστορία με το Last Rifleman που είχαμε δει πρόπερσι στις αίθουσες, αλλά με τον Μάικλ Κέιν αντί του Πιρς Μπρόσναν στη θέση του βετεράνου της Νορμανδίας που το σκάει από το γηροκομείο για την 75η επέτειο της απόβασης. Τελευταία παράσταση για τον μεγάλο Βρετανό Ηθοποιό, όσο και για την εκλιπούσα Γκλέντα Τζάκσον, εξαιρετικό το μουσικό score του Κρεγκ Άρμστρονγκ.

Τα «Κάλαντα των Χριστουγέννων» είναι μια έντιμη ελληνική διασκευή της αγαπημένης ντικενσιανής «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας».

Στα Κάλαντα των Χριστουγέννων, ο Κύπριος κωμικός Λώρης Λοϊζίδης υποδύεται τον Σκρουτζ ή μάλλον τον Λυκούργο, σε μια έντιμη ελληνική διασκευή της αγαπημένης ντικενσιανής «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας». Το Christy, μία από τις πέντε φετινές υποψηφιότητες για το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στο δράμα κοινωνικού ρεαλισμού και στο crowdpleaser. Το Sorda της Έβα Λιμπερτάντ κέριδσε το Βραβείο Κοινού στο Πανόραμα του περασμένου Φεστιβάλ Βερολίνου και άνοιξε το 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου .

Tέλος, το Five Nights at Freddy’s 2 διεκδικεί και πάλι τη θετική ψήφο του κοινού των multiplex, ενώ το Niko: Beyond the Northern Lights αποτελεί μια ακόμα χριστουγεννιάτικη επιλογή για το οικογενειακό κοινό.