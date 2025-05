Έλληνες και Κύπριοι καλλιτέχνες στη νέα έκθεση του ΔΕΣΤΕ στο Μουσείο Μπενάκη

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζουν την έκθεση «In a Bright Green Field», την τρίτη σε σειρά σύμπραξη των τριών Ιδρυμάτων με έμφαση στο έργο σύγχρονων Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών.

Το New Museum είναι το μοναδικό μουσείο στη Νέα Υόρκη που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη σύγχρονη τέχνη. Το New Museum, το οποίο ιδρύθηκε το 1977, αποτελεί ένα κέντρο εκθέσεων, ενημέρωσης και καταγραφής υλικού για σύγχρονους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Από την ίδρυσή του σε ένα γραφείο στην οδό Hudson έως τη μόνιμη εγκατάστασή του το 2007 στο κτήριο της οδού Bowery, σε σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού γραφείου SANAA, το New Museum συνεχίζει να αποτελεί έναν χώρο πειραματισμού, πρωτοποριακής τέχνης και νέων ιδεών.

Νεφέλη Παπαδημούλη, Skinscapes, 2021, φωτογραφία © Robin Zenner

Η έκθεση, που εγκαινιάζεται στις 11 Ιουνίου 2025 στο Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138, περιλαμβάνει έργα είκοσι επτά δημιουργών κάτω των 40 ετών που διερευνούν πιθανές εκδοχές του μέλλοντος στις οποίες θα μπορούσαν να αναδυθούν ανανεωμένες σχέσεις με τον φυσικό κόσμο και ανοιχτές προσεγγίσεις της κοινότητας. Η έκθεση παρουσιάζει καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα, και εξετάζει μερικές από τις πιο συναρπαστικές αναδυόμενες καλλιτεχνικές πρακτικές στην Αθήνα, τη Λευκωσία και την Ευρώπη.

Η έκθεση φέρνει στο προσκήνιο μια γενιά καλλιτεχνών που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές ιστορίες της Ελλάδας και της Κύπρου και πώς αυτές είναι χρήσιμες για την ανάλυση ευρύτερων προκλήσεων του κόσμου. Οι καλλιτέχνες αυτοί καταγράφουν τις καταιγιστικές αλλαγές στην εργασία και το φυσικό τοπίο τις οποίες επιταχύνει η τεχνολογία, ενώ παράλληλα επισημαίνουν τις νέες μορφές συλλογικότητας που εμφανίζονται τόσο στην αστική όσο και στην αγροτική ζωή.

Τα έργα τους διερευνούν την ποιητική των υποδομών, τις βουκολικές μορφές επιστημονικής φαντασίας, τον αστικό ανιμισμό και τις παραγωγικές συνεργασίες που έχουν αντίκτυπο πολύ πέρα από τον χώρο του μουσείου. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τη λυρική ζωγραφική και γλυπτική ως το πειραματικό ντοκιμαντέρ και την κοινοτική performance, η έκθεση «In a Bright Green Field» αφορά μια τέχνη που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μυριάδες πιθανές εκδοχές του μέλλοντος.

Η έκθεση «In a Bright Green Field» ακολουθεί τις The Same River Twice του 2019 και The Equilibrists του 2016 και απηχεί προγενέστερα εγχειρήματα τόσο του New Museum όσο και του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, τα οποία στρέφονταν στη σύγχρονη τέχνη για απαντήσεις στα πιο πιεστικά ζητήματα της εποχής, και αντικατοπτρίζει την αποστολή του Μουσείου Μπενάκη ως ενός ιστορικού μουσείου που επενδύει στη γεφύρωση του παρελθόντος με το παρόν.

Δαμιανός Ζησίμου, Whitenarcissus, Red and white striped tulips, and peonies I, 2024, φωτογραφία © Beeldsmits

Στην έκθεση, σε επιμέλεια του Gary Carrion-Murayari, Kraus Family Senior Curator του New Museum, συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ραΐσσα Αγγελή (γ. 1986, Λευκωσία), Νίκη Αναλυτή (γ. 1994, Κέρκυρα), Ιλεάνα Αρναούτου (γ. 1994, Αθήνα) και Ισμήνη Κινγκ (γ. 1993, Αθήνα), Δαμιανός Ζησίμου (γ. 1994, Λευκωσία), Δανάη Ηώ (γ. 1993, Αθήνα), Μπάυρον Καλομαμάς (γ. 1993, Αθήνα), Κωνστάντζα Καψάλη (γ. 1989, Θεσσαλονίκη), Κυριάκος Κυριακίδης (γ. 1996, Λευκωσία), Ιωάννα Λημνιού (γ. 1987, Αλεξανδρούπολη), Μαρία Λουίζου (γ. 1988, Αθήνα) Μαριέττα Μαυροκορδάτου (γ. 1996, Λευκωσία), Πολίνα Μίλιου (γ. 1990, Αθήνα), Μαρίνα Ξενοφώντος (γ. 1988, Λεμεσός), Ελένη Οδυσσέως (γ. 1991, Αμμόχωστος), Νεφέλη Παπαδημούλη (γ. 1988, Αθήνα), Θεόδουλος Πολυβίου (γ. 1989, Λευκωσία), Σοφία Ροζάκη (γ. 1990, Αθήνα) Δαυίδ Σαμπεθάι (γ. 1989, Αθήνα), Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία (γ. 1998, Αθήνα), Μάριος Σταμάτης (γ. 1986, Λάρισα), Τεό Τριανταφυλλίδης (γ. 1988, Αθήνα), Μαρία Τουμάζου (γ. 1989, Λευκωσία), Bέρα Χοτζόγλου (γ. 1992, Αθήνα), Άννα Χουσιάδα (γ. 1990, Αθήνα), Latent Community (καλλιτεχνικό δίδυμο από το 2017 με έδρα την Αθήνα), Ιώνιαν Μπισάι (γ. 1992, Άγιοι Σαράντα), Σωτήρης Τσίγκανος (γ. 1992, Αθήνα), The Post Collective (καλλιτεχνικό δίδυμο από το 2017 με έδρα τις Βρυξέλλες), Mirra Markhaëva (γ. 1992, Ivolginsk, Buryatia), Έλλη Βασσάλου (γ. 1983, Αθήνα).

Ελένη Οδυσσέως, Gonad, (λεπτομέρεια), φωτογραφία © Μίρκα Κουτσούρη

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση «In a Bright Green Field» εδώ.