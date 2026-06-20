ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Έλιοτ Σμιθ απέκτησε τη δική του θέση στ’ αστέρια

Η πρωτοβουλία ενός θαυμαστή και μια σπάνια αστρονομική σύμπτωση οδήγησαν στη μετονομασία ενός αστεροειδούς προς τιμήν του μουσικού

The LiFO team
The LiFO team
ΕΛΙΟΤ ΣΜΙΘ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ Facebook Twitter
Ο Έλιοτ Σμιθ στο Λονδίνο το 1998 / Φωτ.: Getty Images
0

Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο Έλιοτ Σμιθ εξακολουθεί να εμπνέει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, η επιρροή του έφτασε μέχρι το Διάστημα, καθώς ένας αστεροειδής φέρει πλέον επισήμως το όνομά του.

Ο Αμερικανός τραγουδοποιός, που άφησε το στίγμα του στην indie μουσική σκηνή της δεκαετίας του 1990 με τον εσωστρεφή ήχο και τους βαθιά προσωπικούς στίχους του, τιμήθηκε επισήμως από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU), η οποία ενέκρινε τη μετονομασία του αστεροειδούς (861969) 2014 OS439 σε «Elliottsmith».

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο ανεξάρτητος κινηματογραφιστής Ορλάντο Καμποπιάνο. Όπως αποκάλυψε στο μουσικό μέσο Stereogum, η ιδέα γεννήθηκε ενώ άκουγε το «Shooting Star», ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο μεταθανάτιο άλμπουμ «From a Basement on the Hill», το οποίο κυκλοφόρησε το 2004, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Σμιθ.

Από μια αυθόρμητη σκέψη, η ιδέα εξελίχθηκε σε μια επίσημη πρόταση. Ο Καμποπιάνο επικοινώνησε με τους διαχειριστές της κληρονομιάς του μουσικού και μαζί κατέθεσαν αίτημα στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την ονοματοδοσία αστεροειδών και άλλων ουράνιων σωμάτων.

Η απάντηση ήταν θετική. Έτσι, ο αστεροειδής φέρει πλέον επισήμως το όνομα του δημιουργού του «Between the Bars» και του «Waltz #2», προσθέτοντας μια ακόμη, ασυνήθιστη πτυχή στην κληρονομιά ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να επηρεάζει μουσικούς και ακροατές σε όλο τον κόσμο.

Η ιστορία, ωστόσο, κρύβει και μια σύμπτωση που έκανε την επιλογή του ονόματος ακόμη πιο ταιριαστή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αριθμός του αστεροειδούς, 861969, παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησης του μουσικού: 6 Αυγούστου 1969. Η σύμπτωση αυτή θεωρήθηκε ένας ακόμη λόγος που καθιστούσε την επιλογή του ονόματός του ιδιαίτερα ταιριαστή.

Στην ανακοίνωση με την οποία επικυρώθηκε η μετονομασία, η Ένωση περιγράφει τον Σμιθ ως έναν «επιδραστικό, υποψήφιο για Όσκαρ Αμερικανό τραγουδοποιό», του οποίου η μουσική άφησε βαθύ αποτύπωμα σε ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών.

Η ανακοίνωση κάνει επίσης αναφορά στη συχνή παρουσία ουράνιων συμβολισμών στο έργο του. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα το «Shooting Star», το τραγούδι που ενέπνευσε την πρωτοβουλία για τη μετονομασία του αστεροειδούς.

Όπως σημειώνει η IAU, το τραγούδι μοιάζει σήμερα να αποκτά έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς θυμίζει «τη σύντομη αλλά λαμπρή πορεία» του μουσικού.

Ο Σμιθ πέθανε το 2003, σε ηλικία μόλις 34 ετών, αφήνοντας πίσω του μια δισκογραφία που συνεχίζει να ανακαλύπτεται από νέους ακροατές. Αν και η καριέρα του ήταν σύντομη, η επιρροή του αποδείχθηκε πολύ πιο διαρκής.

Με πληροφορίες από Space.com

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΑΜ ΑΛΤΜΑΝ OPENAI AMAZON

Πολιτισμός / Η Amazon εγκαταλείπει τη βιογραφική ταινία για τον Σαμ Άλτμαν ενώ επενδύει δισεκατομμύρια στην OpenAI

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματά της και σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα κολακευτικά τον Άλτμαν
THE LIFO TEAM
Ο Κιθ Ρίτσαρντς έγινε προπάππους και φοβάται την AI περισσότερο από το θάνατο

Πολιτισμός / Ο Κιθ Ρίτσαρντς έγινε προπάππους και φοβάται την AI περισσότερο από το θάνατο

Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, ο 82χρονος κιθαρίστας μιλά για το σώμα του, τον Μικ Τζάγκερ, την τεχνολογία, τον Τσακ Μπέρι και τα «παλιά κόλπα» που εξακολουθεί να εμπιστεύεται.
THE LIFO TEAM
Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη νύχτα της Νέας Υόρκης

Πολιτισμός / Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη νύχτα της Νέας Υόρκης

Στη νέα του έκθεση Night Shift στο Jeffrey Deitch, ο Αμερικανός φωτογράφος γυρίζει μετά από χρόνια στους δρόμους της πόλης που τον έκανε γνωστό, φωτογραφίζοντας γυμνά σώματα, queer φίλους, γέφυρες, τούνελ, σκουπίδια, φώτα και τη μεταμεσονύχτια ενέργεια της Νέας Υόρκης.
THE LIFO TEAM
Αυτός ο ήλιος όλους θα μας κάψει

Πολιτισμός / Αυτός ο ήλιος όλους θα μας κάψει: οι κουίρ ζωές του Asafe Ghalib που δεν χαμηλώνουν το βλέμμα

Στο Under The Same Sun, ο Βραζιλιάνος φωτογράφος ταξιδεύει σε επτά χώρες της Λατινικής Αμερικής και φτιάχνει ένα τρυφερό, σωματικό αρχείο queer ζωών που δεν χωρούν στις γνώριμες εικόνες της φτώχειας, της βίας, του εξωτισμού ή του Pride θεάματος
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Το BBC ξαναδιαβάζει τον Ιάκωβο Α΄ μέσα από τους άντρες που αγάπησε

Πολιτισμός / Το BBC ξαναδιαβάζει τον Ιάκωβο Α΄ μέσα από τους άντρες που αγάπησε

Το νέο ντοκιμαντέρ Queen James βασίζεται στο βιβλίο του ιστορικού Γκάρεθ Ράσελ και εξετάζει τις στενές σχέσεις του βασιλιά με τους άντρες συντρόφους του, πέρα από τη βικτωριανή σιωπή που σκέπασε για χρόνια την ιστορία τους.
THE LIFO TEAM
Η Μιράντα Τζουλάι πάει στο Άσπεν για να μιλήσει για το σώμα μέσα στο τοπίο

Πολιτισμός / Η Μιράντα Τζουλάι πάει στο Άσπεν για να μιλήσει για το σώμα μέσα στο τοπίο

Η συγγραφέας, καλλιτέχνιδα και σκηνοθέτις θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του AIR Festival του Aspen Art Museum, που φέτος συνδέει την περφόρμανς με τη φύση, την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και την εικαστική σκέψη.
THE LIFO TEAM
 
 