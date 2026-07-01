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Εγκαίνια για την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο

Η έκθεση παρουσιάζει δώδεκα έργα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης – ορισμένα από αυτά για πρώτη φορά στο κοινό – και εστιάζει στη διασπορική ταυτότητα πέντε σημαντικών καλλιτεχνών ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες

The LiFO team
The LiFO team
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Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με τη γενική διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ, Συραγώ Τσιάρα/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
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Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εγκαινίασε την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο από το υπουργείο Πολιτισμού κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά την παράδοση του ιστορικού μνημείου στο κοινό το 2025, το υπουργείο Πολιτισμού ανέθεσε στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου τη διοργάνωση της θερινής έκθεσης, η οποία θα φιλοξενείται στον χώρο έως τις 4 Οκτωβρίου.

Στα εγκαίνια συμμετείχε και η Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία, όπως και πέρυσι, πλαισίωσε την εκδήλωση με μουσικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο ώστε να συνομιλεί θεματικά με την έκθεση.

Η έκθεση παρουσιάζει δώδεκα έργα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης – ορισμένα από αυτά για πρώτη φορά στο κοινό – και εστιάζει στη διασπορική ταυτότητα πέντε σημαντικών καλλιτεχνών ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες: του George Constant (Γιώργου Κωνσταντινόπουλου), του Μιχάλη Λεκάκη, του Θεόδωρου Χίου, του Θεόδωρου Στάμου και της Αθηνάς Τάχα.

Εγκαίνια για την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο Facebook Twitter
Κόκκινοι-κίτρινοι παράλληλοι, 1973 - Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος
Εγκαίνια για την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο Facebook Twitter
Ατέρμονο Πεδίο - Σειρά Σούνιο ΙΙΙ, 1971- Θεόδωρος Στάμος (Νεα Υόρκη 1922 - Ιωάννινα 1997 )
Εγκαίνια για την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο Facebook Twitter
Πλούτων,1974-Θεόδωρος Χίος (Τρύπη Λακωνίας 1910-Νέα Υόρκη 1999)

Στον χαιρετισμό της, η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η δημιουργική συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με την Εθνική Πινακοθήκη συνεχίζεται, με στόχο την καθιέρωση του Παλαιού Τελωνείου ως ενός δυναμικού πολιτιστικού πυρήνα, ανοιχτού τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του Ναυπλίου.

Όπως ανέφερε, η συνύπαρξη της Εθνικής Πινακοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μια κοινή καλλιτεχνική διοργάνωση υψηλού επιπέδου επιβεβαιώνει ότι το Παλαιό Τελωνείο μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτιστικό προορισμό εθνικής εμβέλειας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ετήσιου θεσμού του υπουργείου Πολιτισμού με την ονομασία «Αμυμώνη», εμπνευσμένου από τη μυθική κόρη του Δαναού και μητέρα του Ναυπλίου, ιδρυτή της ομώνυμης πόλης. Κάθε χρόνο, στις αρχές του καλοκαιριού, η Εθνική Πινακοθήκη θα διοργανώνει στο Παλαιό Τελωνείο μια σημαντική εικαστική έκθεση, ενώ στα εγκαίνιά της σύνολα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάζουν μουσικά προγράμματα σε θεματική συνάφεια με τις εκάστοτε εκθέσεις.

Εγκαίνια για την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο Facebook Twitter
Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργο Κουμεντάκη/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ

Η υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου δεν περιορίστηκε στη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου, αλλά είχε ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, ικανού να φιλοξενεί δράσεις υψηλής ποιότητας και να συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορική μνήμη.

Αναφερόμενη στην έκθεση, σημείωσε ότι οι «Ανοιχτοί Ορίζοντες» αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας, παρουσιάζοντας δημιουργούς της ελληνικής διασποράς που μετέφεραν τις εμπειρίες και τις πολιτισμικές αναφορές της ελληνικής τους καταγωγής στο διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης αμερικανικής τέχνης. Όπως είπε, στα έργα τους συνυπάρχουν η παράδοση με την πρωτοπορία, η μνήμη με την αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων και το ελληνικό φως με την οικουμενική γλώσσα της τέχνης.

Η έκθεση, υπό την επιμέλεια και καλλιτεχνική διεύθυνση της γενικής διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης Συραγώς Τσιάρα, αναδεικνύει τις διαδρομές καλλιτεχνών της ελληνικής διασποράς, είτε μεταναστών πρώτης γενιάς είτε παιδιών μεταναστών, οι οποίοι διαμόρφωσαν τη δική τους εικαστική γλώσσα και συνέβαλαν στις εξελίξεις της αμερικανικής τέχνης του 20ού αιώνα. Μέσα από τα έργα τους προβάλλονται η δημιουργική επεξεργασία της ελληνικής πολιτισμικής μνήμης, οι αναφορές στη μυθολογία και το ελληνικό τοπίο, αλλά και ο γόνιμος διάλογος με τα μεγάλα ρεύματα του διεθνούς μοντερνισμού.

Η βραδιά των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με μουσική εκδήλωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Εγκαίνια για την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο Facebook Twitter
Ο Ζαχαρίας Καρούνης, συνοδευόμενος από τετραμελές σύνολο παραδοσιακών οργάνων/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ

Ο Ζαχαρίας Καρούνης, συνοδευόμενος από τετραμελές σύνολο παραδοσιακών οργάνων και υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσίασε ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, καθώς και μουσικές καταγραφές από τον αυτόγραφο κώδικα του Γεώργιου Πίλελη-Ιωαννίτου του 19ου αιώνα.

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