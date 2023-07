«Είχα την πιο υπέροχη καριέρα- Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ»- Το συγκινητικό αντίο του Έλτον Τζον από τη σκηνή

Ο Έλτον Τζον εμφανίστηκε για τελευταία φορά χθες στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία του που διήρκησε 330 ημέρες.

Ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο παρουσιάζοντας το σόου του «Farewell Yellow Brick Road» που ξεκίνησε από το 2018 και μετά από διάφορες αναβολές και διακοπές, χθες το βράδυ ο Έλτον Τζον αποχαιρέτησε από την Σουηδία το κοινό του. Είπε στους θαυμαστές του ότι θα παραμείνουν στο «μυαλό, την καρδιά και την ψυχή» του καθώς έκλεινε το σόου του Σαββάτου στη Στοκχόλμη.

Ο Έλτον Τζον επιβεβαίωσε ότι «δεν θα κάνει ποτέ ξανά περιοδεία», αλλά αποκάλυψε ότι μπορεί να κάνει κάτι «μοναδικό» κάποια στιγμή στο μέλλον αν και είπε ότι κάτι τέτοιο απέχει ακόμα «μίλια μακριά». Άνοιξε με την επιτυχία του Bennie And The Jets, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ Goodbye Yellow Brick Road το 1973.

Aφιέρωσε το Border Song στην αείμνηστη Aretha Franklin και την «κληρονομιά της βασίλισσας της σόουλ», λέγοντας στο κοινό ότι «δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη του» όταν εκείνη διασκεύασε το τραγούδι το 1972.

Ακολούθησαν η μία επιτυχία μετά την άλλη: Tiny Dancer, Have Mercy On The Criminal και το κλασικό Rocket Man.

Κατά τη διάρκεια μιας μοναδικής απόδοσης του Saturday Night's Alright For Fighting, από τον «ουρανό» έπεσε χρυσό κομφετί και βροχή ενώ καθώς έκανε την τελευταία του υπόκλιση ο Έλτον Τζον, ακούγονταν φωνές που ζητούσαν από τον βετεράνο μουσικό να συνεχίσει.

Και ο Έλτον Τζον δεν τους απογοήτευσε. Επέστρεψε στη σκηνή ύστερα από μια ενδυματολογική αλλαγή για τα τελευταία του τραγούδια. Μετά από μια φορτισμένη συναισθηματικά απόδοση του Your Song και πριν από το τελευταίο του κομμάτι Goodbye Yellow Brick Road, αναλογίστηκε από τη σκηνή την καριέρα του.

«Είχα την πιο υπέροχη καριέρα, πέρα από κάθε φαντασία. Πενήντα δύο χρόνια αγνής χαράς παίζοντας μουσική, πόσο τυχερός είμαι που παίζω μουσική;" Ήταν η ψυχή μου να παίζω για εσάς παιδιά και ήσασταν υπέροχοι - σας ευχαριστώ. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Έχω παίξει τόσες πολλές συναυλίες, πώς θα μπορούσα να ξεχάσω; Είστε στο μυαλό μου, στην καρδιά και στην ψυχή μου, και σας ευχαριστώ πολύ».

Ο σερ Έλτον Τζον έχει περάσει περισσότερα από 50 χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες από εκείνη την πρώτη του, το 1970.

Έχει δώσει πάνω από 4.000 συναυλίες σε περισσότερες από 80 χώρες. Μόνο σε αυτήν την τελευταία του περιοδεία είπε ότι είχε εμφανιστεί σε πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους, με την περιοδεία να είναι από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες.