Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Έλιοτ Σμιθ απέκτησε τη δική του θέση στ’ αστέρια

Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο Έλιοτ Σμιθ εξακολουθεί να εμπνέει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, η επιρροή του έφτασε μέχρι το Διάστημα, καθώς ένας αστεροειδής φέρει πλέον επισήμως το όνομά του.

Ο Αμερικανός τραγουδοποιός, που άφησε το στίγμα του στην indie μουσική σκηνή της δεκαετίας του 1990 με τον εσωστρεφή ήχο και τους βαθιά προσωπικούς στίχους του, τιμήθηκε επισήμως από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU), η οποία ενέκρινε τη μετονομασία του αστεροειδούς (861969) 2014 OS439 σε «Elliottsmith».

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο ανεξάρτητος κινηματογραφιστής Ορλάντο Καμποπιάνο. Όπως αποκάλυψε στο μουσικό μέσο Stereogum, η ιδέα γεννήθηκε ενώ άκουγε το «Shooting Star», ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο μεταθανάτιο άλμπουμ «From a Basement on the Hill», το οποίο κυκλοφόρησε το 2004, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Σμιθ.

Από μια αυθόρμητη σκέψη, η ιδέα εξελίχθηκε σε μια επίσημη πρόταση. Ο Καμποπιάνο επικοινώνησε με τους διαχειριστές της κληρονομιάς του μουσικού και μαζί κατέθεσαν αίτημα στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την ονοματοδοσία αστεροειδών και άλλων ουράνιων σωμάτων.

Η απάντηση ήταν θετική. Έτσι, ο αστεροειδής φέρει πλέον επισήμως το όνομα του δημιουργού του «Between the Bars» και του «Waltz #2», προσθέτοντας μια ακόμη, ασυνήθιστη πτυχή στην κληρονομιά ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να επηρεάζει μουσικούς και ακροατές σε όλο τον κόσμο.

Η ιστορία, ωστόσο, κρύβει και μια σύμπτωση που έκανε την επιλογή του ονόματος ακόμη πιο ταιριαστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αριθμός του αστεροειδούς, 861969, παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησης του μουσικού: 6 Αυγούστου 1969. Η σύμπτωση αυτή θεωρήθηκε ένας ακόμη λόγος που καθιστούσε την επιλογή του ονόματός του ιδιαίτερα ταιριαστή.

Στην ανακοίνωση με την οποία επικυρώθηκε η μετονομασία, η Ένωση περιγράφει τον Σμιθ ως έναν «επιδραστικό, υποψήφιο για Όσκαρ Αμερικανό τραγουδοποιό», του οποίου η μουσική άφησε βαθύ αποτύπωμα σε ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών.

Η ανακοίνωση κάνει επίσης αναφορά στη συχνή παρουσία ουράνιων συμβολισμών στο έργο του. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα το «Shooting Star», το τραγούδι που ενέπνευσε την πρωτοβουλία για τη μετονομασία του αστεροειδούς.

Όπως σημειώνει η IAU, το τραγούδι μοιάζει σήμερα να αποκτά έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς θυμίζει «τη σύντομη αλλά λαμπρή πορεία» του μουσικού.

Ο Σμιθ πέθανε το 2003, σε ηλικία μόλις 34 ετών, αφήνοντας πίσω του μια δισκογραφία που συνεχίζει να ανακαλύπτεται από νέους ακροατές. Αν και η καριέρα του ήταν σύντομη, η επιρροή του αποδείχθηκε πολύ πιο διαρκής.

Με πληροφορίες από Space.com