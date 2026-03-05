Εικόνες από το αρχαίο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε στην Ευριπίδου

Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησαν εργασίες σε κομμάτι του δρόμου επί της οδού Ευριπίδου, στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιδιόρθωσης των υποδομών της περιοχής, αποκαλύφθηκε κάτω από το οδόστρωμα ένα αρχαίο ψηφιδωτό.

Φωτογραφίες από τον σκαμμένο δρόμο δείχνουν το αρχαιολογικό εύρημα να ξεχωρίζει ανάμεσα στα χώματα και τα ειδικά μηχανήματα των συνεργείων, σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα περάσματα της πόλης.

Το ψηφιδωτό, που αποκαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια των εργασιών, έρχεται να υπενθυμίσει για ακόμη μία φορά ότι κάτω από την άσφαλτο της σύγχρονης Αθήνας παραμένουν κρυμμένα ίχνη από το ανεξερεύνητο παρελθόν της πόλης, τα οποία μπορεί να έλθουν στην επιφάνεια μέσα από καθημερινά έργα υποδομών και ανασκαφές.

Φω.: LiFO

