Δυο νέα μυθιστορήματα από τον Κόρμακ Μακάρθι 16 χρόνια μετά τον «Δρόμο»

Κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας εμφάνισής του στο Ινστιτούτο Σάντα Φε, το 2015, ο Αμερικανός συγγραφέας Κόρμακ Μακάρθι είχε μιλήσει για το έργο που έγραφε με τίτλο «The Passenger», ένα μυθιστόρημα που εξερευνούσε εσωτερικές ιδέες για τα μαθηματικά, τη φυσική και τη φύση της συνείδησης.

Όταν διαβάστηκαν μερικά αποσπάσματα του εν εξελίξει έργου του όλοι περίμεναν ότι η δημοσίευση του «The Passenger» θα γινόταν λίγο καιρό αργότερα, αλλά τα επόμενα χρόνια δεν είχαν καμία είδηση από τον συγγραφέα.

Από τότε οι αναγνώστες ανυπομονούν για το νέο του μυθιστόρημα. Ο Μακάρθι με ένα Πούλιτζερ για το μυθιστόρημα «Ο δρόμος» του 2006, θεωρείται από τους μεγαλύτερους εν ζωή Αμερικανούς συγγραφείς και δεν έχει δημοσιεύσει τίποτα από το 2006. Ο 88χρονος συγγραφέας αυτό το φθινόπωρο θα δημοσιεύσει όχι μόνο το «The Passenger», αλλά και ένα δεύτερο σχετικό μυθιστόρημα, με τίτλο «Stella Maris». Τα δυο βιβλία θα κυκλοφορήσουν με διαφορά ενός μηνός.

Τα αλληλένδετα μεταξύ τους μυθιστορήματα αφηγούνται την καταδικασμένη ερωτική ιστορία ενός αδελφού και μιας αδελφής. Τα αδέρφια, ο Μπόμπι και η Αλίσια Γουέστερν, βασανίζονται από την κληρονομιά του πατέρα τους, ενός φυσικού που βοήθησε στην ανάπτυξη της ατομικής βόμβας, και από την αγάπη και την εμμονή τους ο ένας για τον άλλον.

Μεγάλο μέρος του προηγούμενου έργου του ΜακΚάρθι διαδραματίζεται στον Νότο και τη Νοτιοδυτική Αμερική και ασχολείται με τις έννοιες του καλού και του κακού και την απύθμενη ικανότητα της ανθρωπότητας για βία και εκδίκηση. Στο "The Passenger" και "Stella Maris", καταπιάνεται με περισσότερα εγκεφαλικά θέματα: την ιστορία των μαθηματικών και της φυσικής, τη φύση της πραγματικότητας και της συνείδησης, εάν η θρησκεία και η επιστήμη μπορούν να συνυπάρχουν και τη σχέση μεταξύ ιδιοφυΐας και τρέλας.

To The Passenger (αριστερά) θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου και το Stella Maris στις 2 Νοεμβρίου.

Το "The Passenger", που θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου, διαδραματίζεται το 1980, στη Νέα Ορλεάνη και κατά μήκος της ακτής του Κόλπου. Η πλοκή ξεκινά όταν ο Μπόμπι, ένας σωστικός δύτης, αναλαμβάνει να εξερευνήσει τα συντρίμμια ενός βυθισμένου αεροσκάφους στις ακτές του Μισισιπή και ανακαλύπτει ότι το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, η τσάντα πτήσης του πιλότου και το σώμα ενός από τους επιβάτες λείπουν. Με τον ρυθμό και τις ανατροπές ενός θρίλερ, η αφήγηση των 400 σελίδων ακολουθεί τον Μπόμπι, ο οποίος στοιχειώνεται από τις αναμνήσεις που έχει από τον πατέρα και την αδερφή του, καθώς παρασύρεται στο μυστήριο του αεροπορικού δυστυχήματος και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να έχει αποκαλύψει κάτι κακό όταν παράξενοι άνδρες με κοστούμια εμφανίζονται στο σπίτι του.

Το "Stella Maris", θα κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου και αφηγείται την ιστορία της Αλίσια Γουέστερν, σε περίπου 200 σελίδες. Η αφήγηση σε διάλογο είναι μια μεταγραφή των συζητήσεων μεταξύ της Αλίσια και του γιατρού της σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα στο Ουισκόνσιν το 1972, η 20χρονη υποψήφια διδάκτορας στα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, έχει διαγνωστεί με παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Η διάνοιά της τρομάζει τους ανθρώπους και της οποίας οι παραισθήσεις εμφανίζονται ως χαρακτήρες, με τις δικές τους ξεχωριστές φωνές. Είναι η πρώτη φορά που ο Μακάρθι χτίζει μια αφήγηση γύρω από μια γυναίκα πρωταγωνίστρια. Ο ίδιος είχε πει: «Σχεδίαζα να γράψω για μια γυναίκα εδώ και 50 χρόνια», πρόσθεσε. «Δεν θα είμαι ποτέ αρκετά ικανός να το κάνω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθήσεις».

Μάλιστα, η Τζένι Τζάκσον, από τον εκδοτικό του οίκο Alfred A. Knopf, μιλά για ένα βιβλίο ιδεών και ένα βιβλίο που εξερευνά μέσω των εμμονών της ηρωίδας του και τις εμμονές του Μακάρθι.

Ο Κόρμακ Μακάρθι το 1973. Φωτο: Wikipedia

Στον Μακάρθι η επιστήμη ασκεί μεγάλη γοητεία και ο ίδιος ασχολείται με τη θεωρητική φυσική και τα μαθηματικά στο Ινστιτούτο Σάντα Φε, ένα ερευνητικό κέντρο στο οποίο εργάζεται από το 2000 σαν επιμελητής των εκδόσεων του Ινστιτούτου. Αλλά μέχρι τώρα, αυτά τα θέματα δεν ήταν χαρακτηριστικά της μυθοπλασίας του. Με το "The Passenger" και το "Stella Maris", διερευνά πιο άμεσα ερωτήματα σχετικά με τη διασταύρωση της επιστήμης και της ηθικής και τα όρια της ανθρώπινης γνώσης.

Οι εκδότες του στον Knopf κατάφεραν να κρατήσουν μυστικά τα νέα μυθιστορήματα για σχεδόν μια δεκαετία. Ο Μακάρθι παρέδωσε ένα πλήρες προσχέδιο του «Stella Maris» και ένα μερικό σχέδιο του «The Passenger» εκεί πριν από οκτώ χρόνια.

«Εδώ δεν έχουμε ένα αλλά δύο μυθιστορήματα του μεγαλύτερου σχεδόν εν ζωή μυθιστοριογράφου της Αμερικής», είπε ο εκδότης Reagan Arthur.

Η Olivetti Lettera 32 με την οποία ο Μακάρθι έγραψε όλα τα μυθιστορήματά του από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως το 2009 όταν την αντικατέστησε με ένα πανομοιότυπο μοντέλο. Φωτο: Wikipedia

«Πώς δημοσιεύουμε με τρόπο που να δίνει στους αναγνώστες χρόνο να βιώσουν το καθένα, αλλά και να δίνει στους αναγνώστες την ικανοποίηση να βιώσουν το διάλογο μεταξύ των δύο μυθιστορημάτων;»

Ο εκδοτικός οίκος Knopf σχεδιάζει μια εκτύπωση με σκληρό εξώφυλλο 300.000 αντιτύπων για κάθε βιβλίο στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ τα βιβλία θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα δικαιώματα να έχουν ήδη πουληθεί σε πολλές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Φινλανδία και η Βραζιλία.

Ο κριτικός λογοτεχνίας Χάρολντ Μπλουμ έχει πει πως ο ΜακΚάρθι είναι ένας από τους τέσσερις μείζονες Αμερικανούς συγγραφείς της εποχής του, μαζί με τους Ντον Ντελίλο, Τόμας Πίντσον και Φίλιπ Ροθ και αποκάλεσε το «Ματωμένο μεσημβρινό» ως το καλύτερο βιβλίο μετά το «Καθώς ψυχορραγώ» του Γουίλιαμ Φώκνερ.

Ο Κόρμακ Μακάρθι γεννήθηκε το 1933 και ο πρώτο του μυθιστόρημα "The Orchard Keeper κυκλοφόρησε το 1965.

Το 1968 θα εκδοθεί το δεύτερο βιβλίο του, βιβλίο που δούλεψε κατά τον χρόνο παραμονής του στην Ίμπιζα, το "Outer Dark" και το 1973 δημοσιεύει το "Child of God".

Γράφει το πρώτο του σενάριο "The Gardener's Son" το 1976. Το 1979 εξέδωσε το μυθιστόρημά του, το "Suttree", ένα έργο που κάποιοι κριτικοί θεωρούν ακόμα και τώρα ως το καλύτερό του.

Το 1985 εκδόθηκε και το μυθιστόρημα "Blood Meridian, or the Evening Redness in the West", που μπήκε στη λίστα των New York Times με τα καλύτερα Αμερικανικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα.

Το 1992, κυκλοφορεί το "All the Pretty Horses" το πρώτο μέρος της τριλογίας του "The Border Trilogy" για το οποίο τιμάται με το National Book Awards" του 1992 [21] αλλά και το "National Book Critics Circle Award" την ίδια χρονιά. Η τριλογία ολοκληρώνεται με τα "The Crossing" το 1994 και "Cities of the Plain" το 1998.

Το "No Country for Old Men", που έγραψε το 2005 έγινε ταινία από τους αδελφούς Κοέν το 2007, με τον τίτλο Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους η οποία κέρδισε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ και περισσότερα από 75 βραβεία κινηματογράφου παγκοσμίως. Το 2006 εκδόθηκε το "The Road" για το οποίο πήρε το Πούλιτζερ Μυθοπλασίας. Το 2012 έγραψε το σενάριο του "The Counselor" που έγινε ταινία από τον σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ.

Ο Μακάρθι έχει δώσει μόνο μια συνέντευξη στην Όπρα και από το 1997 ζει μακριά από τη δημοσιότητα στην κωμόπολη Tesuque, στα περίχωρα της Σάντα Φε.