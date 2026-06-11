Έλεν Μίρεν για Ισραήλ: «Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους όσα έγιναν σε εσένα;»

Η Έλεν Μίρεν μίλησε για τη σχέση της με το Ισραήλ, τον πόλεμο στη Γάζα και τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε στο Λονδίνο, σε μια τοποθέτηση πολύ πιο σύνθετη από το viral απόσπασμα που την έφερε ξανά στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η ηθοποιός βρίσκεται στη Σικελία, όπου τιμάται με βραβείο για το σύνολο της καριέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα. Εκεί ρωτήθηκε για το βίντεο που κυκλοφόρησε ξανά στα social media στα τέλη Μαΐου, στο οποίο ένας άνδρας την προσέγγισε ενώ περπατούσε στο Ανατολικό Λονδίνο με τον σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Τέιλορ Χάκφορντ, και της επιτέθηκε φραστικά, αποκαλώντας την με χυδαίο τρόπο «σιωνίστρια».

Η Μίρεν, που υποδύθηκε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό του Ισραήλ, Γκόλντα Μέιρ, στην ταινία Golda του 2023, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πιστεύει στην ύπαρξη του Ισραήλ. Η ίδια, πάντως, αντιμετώπισε το περιστατικό με σχετική ψυχραιμία, λέγοντας ότι δέχτηκε επίθεση «κατά λάθος» από έναν άνδρα που μπορεί να ήταν υπερβολικά παθιασμένος ή ψυχικά ασταθής.

Στη συνέχεια, όμως, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη δική της θέση, προειδοποιώντας πρώτα τους δημοσιογράφους να είναι προσεκτικοί με όσα βλέπουν και διαβάζουν στο διαδίκτυο.

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«Κακές δυνάμεις αναδύονται παντού, ακόμη και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ», είπε. «Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους τις πράξεις που έγιναν σε εσένα ως λαό;» πρόσθεσε, σε μια προφανή αναφορά στο Ολοκαύτωμα και στον σημερινό πόλεμο στη Γάζα.

Η Μίρεν μίλησε επίσης για τους προσωπικούς δεσμούς της με το Ισραήλ. Όπως είπε, έχει πολύ καλούς φίλους από τη χώρα και θεωρεί την καλλιτεχνική και πνευματική κοινότητα του Ισραήλ «remarkable». Θυμήθηκε ότι γεννήθηκε στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε σε μια Ευρώπη όπου η συνειδητοποίηση του Ολοκαυτώματος ήταν ακόμη βαθιά και καθοριστική για τη γενιά των γονιών της.

«Η δημιουργία του Ισραήλ ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, αν και ίσως έγινε με εντελώς λάθος τρόπο, στο λάθος μέρος, δεν ξέρω. Αλλά κάτι έπρεπε να συμβεί μετά από εκείνη τη φρίκη», είπε.

Η ηθοποιός ανέφερε ακόμη ότι έχει πολλούς εβραίους φίλους και ότι οι δύο πρώτοι σύντροφοί της ήταν εβραίοι. Με έναν από αυτούς ταξίδεψε στο Ισραήλ ως νεαρή γυναίκα, λίγο μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967, και εργάστηκε σε κιμπούτς. Για εκείνη την περίοδο είπε μόνο ότι «είδε κάποια πράγματα», χωρίς να επεκταθεί.

Στην ίδια συζήτηση, η Μίρεν επιχείρησε να συνδέσει την ιστορία του Ισραήλ με μια ευρύτερη σκέψη πάνω στην εξουσία, τη βία και την κατάκτηση. Αναφέρθηκε στη Μεγάλη Αικατερίνη και στον Μέγα Αλέξανδρο, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία συχνά ονομάζει «μεγάλους» ανθρώπους που κατέκτησαν γη με βία, σκότωσαν και κατέστρεψαν πόλεις.«Αυτό με συντρίβει», είπε. «Το κακό πάντα παραμονεύει, περιμένοντας να πάρει τον έλεγχο, ακόμη και σε ένα μέρος όπως το Ισραήλ. Έπαιξα τη Γκόλντα Μέιρ και εργάστηκα σε μια χώρα που ήταν το ιδεαλιστικό Ισραήλ, και πάντα πίστευα ότι ήταν μια χώρα που δεν θα έκανε ποτέ κακό. Αλλά φυσικά έκαναν κακό, ακόμη και τότε».

Η δήλωσή της έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν χωρά εύκολα σε ένα απλό στρατόπεδο. Η Μίρεν δεν αρνείται τους ιστορικούς και προσωπικούς δεσμούς της με το Ισραήλ, ούτε παρουσιάζει τη σχέση της με τη χώρα ως κάτι απλό. Ταυτόχρονα, όμως, παίρνει σαφή απόσταση από τις σημερινές πράξεις του ισραηλινού κράτους στη Γάζα και μιλά για τη βία ως κάτι που μπορεί να επιστρέψει ακόμη και εκεί όπου κάποτε φαινόταν αδιανόητο.

Στην ίδια συνέντευξη, η Μίρεν μίλησε και για τον Τομ Χάρντι, συμπρωταγωνιστή της στη σειρά MobLand, μετά τα δημοσιεύματα για πιθανή απομάκρυνσή του λόγω φερόμενης αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς στα γυρίσματα. Όταν ρωτήθηκε αν θα ξαναδούλευε μαζί του, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Απολύτως. Σε ένα γαμημένο δευτερόλεπτο».

Η Μίρεν είπε ότι αγαπά τον Χάρντι, τον θεωρεί «καταπληκτικό ηθοποιό» και πρόσθεσε ότι διαφορετικοί ηθοποιοί έχουν διαφορετικές διαδικασίες. «Όσο αυτό που βλέπουμε στην οθόνη είναι φανταστικό, είμαι απολύτως χαλαρή με το πώς φτάνει κανείς εκεί», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το MobLand θα συνεχιστεί.

Με στοιχεία από Variety.