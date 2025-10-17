Έις Φρέιλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss - Ο θρύλος της ροκ με την κιθάρα που έβγαζε καπνούς

Ο κόσμος της ροκ θρηνεί την απώλεια ενός από τους πιο εμβληματικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος των Kiss και γνωστός ως «Spaceman», πέθανε σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο Φρέιλι πέθανε την Πέμπτη σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ, ύστερα από τραυματισμούς που υπέστη σε πτώση στο στούντιό του στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι επιπλοκές από την εγκεφαλική αιμορραγία τον κράτησαν για εβδομάδες στη ΜΕΘ, πριν τελικά καταλήξει.

«Η απώλειά του είναι πέρα από κάθε μέτρο», ανέφερε η οικογένεια. «Στις τελευταίες του στιγμές, ήμασταν εκεί για να τον αποχαιρετήσουμε με αγάπη και ειρήνη. Η μνήμη του θα ζει για πάντα μέσα από τη μουσική του».

Ο Πολ Ντάνιελ Φρέιλι, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1951 στη Νέα Υόρκη. Από τα πρώτα του χρόνια έδειξε πάθος για τη μουσική και στα 22 του ίδρυσε τους Kiss μαζί με τους Πολ Στάνλεϊ, Τζιν Σίμονς και Πίτερ Κρις. Το συγκρότημα έφερε επανάσταση στη ροκ σκηνή της δεκαετίας του ’70 με τον συνδυασμό θεατρικότητας, εκρηκτικών εμφανίσεων και εμβληματικών μακιγιάζ.

Οι Kiss έγιναν θρύλος με τραγούδια όπως Detroit Rock City, Rock and Roll All Nite και Beth. Κάθε μέλος είχε τη δική του σκηνική περσόνα – ο Φρέιλι ήταν ο Spaceman, σύμβολο του μυστηρίου και της διαστημικής ενέργειας που χαρακτήριζε το συγκρότημα.

Παρά την τεράστια επιτυχία, οι εντάσεις και η εξάρτηση από ουσίες οδήγησαν τον Frehley να αποχωρήσει από τους Kiss το 1982. «Αν έμενα, θα κατέστρεφα τον εαυτό μου», είχε δηλώσει αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, το 1996 επανενώθηκε με τα αρχικά μέλη για μία περιοδεία-θρίαμβο που επανέφερε το συγκρότημα στο προσκήνιο.

Η κιθάρα που «κάπνιζε» και μια καριέρα γεμάτη πάθος

Ο Φρέιλι έγινε γνωστός όχι μόνο για το στυλ του αλλά και για τη σκηνική του παρουσία. Η Les Paul κιθάρα του, ειδικά τροποποιημένη ώστε να βγάζει καπνό και φωτισμό κατά τη διάρκεια των σόλο, έγινε σήμα κατατεθέν των εμφανίσεών του. Παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε να διαβάζει μουσική, όπως είχε ο ίδιος παραδεχθεί, θεωρούνταν ιδιοφυΐα της ροκ κιθάρας.

Η σόλο καριέρα του περιλάμβανε επιτυχίες όπως το New York Groove, ενώ η επιρροή του σε μετέπειτα μουσικούς είναι ανυπολόγιστη. Ο Μάικ ΜακΚρίντι των Περλ Τζαμ δήλωσε: «Δεν θα είχα πιάσει ποτέ κιθάρα αν δεν υπήρχε ο Έις. Μου άλλαξε τη ζωή».

Στην προσωπική του ζωή, ο Φρέιλι είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αφήσει πίσω του τις εξαρτήσεις και να ζήσει ήσυχα με τη σύζυγό του, Τζινέτ, και την κόρη του, Μονίκ.

Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στη ροκ μουσική, αλλά η φλόγα του Spaceman θα συνεχίσει να λάμπει κάθε φορά που κάποιος παίζει δυνατά ένα riff των Kiss.

