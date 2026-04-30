Είναι αυτό το νέο έργο του Banksy; Το μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο Λονδίνο

Ένα μυστηριώδες γλυπτό που εμφανίστηκε στο κέντρο του Λονδίνου έχει προκαλέσει εικασίες ότι μπορεί να είναι νέο έργο του Banksy.

Το έργο τοποθετήθηκε στο Waterloo Place, στην περιοχή St James, κοντά στο Athenaeum Club, το ICA, το άγαλμα του Εδουάρδου Ζ΄, εκείνο της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου. Δείχνει μια κοστουμαρισμένη φιγούρα να κατεβαίνει από το βάθρο της, ενώ το πρόσωπό της καλύπτεται πλήρως από μια τεράστια σημαία.

Στη βάση του γλυπτού εμφανίζεται το όνομα «Banksy», όμως μέχρι στιγμής ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για δικό του έργο. Το Time Out σημειώνει ότι ο Banksy συνήθως επιβεβαιώνει τις νέες παρεμβάσεις του μέσω Instagram, ενώ υπενθυμίζει ότι οι πρόσφατες τοιχογραφίες του στο Λονδίνο δεν έφεραν υπογραφή.

Το Londonist είναι ακόμη πιο επιφυλακτικό, γράφοντας ότι το όνομα στη βάση θα μπορούσε να έχει προστεθεί από οποιονδήποτε. Παρ’ όλα αυτά, η κλίμακα του έργου, η τοποθέτησή του σε μια από τις πιο θεσμικές περιοχές του Λονδίνου και η σατιρική του εικόνα έχουν οδηγήσει πολλούς να το συνδέσουν με τη γνωστή πολιτική γλώσσα του Banksy.

Η φιγούρα που προχωρά τυφλωμένη από τη σημαία διαβάζεται ήδη ως σχόλιο για την εξουσία, τον πατριωτισμό και την πολιτική τύφλωση. Όσο όμως δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, η ιστορία παραμένει ανοιχτή: είναι μια νέα παρέμβαση του Banksy ή μια πολύ καλά στημένη αστική φάρσα;

Με στοιχεία από Time Out, Londonist.