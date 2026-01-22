«Έχω μια νοσοκόμα μαζί μου 24 ώρες το 24ωρο» - Ο Φιλ Κόλινς μιλά για την κατάσταση της υγείας του

Ο Φιλ Κόλινς μίλησε ανοικτά για τα προβλήματα υγείας του.

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, πριν από τα 75α γενέθλιά του, ο μουσικός των Genesis έκανε στο podcast Eras του BBC, μια σπάνια αναφορά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

«Είναι κάτι που συνεχίζεται», είπε. «Έχω μια νοσοκόμα που μένει μαζί μου 24 ώρες το 24ωρο για να βεβαιώνεται ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει. Είχα προβλήματα με το γόνατό μου. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά με μένα, πήγε στραβά».

«Κόλλησα COVID στο νοσοκομείο. Τα νεφρά μου άρχισαν να δυσλειτουργούν. Όλα φαινόταν να συγκλίνουν ταυτόχρονα», συνέχισε.

Φιλ Κόλινς: «Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, ενδιαφέροντα, απογοητευτικά»

Ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο και τώρα έχει μόνο ένα «που λειτουργεί».

«Μπορώ να περπατήσω, αν και με βοήθεια, ξέρεις, με πατερίτσες ή οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε. Στη συνέχεια, ο Φιλ Κόλινς αναφέρθηκε στην ανάρρωσή του και είπε, σύμφωνα με το People, ότι τα νεφρά του είχαν «καταστραφεί» επειδή «έπινε υπερβολικά». Από τότε έχει σταματήσει να πίνει αλκοόλ και μοιράστηκε ότι πρόσφατα γιόρτασε δύο χρόνια νηφαλιότητας.

«Μου άρεσε που τελείωσε η περιοδεία. Όταν έφυγα, σκέφτηκα "εντάξει, θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορούσα να κάνω"», θυμάται. «Μάλλον το παράκανα. Ποτέ δεν ήμουν μεθυσμένος, αν και έπεσα μερικές φορές. Αλλά είναι απλά ένα από αυτά τα πράγματα που συνέβησαν και με έπληξαν, και πέρασα μήνες στο νοσοκομείο».

«Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, ενδιαφέροντα, απογοητευτικά», παραδέχτηκε. «Αλλά τώρα όλα είναι εντάξει».

