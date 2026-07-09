Έκλεψαν έργο της Λεονόρα Κάρινγκτον από εκκλησιαστικό αίθριο στο Μεξικό

Ένα χάλκινο έργο της Λεονόρα Κάρινγκτον κλάπηκε από το αίθριο εκκλησίας στην Πόλη του Μεξικού, σε μια υπόθεση που συνδέει την κλοπή δημόσιας τέχνης με τη μνήμη δύο μεγάλων γυναικών του σουρεαλισμού.

Οι αρχές της Πόλης του Μεξικού συνέλαβαν έναν 26χρονο άνδρα ως ύποπτο για την κλοπή γλυπτών και αναμνηστικών πλακών από την ενορία του San Cosme, στο κέντρο της μεξικανικής πρωτεύουσας. Τα έργα, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Ανάμεσα στα κλεμμένα αντικείμενα βρίσκεται το «Perro Negro» της Λεονόρα Κάρινγκτον, ένα χάλκινο έργο που βρισκόταν στον μικρό κήπο του ναού. Από το ίδιο σημείο αφαιρέθηκε και ένα χάλκινο γλυπτό του καλλιτέχνη César Ruiz Cureño, εμπνευσμένο από τον πίνακα «Woman Leaving the Psychoanalyst» της Ρεμέντιος Βάρο.

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Κλάπηκαν επίσης δύο χάλκινοι άγγελοι και αναμνηστικές πλάκες, ανάμεσά τους και μία που εξηγούσε τη σχέση της Κάρινγκτον και της Βάρο με τη συνοικία San Rafael. Οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν ζήσει στην περιοχή και συνδέθηκαν με την ενορία του San Cosme, η οποία λειτουργούσε όχι μόνο ως τόπος πίστης αλλά και ως μικρό σημείο δημόσιας καλλιτεχνικής μνήμης.

Την κλοπή κατήγγειλε ο πατέρας Χοσέ δε Χεσούς Αγκιλάρ Βαλδές, δημοσιεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, με στόχο να αναγνωριστούν οι δράστες. Στο υλικό φαίνεται ένα άτομο με ανοιχτόχρωμη κουκούλα να σκαρφαλώνει σε χαμηλό τοίχο και να αφαιρεί ένα από τα γλυπτά από τη βάση του.

Μετά την καταγγελία, οι αρχές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και πραγματοποίησαν ελέγχους στην περιοχή. Ο ύποπτος εντοπίστηκε στη διασταύρωση των οδών Serapio Rendón και San Cosme, με χαρακτηριστικά που φέρονται να ταίριαζαν με εκείνα του προσώπου που εμφανίζεται στο βίντεο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 19 συσκευασίες με μαριχουάνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των έργων και τη σύλληψη πιθανών συνεργών. Μέχρι στιγμής, οι κλεμμένες γλυπτικές και αναμνηστικές πλάκες δεν έχουν ανακτηθεί.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, επειδή η Κάρινγκτον και η Βάρο δεν είναι απλώς δύο ονόματα του σουρεαλισμού. Και οι δύο βρέθηκαν στο Μεξικό ως εξόριστες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έγιναν κεντρικές μορφές της καλλιτεχνικής ζωής της Πόλης του Μεξικού.

Η Λεονόρα Κάρινγκτον, γεννημένη στο Λάνκασιρ της Αγγλίας, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Μεξικό και δημιούργησε ένα έργο γεμάτο μυθικά ζώα, μεταμορφώσεις, μυστικισμό και γυναικείες φιγούρες που αρνήθηκαν να χωρέσουν στην ανδρική αφήγηση του σουρεαλισμού. Η Ρεμέντιος Βάρο, Ισπανίδα ζωγράφος και στενή φίλη της, έφτιαξε έναν δικό της κόσμο αλχημείας, μηχανών, ονείρων και εσωτερικών διαδρομών.

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Η κλοπή από τον κήπο του San Cosme δεν αφορά μόνο την αξία του χαλκού ή των ίδιων των αντικειμένων. Αγγίζει ένα κομμάτι της δημόσιας μνήμης της Πόλης του Μεξικού: τη διαδρομή δύο καλλιτέχνιδων που έφτασαν εκεί ως εκτοπισμένες και έγιναν μέρος της πιο παράξενης, γόνιμης και ανθεκτικής ιστορίας του μεξικανικού σουρεαλισμού.

Με στοιχεία από El País