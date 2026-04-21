Έλα να γεράσουμε μαζί: Μια νέα έκθεση κοιτάζει κατάματα το γήρας

Στο Λονδίνο, το Wellcome Collection αφιερώνει τη νέα μεγάλη έκθεσή του σε κάτι που οι περισσότερες κοινωνίες εξακολουθούν να κοιτούν με αμηχανία: το γήρας. Το The Coming of Age άνοιξε στις 26 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο, προτείνοντας μια διαδρομή που εξετάζει την ηλικία από την εφηβεία έως τα γηρατειά.

Η έκθεση φέρνει μαζί περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα και κινείται ανάμεσα στην τέχνη, την επιστήμη, την κοινωνική ιστορία και την ποπ κουλτούρα. Στις αναφορές για την έκθεση ξεχωρίζουν έργα της Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον, της Serena Korda, της Σουζάν Λέισι, του Rory Pilgrim, της Πόλα Ρέγκο, της Άννα Μαρία Μαϊολίνο και του Τζον Κόπλανς, αλλά και αντικείμενα όπως τα ιαπωνικά sake cups που δίνονταν σε εκατοντάχρονους ή το μπαστούνι του Καρόλου Δαρβίνου.

Η επιμελήτρια Shamita Sharmacharja έχει πει ότι η έκθεση γεννήθηκε από τη σύγχρονη αμηχανία γύρω από τη γήρανση: ζούμε περισσότερο, αλλά εξακολουθούμε να φοβόμαστε το να μεγαλώνουμε. Γι’ αυτό και το The Coming of Age δεν στέκεται μόνο στη φθορά ή στη μακροβιότητα, αλλά ανοίγει ζητήματα όπως η ανισότητα, η θέση των ηλικιωμένων γυναικών, η φροντίδα, η τεχνολογία και το πώς μπορούν οι κοινωνίες να προσαρμοστούν ώστε να γερνάμε καλύτερα όλοι.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η έκθεση δεν αντιμετωπίζει το γήρας ως κλειστό ιατρικό ή υπαρξιακό ζήτημα. Το αντιμετωπίζει και ως πολιτισμικό καθρέφτη. Από τη μία, ο σύγχρονος κόσμος υπόσχεται επιμήκυνση της ζωής, αντιγηραντικές λύσεις και καλύτερη τεχνολογία. Από την άλλη, συνεχίζει να αντιμετωπίζει το γερασμένο σώμα ως κάτι αόρατο, άβολο ή οικονομικά βαρύ. Το The Coming of Age στέκεται ακριβώς μέσα σε αυτή την αντίφαση.

Serena Korda, Wild Apples (2024)

Maker unknown, Netsuke: Hare/rabbit pounding with pestle and mortar. Japan, 1701–1900.

Cornelius van Dalen I, Thomas Parr, aged 152 (1635)

Charles Darwin’s walking stick

Maija Tammi, Immortals’ Birthday (2020)

Sebald Beham, The Fountain of Youth (1536)

Paula Rego, Nursing (2002)

Elinor Carucci, Gray hair sticking straight up (2015)

Anna Maria Maiolino, Por um Fio (By a Thread), 1976

Sam Taylor-Johnson, Still Life (2001)