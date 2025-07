Είναι το Fantastic Four «μία από τις καλύτερες ταινίες που έχει κάνει ποτέ η Marvel;»

Το «The Fantastic Four: First Steps» από τη Marvel παρουσιάστηκε σε μέλη του κινηματογραφικού Τύπου, και οι πρώτες αντιδράσεις το επαινούν ως μια «οπτική πανδαισία» με «ζωντανή, σίγουρη αφήγηση».

Το Variety παρουσίασε μερικές από τις πρώτες κριτικές για τη νέα ταινία και κατά πλειοψηφία, το νέο εγχείρημα της Marvel έχει αποσπάσει αρκετά θετικές εντυπώσεις.

Στη νέα ταινία οι Fantastic Four, αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Γκαλάκτους και τον αινιγματικό του αγγελιοφόρο, Σίλβερ Σέρφερ.

Μεταξύ άλλων, ο αρχισυντάκτης του Next Best Picture, Matt Neglia, έγραψε στο X, ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα της Marvel τιμά το όνομά του, χαρακτηρίζοντάς το «φανταστικό», ενώ επαίνεσε την «εξαιρετική» πρωταγωνιστικήτετράδα και την «απολαυστική» ρετρο-φουτουριστική αισθητική του.

Ο δημοσιογράφος Brandon Davis επίσης μοιράστηκε τις σκέψεις του στο X, γράφοντας, ότι το «Fantastic Four» ήταν ένα από τα «καλύτερα πράγματα που έχει κάνει ποτέ η Marvel», συγκρίνοντας μάλιστα τα οπτικά του εφέ με εκείνα του «Interstellar» του Christopher Nolan.

Η συντάκτρια του People, Sharareh Drury, συμφώνησε με τα θετικά σχόλια, σχολιάζοντας στο X ότι το «Fantastic Four» ήταν «εκπληκτικό». Περισσότερο επαίνεσε τον Pedro Pascal και τη Vanessa Kirby, που υποδύονται το δυναμικό ζευγάρι του MCU, τον Reed Richards και τη Susan Storm.

«Εντυπωσιακά οπτικά, μια συγκινητική ιστορία, έξυπνος διάλογος και επική δράση. Η Πρώτη Οικογένεια της Marvel προσφέρει μια καταπληκτική εμπειρία», έγραψε. «Ο Pedro Pascal είναι εξαιρετικός ως Mr. Fantastic. Η Vanessa Kirby ξεχωρίζει ως Sue Storm – είναι ένα αστέρι που λάμπει».

Με πληροφορίες από Variety