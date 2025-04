Είναι ο Banksy γυναίκα; Πόσο βάσιμη είναι αυτή η θεωρία

Ένα νέο έργο τέχνης που πιθανολογείται ότι είναι του ανώνυμου street artist Banksy εμφανίστηκε στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα. Παρόλο που η εταιρεία Pest Control του Banksy δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη ότι η εικόνα ενός κοριτσιού που κρατάει ένα μπουκέτο μπαλόνια στο Farringdon είναι δική του, έχει επαναφέρει τον καλλιτέχνη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Λόγω της πανταχού παρούσας παρουσίας του Banksy και των τεράστιων ποσών για τα οποία πωλούνται τα έργα του, η ταυτότητα του μυστηριώδους καλλιτέχνη παραμένει πρωταρχικό ενδιαφέρον για τους θαυμαστές του.

Ο Banksy, ο οποίος έγινε αντιληπτός για πρώτη φορά μέσω των χαρακτηριστικών stenciling που έκανε στο Μπρίστολ τη δεκαετία του 1990, έγινε σύμβολο του κόσμου της τέχνης για τα αντι-καθεστωτικά σχόλια στα γκράφιτι που έκανε στο Λονδίνο στις αρχές του 21ου αιώνα. Έκτοτε τα έργα του έχουν εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο και ο καλλιτέχνης έχει αποτελέσει το κύριο θέμα εκθέσεων και εγκαταστάσεων, όπως η έκθεση Dismaland του 2015, και μέσω του υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ Exit Through the Gift Shop.

Για χρόνια, το έργο του καλλιτέχνη συνδέθηκε με τις περιοδεύουσες συνήθειες του Robert Del Naja του trip-hop συγκροτήματος Massive Attack από το Μπρίστολ. Από το 2023, έχει αναβιώσει η παλαιότερη θεωρία ότι πρόκειται για τον Robin Gunningham. Μια ανακαλυφθείσα ηχογράφηση του BBC με τον Banksy φαίνεται μάλιστα να έχει τον καλλιτέχνη να επιβεβαιώνει ότι το όνομά του είναι "Robbie".

Ωστόσο, ο Gunningham δεν επιβεβαίωσε ποτέ άμεσα ότι είναι ο Banksy και η πραγματική ταυτότητα του καλλιτέχνη είναι αντικείμενο εικασιών. Για τον Bobby Bress, έναν ερασιτέχνη ντετέκτιβ για την ιστορία της τέχνης με έδρα το Πίτσμπουργκ, οι εικασίες γύρω από τον Gunningham ήταν ένα σκόπιμα τοποθετημένο παραπλανητικό στοιχείο από τον Banksy για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Αντίθετα, ο Bress ορίζει ότι ο Banksy ήταν πάντα η καλλιτέχνιδα με γενέτειρα τη Γλασκώβη, Lucy McKenzie.

Από τότε που ανακάλυψε για πρώτη φορά το έργο της McKenzie πριν από μια δεκαετία, ο Bress δούλεψε πάνω στη θεωρία του ότι ήταν πάντα ο Banksy. Για τον Bress, είναι λογικό ότι ένα άλλο επίπεδο συσκοτίσεων για την ταυτότητα του Banksy θα βασιζόταν στην υπόθεση ότι ο καλλιτέχνης θα ήταν άνδρας και όχι γυναίκα.

Η εμμονή του Bress με τα καλλιτεχνικά μυστήρια τον οδήγησε πρώτα στα δαιδαλώδη έργα της μοντερνιστικής γραφής -αναφέρεται στις αφιερώσεις του βιβλίου του Colin McCabe "A Very Short Introduction to James Joyce"- πριν συναντήσει τον Banksy ως το μυστήριο στο οποίο θα αφιέρωνε μεγάλο μέρος της ζωής του.

Όσον αφορά τον Bress, η McKenzie είναι προφανώς ο Banksy.

Αν και πάντα πίστευαν ότι πρόκειται για έναν άνδρα από το Μπρίστολι, ο Bress είναι πεπεισμένος ότι τα γεγονότα στοιχίζονται για να ταυτοποιήσουν τον Banksy στη Σκωτσέζα καλλιτέχνιδα. Ο Bress ανακάλυψε το έργο της McKenzie γύρω στο 2013. Έμεινε έκπληκτος από τη λαμπρότητα της McKenzie ως νεαρής καλλιτέχνιδας το 1997, όταν εκείνη σπούδαζε στο Duncan of Jordanstone College of Art and Design στο Dundee.

Για μια καλλιτέχνιδα τόσο ταλαντούχα όσο η McKenzie, ο Bress πιστεύει ότι πρέπει να υπήρχε και άλλη δουλειά για να την απασχολεί στις αρχές της δεκαετίας του '00. Εδώ είναι που οι θεωρίες του Bress αρχίζουν να ξετυλίγονται. Αν και ο Banksy έχει πάντα συνδεθεί με το Μπρίστολ, ο Bress πιστεύει ότι είναι επίσης ένα παραπλανητικό στοιχείο. «Το Μπρίστολ έχει τη μεγαλύτερη ιστορία γκράφιτι. Αν ήσασταν σεναριογράφος και προσπαθούσατε να γράψετε μια ιστορία για καλλιτέχνες του δρόμου, εκεί θα διαμόρφωνες τον καλλιτέχνη σου» δηλώνει

Ο Bress βρήκε μια σύνδεση του Banksy με τη Γλασκώβη. Μια από τις πρώτες επίσημες εκθέσεις του καλλιτέχνη ήταν το 2001 η έκθεση "Peace is Tough" στο Glasgow Argyle Street Arches. Ο Banksy έχει επιστρέψει στη Γλασκώβη για εκθέσεις όπως η έκθεση "Cut & Run" του 2023, η πρώτη ατομική του έκθεση μετά από 14 χρόνια. Μέχρι στιγμής, συμπτωματικό.

Σε μια προσωπική σημείωση, ο Bress πιστεύει ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του καλλιτέχνη θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι προσοδοφόρα. "Μέρος του γιατί το έκανα αυτό, ενώ πέτυχα πολλά πράγματα, το μόνο πράγμα που δεν πέτυχα είναι να αφήσω στην κόρη μου ένα σωρό λεφτά. Αυτό μπορεί να είναι αυτό το τελευταίο πράγμα".

Η McKenzie δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει τη θεωρία του Bress. Ωστόσο, ο Martin McGeown, διευθυντής της Cabinet Gallery του Λονδίνου, έδωσε τη δική του άποψη: "Έχω συνεργαστεί με τη Lucy McKenzie για πάνω από 30 χρόνια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι ο Banksy".

Με πληροφορίες από Euronews