Έκθεση-έκπληξη για τον Άντι Γουόρχολ στην Ιταλία: Περισσότερη μόδα, λιγότερη Pop Art

Για πρώτη φορά στην Ιταλία, εκτίθενται άγνωστες μέχρι σήμερα δημιουργίες του Άντι Γουόρχολ από τη δεκαετία του ’50, αποκαλύπτοντας μια σχεδόν άγνωστη πλευρά του καλλιτέχνη: εκείνη του γραφίστα μόδας και σχεδιαστή υφασμάτων.

Στη γενέτειρα της ιταλικής κλωστοϋφαντουργίας, τη Μπιέλα, άνοιξε η αναδρομική έκθεση «Andy Warhol. Pop Art & Textiles», ένας διπλός φόρος τιμής στον άνθρωπο που άλλαξε τη σύγχρονη τέχνη και ποπ κουλτούρα, παρουσιάζοντας τόσο τις εμβληματικές του Pop Art δημιουργίες όσο και το πρώιμο, σχεδόν άγνωστο έργο του στη μόδα.

Η έκθεση απλώνεται σε δύο ιστορικά μέγαρα της πόλης:

Στο Palazzo Gromo, οι επιμελητές Αλμπέρτο Ροσέτι και Βιντσέντσο Σάνφο παρουσιάζουν 150 έργα που σκιαγραφούν όλη την καλλιτεχνική διαδρομή του Γουόρχολ.

Ανάμεσά τους:

εμβληματικές μεταξοτυπίες όπως οι Campbell’s Soup και δέκα πορτρέτα της Μέριλιν,

κεραμικά της Rosenthal,

βινύλια και πειραματικά έργα,

και μια ειδική ενότητα «Warhol and Italy» με δύο σπάνιες εκτυπώσεις του Vesuvius από τις Gallerie d’Italia.

Στο Palazzo Ferrero, το ενδιαφέρον στρέφεται στην «προ-pop» περίοδο του Γουόρχολ. Εκεί εκτίθενται 50 αρχειακά κομμάτια από τα 1950s, που φτάνουν για πρώτη φορά στη χώρα: υφάσματα, σχέδια, ενδύματα και διαφημιστικά που σχεδίασε όταν εργαζόταν για τα Vogue, Glamour, Harper’s Bazaar και διάφορους οίκους μόδας.\

Η άγνωστη πλευρά του Γουόρχολ «ξεδιπλώνεται»

Παρότι χρονολογούνται πριν από την Pop Art εποχή, τα υφάσματα και τα σχέδια αυτά μοιάζουν εκπληκτικά οικεία:

πεταλούδες, φρούτα, παγωτά, κλόουν, άλογα — μοτίβα που αργότερα θα «εκτοξεύσει» στην παγκόσμια ποπ αισθητική.

Η έκθεση δείχνει πώς οι εικονογραφήσεις μόδας του Γουόρχολ και η τεχνική blotted line διαμόρφωσαν το μοναδικό του ύφος, ενώ στο Palazzo Ferrero έχει στηθεί ακόμη και πιστή ανακατασκευή του ιστορικού «Factory» της Νέας Υόρκης.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 6 Απριλίου 2026, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά σε έναν καλλιτέχνη που ξεπέρασε τα όρια της Pop Art και άφησε βαθύ αποτύπωμα στη μόδα, τη διαφήμιση και το σύγχρονο design.

Περισσότερο από μια κλασική αναδρομή, η έκθεση στη Μπιέλα επιχειρεί να ενώσει κόσμους που συνήθως μένουν χωριστοί — από τα υφαντουργεία μέχρι την υψηλή τέχνη — φωτίζοντας τη δημιουργική ευφυΐα του Άντι Γουόρχολ σε όλες της τις εκφάνσεις.]