«Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Πριν γίνει Sporty Spice, πριν από τις φόρμες, τα τατουάζ, το girl power, τα στάδια, τους παπαράτσι και εκείνη τη φρενίτιδα των 90s που έκανε τις Spice Girls να μοιάζουν λιγότερο με συγκρότημα και περισσότερο με παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο, η Melanie C ήταν ένα κορίτσι που πήγε για πρώτη φορά σε rave και σκέφτηκε: «εδώ είναι οι άνθρωποί μου».

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της νέας της συνέντευξης στον Guardian. Όχι μόνο ότι θυμάται τη Spice mania με την απόσταση μιας γυναίκας που κατάφερε να επιβιώσει από αυτήν, ούτε ότι μιλά για τη Μαντόνα, τον Άντονι Κίντις, τους Sex Pistols και τα μπουκάλια στη σκηνή. Αλλά ότι το νέο της άλμπουμ, Sweat, που κυκλοφορεί την 1η Μαΐου, μοιάζει να την επιστρέφει σε εκείνο το κομμάτι του εαυτού της που υπήρχε πριν από τη μηχανή της ποπ.

Η ίδια λέει ότι ανακάλυψε τη rave κουλτούρα στις αρχές των 90s, στις πρώτες της διακοπές χωρίς γονείς, μαζί με φίλες από το κολέγιο. Εκεί, μέσα στη house μουσική και ανάμεσα σε κόσμο που χόρευε χωρίς πολλές εξηγήσεις, ένιωσε ότι βρήκε κάτι δικό της. Μετά ήρθαν οι Spice Girls και η κανονική ζωή μπήκε αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα.

Οι Spice Girls στο Παρίσι, 199 (από αριστερά) Μέλανι Σι, Έμμα Μπάντον, Μέλανι Μπι, Βικτόρια Άνταμς, Τζέρι Χάλιγουελ. Φωτογραφία:Getty Images.

Και κάπου εδώ ξεκινά το γνώριμο δράμα της ποπ. Γιατί η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής σου μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αυτό που σε αποκόπτει βίαια από την ηλικία σου. Η Melanie C εξηγεί ότι, όταν ξεκίνησε η τρέλα των Spice Girls, το πρόγραμμα ήταν εξαντλητικό και η προσωπική ζωή σχεδόν εξαφανίστηκε. Στη Βρετανία των 90s, με τα ταμπλόιντ και τους παπαράτσι να παραμονεύουν σε κάθε γωνία, ακόμη και μια απλή έξοδος είχε ρίσκο. Οτιδήποτε έκαναν μπορούσε να καταλήξει πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα.

Η στιγμή που συνειδητοποίησε ότι όλα είχαν αλλάξει οριστικά ήρθε το 1996, όταν οι Spice Girls επέστρεψαν από την Ιαπωνία και το Wannabe είχε ήδη φτάσει στο Νο 1 στη Βρετανία. Στο αεροδρόμιο τις περίμεναν πλέον θαυμαστές. Η κανονική ζωή είχε τελειώσει· η Spice mania είχε μόλις αρχίσει.

Η συνέντευξη έχει και εκείνες τις μικρές, υπέροχες λεπτομέρειες των 90s που κάνουν την ποπ ιστορία να μυρίζει ακόμη ιδρώτα, τσιγάρο, ξενοδοχείο και περιοδικό Smash Hits. Η Melanie C θυμάται τον Ρικ Ρούμπιν να της παίζει στο αυτοκίνητό του το Emit Remmus των Red Hot Chili Peppers, το τραγούδι που ο Άντονι Κίντις είχε γράψει για εκείνη. Παραδέχεται ότι οι δυο τους είχαν βγει ραντεβού και πέρασαν λίγο χρόνο μαζί στο Λος Άντζελες, αν και δεν έγινε κανονική σχέση.

Θυμάται επίσης ένα τηλεφώνημα της Μαντόνα μετά το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας Spiceworld. Όταν την ενημέρωσαν ότι την καλούσε η Μαντόνα, πίστεψε πως ήταν φάρσα της Μελ Μπι. Δεν ήταν. Ήταν όντως η Μαντόνα, η οποία, όπως λέει, στάθηκε ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στις Spice Girls.

Υπάρχει όμως και η πιο άγρια πλευρά. Όταν η Melanie C εμφανίστηκε στο φεστιβάλ V99 και τραγούδησε Sex Pistols, παραφράζοντας τον στίχο σε «I am a Sporty Spice», η υποδοχή δεν ήταν ακριβώς θερμή. Θυμάται ότι της πέταξαν αρκετά μπουκάλια στη σκηνή και ότι κάποια από αυτά μπορεί να περιείχαν ακόμη και ούρα. Άλλες εποχές, ίδιο κοινό τέρας.

φωτογραφία: Damon Baker

Αν υπάρχει, ωστόσο, ένα νήμα που ενώνει όλες αυτές τις εμπειρίες, είναι η προσπάθεια μιας γυναίκας να συμφιλιωθεί με μια περσόνα που κάποτε πάσχιζε να ξεπεράσει. Όταν κυκλοφόρησε το Northern Star, το 1999, ήθελε να αποδείξει ότι υπήρχε κάτι πέρα από τη Sporty Spice. Σήμερα μοιάζει πιο κατασταλαγμένη. Δηλώνει ότι αγαπά τη Sporty Spice και αναγνωρίζει πόσο μεγάλο κομμάτι του εαυτού της είναι ως performer.

Το Sweat, λοιπόν, δεν είναι απλώς άλλη μία pop επιστροφή. Είναι η επιστροφή μιας γυναίκας στη μουσική που την έκανε να χορέψει πριν μετατραπεί σε προϊόν, σύμβολο, πρωτοσέλιδο και παγκόσμιο προσωνύμιο. Η ίδια λέει ότι το DJing της άλλαξε τη ζωή, γιατί την επανασύνδεσε με το 17χρονο κορίτσι που σύχναζε στα rave και χόρευε χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να εξηγήσει σε κανέναν ποια είναι.

Μερικές φορές, αυτό είναι το πιο συγκινητικό πράγμα που μπορεί να πετύχει μια παλιά ποπ σταρ: όχι να ξαναγίνει νέα, αλλά να βρει ξανά το σημείο όπου ένιωθε ελεύθερη, πριν την αναγνωρίσουν οι πάντες.

με στοιχεία από Guardian