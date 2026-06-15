Πολιτισμός

Ed Sheeran: Σχεδιάζει προσωρινό διάλειμμα από τη μουσική - «Θα κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό»

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ, για κάποιο διάστημα» είπε

The LiFO team
Ο Ed Sheeran ερμηνεύει σε συναυλία / Φωτ.: EPA

Ο Βρετανός ποπ σταρ, Ed Sheeran, φαίνεται πως σχεδιάζει ένα προσωρινό διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας και τη μουσική, όπως ανακοίνωσε σε πρόσφατη συναυλία του.

Ο Ed Sheeran, αιφνιδίασε τους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κατάμεστη State Farm Arena, έξω από το Φοίνιξ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί για ένα διάστημα μετά το τέλος των προγραμματισμένων εμφανίσεών του στις ΗΠΑ.

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ, για κάποιο διάστημα. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ed Sheeran προς το τέλος της συναυλίας.

Ed Sheeran: Σε εξέλιξη η περιοδεία του

Η νέα του περιοδεία, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την κυκλοφορία του πρόσφατου άλμπουμ του με τίτλο «Play», ξεκίνησε τον Ιανουάριο από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.

Με τη συναυλία του στο Φοίνιξ, ο Ed Sheeran επέστρεψε στη Βόρεια Αμερική, εγκαινιάζοντας μια σειρά εμφανίσεων που θα διαρκέσει σχεδόν πέντε μήνες. Η αυλαία του «LOOP Tour» αναμένεται να πέσει στην Τάμπα στις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Σίραν έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Τσέρι Σίμπορν (Cherry Seaborn), με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019.

Πολιτισμός

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