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Έιμι Άνταμς: Έσωσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι έχοντας γνώσεις από ρόλο σε ιατρική σειρά

Η ηθοποιός συνάντησε τυχαία τον άνδρα που είχε βοηθήσει μετά από έναν χρόνο

The LiFO team
The LiFO team
ΕΙΜΙ ΑΝΤΑΜΣ ΘΥΜΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΕΙΡΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Η Έιμι Άνταμς αποκάλυψε ότι κάποτε έσωσε τη ζωή ενός θύματος επίθεσης με μαχαίρι έχοντας γνώσεις από τον ρόλο της σε μια βραχύβια ιατρική σειρά του CBS.

Σε ένα επεισόδιο του podcast «SmartLess» που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, η Άνταμς, υποψήφια για Όσκαρ, είπε ότι έφευγε από ένα εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας μαζί με την οικογένειά της, όταν παρατήρησε ένταση κοντά της.

Έιμι Άνταμς: Πώς έσωσε άνδρα που είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι

«Οι άνθρωποι φώναζαν και ένας άντρας περπατούσε, ενώ έλεγαν: "Πεθαίνει!"», είπε στους παρουσιαστές.

Η Άνταμς είπε ότι ο σύζυγός της, Ντάρεν Λε Γκάλο, έμεινε με την κόρη τους, ενώ εκείνη και ο πατέρας της έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι στο λαιμό», είπε. «Έτσι, αιμορραγούσε και οι φίλοι του είχαν πανικοβληθεί».

Πήραν πετσέτες παραλίας για να σταματήσουν την αιμορραγία, με τον πατέρα της να ασκεί πίεση στο τραύμα, ενώ η Άνταμς προσπαθούσε να κρατήσει το θύμα ήρεμο και να το βοηθήσει να επικεντρωθεί στην αναπνοή, είπε.

Καθώς μιλούσε στον τραυματία, είπε η Άνταμς, άντλησε έμπνευση από τη σύντομη εμπειρία της στον ρόλο της νοσοκόμας Άλις Ντόχερτι στη σειρά «Dr. Vegas».

Η σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ρομπ Λόου ως Δρ. Μπίλι Γκραντ, προβλήθηκε στο CBS για μόλις πέντε επεισόδια το 2004.

Θυμήθηκε ότι επαναλάμβανε τη συμβουλή: «Όσο περισσότερο παλεύεις, τόσο πιο γρήγορα θα αιμορραγήσεις. Απλά ξάπλωσε».

Η Άνταμς αποκάλυψε επίσης ότι συνάντησε απροσδόκητα το θύμα περίπου ένα χρόνο μετά το περιστατικό.

«Ένας τύπος με πλησίασε σε ένα εστιατόριο», είπε. «Μου είπε: "Άκουσα μια ιστορία ότι εσύ και ο μπαμπάς σου ήσασταν στον τόπο του εγκλήματος, όπου μαχαίρωσαν έναν άντρα". Και εγώ του απάντησα: "Ναι, είναι πολύ περίεργο που άκουσες αυτή την ιστορία"».

«Είπα: "Θεέ μου, εσύ είσαι"», είπε η Άνταμς. «Ήταν γεμάτος δάκρυα και είχε μαζί του τον γιο του. Ήταν τρελό».

Με πληροφορίες από NBC News

Πολιτισμός

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