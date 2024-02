Δύο ελληνικά έργα παρουσιάζονται απόψε στη Σόφια της Βουλγαρίας

Το «Αρτώ/Βαν Γκογκ» με τον Αμερικανό ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette και το «Κόκκαλο» με τον Γεράσιμο Γεννατά και τον μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη που μόλις ολοκλήρωσε τις sold out παραστάσεις του στο Θέατρο Σημείο παρουσιάζονται απόψε στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Τα δύο αυτά πρωτότυπα θεατρικά έργα που βασίζονται στην πολυτάραχη ζωή του ρηξικέλευθου καλλιτέχνη και διανοητή Αντονέν Αρτώ, με την ελληνική καταγωγή και την παγκόσμια φήμη, υπογράφουν οι συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης και αποτελούν μέρος της θεατρικής τους τριλογίας «The Artaud Trilogy» που κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική.

Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν στη Νέα Υόρκη το 2023 στο περίφημο The Tank Theatre κάτω από τον ενιαίο τίτλο «The Artaud Diptych» κερδίζοντας τη θερμότατη υποδοχή του αμερικανικού κοινού και τώρα, με τον ίδιο τίτλο, ταξιδεύουν στη Σόφια της Βουλγαρίας για να παρουσιαστούν, κατόπιν πρόσκλησης, απόψε το βράδυ στο City Mark Art Center με βουλγαρικούς υπέρτιτλους.

Στιγμιότυπο από την παράσταση.

Λίγα λόγια για τον Gene Gillette

Ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά στην Ευρώπη αποκλειστικά για να ερμηνεύσει υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Ιόλης Ανδρεάδη τον θεατρικό μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκογκ».

Ο Gene Gillette έγινε ευρύτερα γνωστός στο θεατρικό κοινό της Νέας Υόρκης από τη συγκλονιστική ερμηνεία του ως «Άμλετ» στο Denver Civic Theatre και από τις παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει τα τελευταία χρόνια όπως το «To Kill A Mockingbird» (Lincoln Center Theater) -η μοναδική παράσταση που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes»-, το «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time» (Broadway, National Theatre) και το «War Horse» (Broadway), μεταξύ πολλών άλλων.

Τον περασμένο Μάιο πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Shooting Celebrities» του John Ransom Phillips στο Flea Theater της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία Christopher McElroen ενσαρκώνοντας τον φωτογράφο της Mary Lincoln και τον ίδιο τον Abraham Lincoln.

Ιδιαιτέρως γνωστός και αγαπητός παγκοσμίως και από τις συχνές εμφανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές στις πλατφόρμες του NETFLIX, της DISNEY+ και του δικτύου του NBC και του CBS όπως: Law & Order, The Blacklist, Punisher, Madam Secretary, Instinct, Quantico, The Good Wife, Elementary, Person of Interest, Ringer και πολλές άλλες.

