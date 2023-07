Ελευσίνα: Τι θα δούμε στη μεγάλη έκθεση εικαστικών που μόλις ξεκίνησε

Μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου Πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο «Storming the gates of Paradise: Landscapes for politics» (2008) της συγγραφέως, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου.

Η έκθεση λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης, ενώ συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.

Οι δεκαέξι διεθνείς καλλιτέχνες που συμμετέχουν εξερευνούν συγκεκριμένα κεφάλαια της ιστορίας και του παρόντος –δημόσιου αλλά και ιδιωτικού– της Ελευσίνας και πραγματεύονται τα τραύματα και τις προσδοκίες της, και το πώς αυτά συχνά συνδέονται μεταξύ τους.

Το «Μυστήριο 3: Ελευσίνα Mon Amour» στόχο έχει να αποκαλύψει «την ομορφιά στο πιο σκληρό τοπίο και τον πολιτικό αγώνα στη φαινομενικά πιο γαλήνια θέα», συνδέοντας την πολιτική, την ποιητική και την αισθητική.

Τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, από την οικονομική αναδιάρθρωση, τις ραγδαίες αλλαγές στην παραγωγική οικονομία και την εργασία μέχρι το οικολογικό-περιβαλλοντικό ζήτημα, τη μετανάστευση, την πολιτειότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτιστική ταυτότητα.

Ταυτόχρονα παρουσιάζεται μια αρχειακή έκθεση σε επιμέλεια της Δώρας Βασιλάκου με τίτλο «Αισχύλεια: Ένα αρχείο μνήμης», που εστιάζει στη σύνδεση του Φεστιβάλ Αισχυλείων με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία από την ίδρυσή του μέχρι και το 2016, χρονιά που η Ελευσίνα ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Κατερίνα Αποστολίδου, Βαγγέλης Βλάχος, Μαρίνα Γιώτη, Αναστασία Δούκα, Mahdi Fleifel, Ιgor Grubic, Aglaia Konrad, Ναταλία Μαντά, Adrian Paci, Serban Savu, Sphinxes (Ιωάννα Τσάκαλου & Μάνος Φλέσσας), Μαρία Τσάγκαρη, Δημήτρης Τσουμπλέκας, Μαριάννα Χριστοφίδου, Maarten Vanden Eynde

Καλλιτεχνική διεύθυνση & επιμέλεια: Κατερίνα Γρέγου, Σύμβουλος έρευνας: Γιώργος Σκιάνης, 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Παλαιό Ελαιουργείο, X-Bowling Art Center, Ελευσίνα

Διάρκεια: 7 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου