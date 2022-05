Δύο μουσεία LGBTQ ανοίγουν στο Λονδίνο τις επόμενες ημέρες

Το μουσείο Queer Britain και ο χώρος τέχνης Queercircle, που ανοίγουν και τα δύο καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο γιορτάζει τα 50 χρόνια πορείες του Gay Pride και θα προσφέρουν εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο και δημόσια εργαστήρια

Παράλληλα με την 50ή επέτειο της πρώτης πορείας Gay Pride στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα δύο πολιτιστικά ιδρύματα που επικεντρώνονται στην LGBTQ+ κοινότητα και θα εγκαινιαστούν στο Λονδίνο είναι τα πρώτα του είδους τους στη Βρετανία.

Στις 5 Μαΐου θα ανοίξει το Queer Britain, που ιδρύθηκε από την ομώνυμη φιλανθρωπική οργάνωση, ως "το πρώτο εθνικό μουσείο LGBTQ+ του Ηνωμένου Βασιλείου". Καταλαμβάνει το ισόγειο ενός κτιρίου στο King's Cross που ανήκει στη φιλανθρωπική οργάνωση Art Fund, η οποία έχει παραχωρήσει στο Queer Britain διετή μίσθωση για να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα εκθέσεων. Ο χώρος με ελεύθερη είσοδο, ο οποίος προηγουμένως καταλαμβανόταν από το House of Illustration, περιλαμβάνει τέσσερις γκαλερί, χώρους εργαστηρίων και εκπαίδευσης, ένα κατάστημα και γραφεία. Οι διοργανωτές ελπίζουν να μετακομίσουν σε μια μόνιμη στέγη μετά τα δύο πρώτα χρόνια.

Η είσοδος του Queer Britain. Φωτο: ©Appear Here

Η εναρκτήρια έκθεση, Welcome to Queer Britain, παρουσιάζει έργα και αντικείμενα από την αυξανόμενη συλλογή του μουσείου, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών των Allie Crewe και Robert Taylor, καθώς και πορτραίτα των Sadie Lee και Paul Hartfleet, νικητών του πρώτου βραβείου Madame F Award του Queer Britain για την queer δημιουργικότητα. Ο επιμελητής της έκθεσης, Matthew Storey, ο οποίος επί του παρόντος υπηρετεί ως επιμελητής στο Historic Royal Palaces, δηλώνει ότι ελπίζει ότι οι εκθέσεις "αντικατοπτρίζουν την πλούσια ποικιλομορφία της LGBTQ+ κοινότητας του παρελθόντος και του παρόντος, καθώς κοιτάμε προς το μέλλον αυτού του σημαντικού νέου μουσείου".

Στη συνέχεια, στις 9 Ιουνίου η φιλανθρωπική οργάνωση Queercircle θα ανοίξει έναν μόνιμο χώρο αφιερωμένο στους queer καλλιτέχνες στο νέο Design District στο Γκρίνουιτς, νότια του Τάμεση. Η δομή του οργανισμού είναι "λιγότερο παραδοσιακή" από ένα μουσείο, σύμφωνα με τον ιδρυτή του Ashley Joiner, ο οποίος αντίθετα το περιγράφει ως "τον πρώτο χώρο τέχνης LGBTQ στο Ηνωμένο Βασίλειο". Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Queercircle θα διαθέτει μια κύρια γκαλερί, μια βιβλιοθήκη και χώρους έργων.

Η καλλιτέχνης Michaela Yearwood-Dan με έδρα το Λονδίνο δημιουργεί νέα έργα για την εναρκτήρια ατομική της έκθεση Let Me Hold You, με ανάγλυφα τοίχου, κεραμικά και ένα ζωγραφισμένο περιβάλλον που καλωσορίζει τους επισκέπτες. Μια αρχειακή έκθεση, The Queens' Jubilee, θα διαρκέσει παράλληλα στη βιβλιοθήκη, διερευνώντας "πώς το drag εξελίχθηκε από επιτελεστική χειρονομία σε τρόπο ζωής", λέει ο Joiner. Έχει επιμεληθεί την έκθεση σε συνεργασία με τον 82χρονο ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων και συγγραφέα Stuart Feather. Θα καταγράψει την ιστορία του Βρετανικού Μετώπου Απελευθέρωσης των Γκέι (GLF) στη δεκαετία του 1970 μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα, αποκόμματα του Τύπου και τεύχη της εφημερίδας του κινήματος Come Together.

Η Michaela Yearwood-Dan δημιουργεί νέα έργα για την εναρκτήρια ατομική της έκθεση Let Me Hold You στο Queercircle. Φωτο: Joshua Monaghan via instagram

Το Queercircle συγκέντρωσε 40.000 λίρες από μια εκστρατεία crowdfunding πέρυσι για να στηρίξει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ύψους 500.000 λιρών. Τα υπόλοιπα προέρχονται από καταπιστεύματα, ιδρύματα και τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Greater London Authority και του Arts Council England. Η φιλανθρωπική οργάνωση όπως γράφει το Artnews σχεδιάζει επίσης να έχει έσοδα από την ενοικίαση χώρων στούντιο και την πώληση εκτυπώσεων περιορισμένης έκδοσης σε συνεργασία με queer καλλιτέχνες, ενώ μια άλλη φιλοδοξία είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών.

Η πενταετής στρατηγική του Queercircle προβλέπει εβδομαδιαία καλλιτεχνικά εργαστήρια που προσφέρουν δραστηριότητες τέχνης, σχεδιασμού και δημιουργικής κίνησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως η απομόνωση, που είναι διαδεδομένα μεταξύ της queer κοινότητας. Ο Joiner λέει ότι η πρωτοβουλία θα καταλήξει σε μια έκθεση -την πρώτη του είδους της- για το πώς οι τέχνες μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός "κοινωνικά προδιαγεγραμμένου μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης στο Ηνωμένο Βασίλειο".