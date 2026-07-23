«Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου»: Το μπλουζάκι που έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ταϊβάν

Βγήκε από το βιβλιοπωλείο με τα χέρια πίσω από την πλάτη, περικυκλωμένη από αστυνομικούς με πολιτικά. Στο μπλουζάκι της υπήρχε μια απλή φράση: «Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου».

Δεν ήταν πολιτικό σύνθημα. Δεν είχε σχεδιαστεί για κάποια διαδήλωση. Μέσα σε λίγες ημέρες, όμως, έγινε σύμβολο αντίστασης στη λογοκρισία, ταξίδεψε από το Χονγκ Κονγκ στην Ταϊβάν και έκανε ένα σχεδόν άγνωστο βιβλίο να εξαφανιστεί από τα ράφια της Ταϊπέι.

Πινακίδα στο ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο Touat Books στην Ταϊπέι γράφει: «Σπουδαία βιβλία που η Κίνα δεν θα εκδώσει». Φωτ.: Yu-chen Li

Η γυναίκα ήταν ανάμεσα στα πέντε άτομα που συνελήφθησαν στις 15 Ιουλίου, όταν η μονάδα εθνικής ασφάλειας της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ πραγματοποίησε εφόδους στα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία Have a Nice Stay και Greenfield Book Store.Οι πέντε συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την έκθεση και την πώληση εκδόσεων με «στασιαστικό» περιεχόμενο. Οι αρχές υποστήριξαν ότι τα βιβλία υποκινούσαν το μίσος εναντίον της κυβέρνησης, της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Βάσει του νόμου του 2024 για την εθνική ασφάλεια, το σχετικό αδίκημα μπορεί να επιφέρει ποινή κάθειρξης έως και δέκα ετών.

Και οι πέντε αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι με εγγύηση. Η εικόνα της υπαλλήλου, όμως, είχε ήδη ξεφύγει από τον έλεγχο των αρχών. Στο Threads, βιβλιοπώλες, βουλευτές και ακτιβιστές στην Ταϊβάν άρχισαν να μοιράζονται τη φράση «Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου» ως ένδειξη συμπαράστασης προς το Χονγκ Κονγκ. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, έγραψε ότι οι ιδέες και οι λέξεις δεν πρέπει ποτέ να φιμώνονται από την πολιτική πίεση.

Το σύνθημα έγινε τρόπος ταύτισης με τους ανθρώπους που εξακολουθούν να κρατούν ανοιχτά τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία του Χονγκ Κονγκ, σε μια περίοδο κατά την οποία τα όρια ανάμεσα στο νόμιμο και το απαγορευμένο γίνονται όλο και πιο ασαφή.Οι τελευταίες έφοδοι ήταν η τρίτη επιχείρηση εναντίον ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων μέσα σε τέσσερις μήνες. Το Have a Nice Stay είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα κλείσει στις 30 Αυγούστου, επικαλούμενο οικονομικές δυσκολίες αλλά και τα ασαφή όρια γύρω από το ποια βιβλία επιτρέπεται πλέον να πωλούνται.

Ο υπουργός Ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ Κρις Τανγκ απέρριψε το ενδεχόμενο δημιουργίας επίσημου καταλόγου απαγορευμένων τίτλων. Υποστήριξε ότι οι βιβλιοπώλες έχουν την ευθύνη να βεβαιώνονται πως όσα πωλούν δεν απειλούν την εθνική ασφάλεια, συγκρίνοντας τα βιβλία με τρόφιμα που οι έμποροι οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν είναι επικίνδυνα ή παράνομα.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ποιοι τίτλοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσά τους ενδέχεται να ήταν το Let Only Red Flowers Bloom: Identity and Belonging in Xi Jinping’s China της δημοσιογράφου Έμιλι Φενγκ.

Η πληροφορία ήταν αρκετή για να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που συνήθως επιδιώκει η λογοκρισία.

Το βιβλίο εξαντλήθηκε σε βιβλιοπωλεία της Ταϊπέι, ενώ ο ταϊβανέζικος εκδοτικός οίκος Acropolis Publishing παρήγγειλε έκτακτη ανατύπωση 10.000 αντιτύπων.

Μέχρι τις συλλήψεις, σύμφωνα με βιβλιοπώλες, το ενδιαφέρον για την έκδοση ήταν περιορισμένο. Αμέσως μετά τις εφόδους, αναγνώστες άρχισαν να την αναζητούν ως έμπρακτη δήλωση υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου.

Μία πελάτισσα, η οποία δεν διάβαζε συνήθως βιβλία για την Κίνα, είπε ότι οι συλλήψεις κίνησαν την περιέργειά της. Η πληροφορία ότι το βιβλίο μπορεί να είχε απαγορευτεί την έκανε να θέλει ακόμη περισσότερο να το διαβάσει.

Το βιβλίο της Φενγκ εξετάζει τον ιδεολογικό έλεγχο στην Κίνα του Σι Τζινπίνγκ μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων που συγκρούστηκαν με τις απαιτήσεις του κράτους γύρω από την ταυτότητα, τη γλώσσα και την ελευθερία της έκφρασης.Ένα από τα κεφάλαιά του, με τίτλο The Bookseller, είναι αφιερωμένο στον Λαμ Γουίνγκ-κι, τον γνωστό βιβλιοπώλη του Χονγκ Κονγκ που κρατήθηκε επί μήνες από τις κινεζικές αρχές το 2015.

Αφίσα του Λαμ Γουίνγκ-κι και σημειώματα υποστηρικτών του στην πρόσοψη του Causeway Bay Books στην Ταϊπέι. Φωτ.: Yu-chen Li

Το 2016, όταν του επετράπη να επιστρέψει στο Χονγκ Κονγκ, αποκάλυψε δημόσια όσα είχαν συμβεί. Το 2019 κατέφυγε στην Ταϊβάν και τον επόμενο χρόνο άνοιξε ξανά εκεί το Causeway Bay Books, ένα βιβλιοπωλείο γνωστό για τίτλους που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στην ηπειρωτική Κίνα.Ο Λαμ πέθανε στις 2 Ιουλίου, σε ηλικία 70 ετών. Μπροστά από το κλειστό κατάστημά του στην Ταϊπέι, υποστηρικτές του άφησαν λουλούδια, σημειώματα και κουτάκια μπίρας.

Η ιστορία του εξηγεί γιατί η εικόνα μιας υπαλλήλου με ένα μπλουζάκι βρήκε τόσο γρήγορα ανταπόκριση στην Ταϊβάν. Για πολλούς κατοίκους της, το Χονγκ Κονγκ αποτελεί την πιο απτή εικόνα του τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη η πρόταση του Πεκίνου για «μία χώρα, δύο συστήματα».

Η υποστήριξη της Ταϊβάν προς το Χονγκ Κονγκ δεν μεταφράζεται πάντοτε σε πρακτικές πολιτικές, όπως η υποδοχή προσφύγων. Στο πεδίο των βιβλίων, όμως, η Ταϊβάν παραμένει ένα από τα τελευταία καταφύγια της κινεζόφωνης εκδοτικής παραγωγής που δεν υπόκειται στη λογοκρισία του Κομμουνιστικού Κόμματος.Οι έφοδοι στο Χονγκ Κονγκ έδειξαν πόσο στενά μπορούν πλέον οι αρχές να ελέγχουν τι τοποθετείται σε ένα ράφι. Το αποτέλεσμα ήταν να μετατρέψουν ένα βιβλίο που ελάχιστοι πρόσεχαν σε εκδοτικό γεγονός και μια απλή επαγγελματική ιδιότητα σε πολιτικό σύνθημα.

«Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου». Μερικές φορές, αρκεί να πεις τι δουλειά κάνεις για να γίνει η ιδιότητά σου πράξη αντίστασης.

Με στοιχεία από The Guardian