Μουσείο Ακρόπολης: Δράσεις και πεπραγμένα για τα 17 χρόνια λειτουργίας του

Τα 17 χρόνια λειτουργίας κλείνει το Μουσείο Ακρόπολης, αποτελώντας έναν χώρο ορόσημο τόσο για την Αθήνα, όσο και για την Ελλάδα.

Το μουσείο δημοσίευσε τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού των 17 ετών λειτουργίας, καθώς και όσα έχουν επιτευχθεί στο πέρασμα των ετών.

Περιοδικές εκθέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Μπορεί η θέαση της ομορφιάς των έργων της αρχαιότητας να συμβάλει ουσιαστικά στην αισθητική καλλιέργεια των επισκεπτών του Μουσείου Ακρόπολης, ωστόσο η επιστημονική τεκμηρίωση, η ερμηνεία και η κατανόηση του ιστορικού και πολιτιστικού πλαισίου δημιουργίας των έργων είναι αυτές που συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των μονίμων Συλλογών του, το Μουσείο Ακρόπολης, θεωρώντας ότι η Αρχαιολογία είναι δημόσιο αγαθό, δημιουργεί, φιλοξενεί και συνεργάζεται με άλλα Μουσεία διεθνώς για μια σειρά περιοδικών Εκθέσεων με ουσία και νόημα κάθε φορά, τμήμα της υποχρέωσης και της ευθύνης του στην εκπαιδευτική αποστολή του.

Στην ευρύχωρη Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, το Μουσείο Ακρόπολης φιλοξενεί σπουδαία έργα αρχαίας τέχνης από άλλα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και έργα καλλιτεχνών στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μουσείου με επίσημους θεσμούς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, που υποστηρίζουν το έργο συγκεκριμένων καλλιτεχνών ή κάποια συγκεκριμένη έκθεση. Στημένα σε ένα διαφορετικό κάθε φορά σκηνικό και με τη χρήση σύγχρονων μέσων παρουσίασης, αφήγησης και βιωματικής προσέγγισης, οι εκθέσεις αυτές φέρνουν σε επαφή τον σύγχρονο επισκέπτη του Μουσείου με πολύπλευρα θέματα, τόπους και πολιτισμούς.

Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία

Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει από τις 16 Ιουνίου 2026 έως και τις 30 Αυγούστου 2026 την Έκθεση με τίτλο «Έμπνευση: Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», μια μοναδική έκθεση-έμπνευση, δώρο και συνεργασία της Ιταλίας με την Ελλάδα, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες. Η Έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην Τέχνη και την επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική Τέχνη στον ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ό αιώνα. Τριάντα οκτώ αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά που δεν εξάγονται από τα Μουσεία της Ιταλίας αποτελούν τη σύνθεση αυτής της Έκθεσης.

Τριάντα τρία έργα της αρχαιότητας και πέντε του 19ου και 20ού αιώνα: κεραμεική, αγάλματα και πίνακες ζωγραφικής, επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η πορεία της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία ως σύνθετη διαδικασία πολιτισμικών ανταλλαγών πολλαπλής μορφής. Μέσα από τις επτά ενότητες της Έκθεσης ξεδιπλώνεται καίρια και ευνόητα το σκεπτικό της. Μολονότι, η επιλογή των έργων σε πρώτη ματιά εντυπωσιάζει, οδηγώντας την παράδοση της ψυχής του επισκέπτη στην αισθητική εποπτεία, η μουσειογραφική και μουσειολογική μελέτη, το εποπτικό υλικό με τις αναπαραστάσεις -όπου χρειάζεται- και τους χάρτες εύρεσης των αρχαιοτήτων για όσες τουλάχιστον διαθέτουμε στοιχεία, και, τέλος, ο τρίγλωσσος Κατάλογος που τη συνοδεύει (ιταλικά, ελληνικά και αγγλικά), φανερώνουν ότι τα έργα που εκτίθενται είναι υλικές μαρτυρίες για τις ιστορικές συνθήκες παραγωγής τους, για διαφορετικούς λόγους εκάστοτε αρπαγής, αγοράς, μετακίνησης από τον τόπο ίδρυσής τους σε άλλους τόπους, της επανάχρησής τους και «υιοθέτησής» τους και τέλος της αντιγραφής τους στις νέες πατρίδες τους.

Lamassu of Nineveh | Michael Rakowitz & Ancient Cultures

Από τις 6 Οκτωβρίου 2025 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, το Μουσείο και ο οργανισμός ΝΕΟΝ παρουσιάζουν το δεύτερο μέρος της τριλογίας Michael Rakowitz & Ancient Cultures, το έργο του Michael Rakowitz Lamassu of Nineveh (2018), σε επιμέλεια του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης Καθηγητή Νικόλαου Χρ. Σταμπολίδη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη. Πρόκειται για μια γλυπτική εγκατάσταση στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου, στη δυτική του πλευρά προς την οδό Μητσαίων, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες. Η θέση του Lamassu of Nineveh (2018) στον συγκεκριμένο χώρο το φέρνει τον επισκέπτη σε συνομιλία τόσο με το Μουσείο της Ανασκαφής και την αρχαία πόλη που απλώνεται στη βάση του Μουσείου, όσο και με το σύγχρονο κτίριό του, με το βράχο της Ακρόπολης που δεσπόζει με τα μνημεία του καθώς και με το αστικό τοπίο.

Το έργο αποτελεί μέρος της σειράς του Rakowitz The Invisible Enemy Should not Exist, την οποία ξεκίνησε το 2006 και είναι σε εξέλιξη. Περιλαμβάνει «επανεμφανίσεις» αντικειμένων που λεηλατήθηκαν από το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ στη Βαγδάτη μετά την εισβολή των ΗΠΑ το 2003 καθώς και αυτά που καταστράφηκαν από άλλους αρχαιολογικούς χώρους μετά τον πόλεμο.

Ο Rakowitz χρησιμοποιεί για το Lamassu μεταλλικά κουτιά από άδειες κονσέρβες σιροπιού χουρμά από το Ιράκ. Οι κονσέρβες αυτές αντιπροσωπεύουν την άλλοτε ξακουστή στο είδος ιρακινή βιομηχανία που αποδεκατίστηκε, καθώς και τις ανθρώπινες, οικονομικές και οικολογικές καταστροφές που προκάλεσαν οι πόλεμοι του Ιράκ και τα επακόλουθά τους. Μέσα από τα αντικείμενα, ο Rakowitz κάνει μνεία στους ανθρώπους που ζουν μαζί τους και στις ιστορίες τους. Το Lamassu «επανεμφανίζεται» και εξακολουθεί να έχει τον προστατευτικό του ρόλο ως φύλακας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures

Από τις 13 Μαΐου 2025 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, το Μουσείο παρουσίασε το πρώτο μέρος της τριλογίας Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures, μια συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Πολιτιστικό Οργανισμό ΝΕΟΝ, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες. Με επίκεντρο το πολυδιάστατο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου σύγχρονου καλλιτέχνη Michael Rakowitz παρουσιάστηκαν έργα σύγχρονης τέχνης σε διάλογο με αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Έκθεση περιλάμβανε δεκατρείς αρχαιότητες, δανεισμένες από το Μουσείο των Αρχαίων Πολιτισμών στο Σικάγο (12) και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (1), όπως και μια μεγάλη σειρά σύγχρονων έργων από τη σειρά Ο αόρατος εχθρός δεν πρέπει να υπάρχει (The invisible enemy should not exist) του Michael Rakowitz.

Η Έκθεση έγγιζε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, απώλειας και αποκατάστασης, επιβίωσης και δημιουργίας πολιτισμού. Ένας διάλογος με έργα εννοιολογικά, συγκινητικά, φανερά πολιτικά, σίγουρα επίκαιρα, υπενθυμίζοντάς μας τη μοίρα των εμπόλεμων περιοχών αλλά και τα ταξίδια διωγμένων ανθρώπων και πολιτιστικών αγαθών.

Κατά τη διάρκεια Έκθεσης συνολικά 1.071 επισκέπτες παρακολούθησαν σχετικές παρουσιάσεις από τους αρχαιολόγους του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενώ την Έκθεση συνόδευσε κατάλογος στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Εκθεσιακές δράσεις

Ο Παρθενώνας και ο Βύρωνας

Συνεχίζεται στο φουαγιέ ισογείου του Μουσείου η μικρή και συμβολική έκθεση με τον τίτλο «Ο Παρθενώνας και ο Βύρωνας» που σχετίζεται με την αρπαγή των αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν. Η έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό και η εξαιρετική δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και αγγλικά) που τη συνοδεύει περιλαμβάνουν:

προβολή από επιλογή υπομνηματισμένων εικόνων περιηγητών από την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα (Carrey, Dodwell, Fauvel, Pars, κ.ά.), πριν από τον λόρδο Βύρωνα και τη λεηλασία του μνημείου από τον Έλγιν έως τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους και την ίδρυση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης το 1834, όπως φαίνεται και στο βίντεο της έκθεσης,

σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποσπάσματα από τα ποιήματα του Βύρωνα «Η κατάρα της Αθηνάς» και «Το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ», που αναφέρονται στη βάρβαρη απόσπαση και καταστροφή των αρχιτεκτονικών γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν καθώς και την ύπουλη αρπαγή και απομάκρυνσή τους στη συνέχεια και

το πρωτότυπο διαβατήριο του Βύρωνα, ένα αναπάντεχο πραγματικό επίσημο σουλτανικό έγγραφο που εκτίθεται για πρώτη φορά στο Μουσείο, με αφορμή το οποίο συζητείται εκ νέου η επιχειρηματολογία για την επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς φαίνεται καθαρά τι είναι σουλτανικό φιρμάνι και τι παρουσιάζεται στην επιστολή, που μεταφρασμένη στην ιταλική γλώσσα, θεώρησαν οι Βρετανοί το 1816 ότι μπορούσαν να αγοράσουν και να μεταβιβάσουν στο Βρετανικό Μουσείο, τα γλυπτά της λεηλασίας του Έλγιν, όταν εκείνος χρεοκόπησε.

Επιστημονικά Συνέδρια

«Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, Εύξεινος Πόντος: Νέες Προσεγγίσεις»

Το Μουσείο Ακρόπολης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργάνωσε ένα τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, Εύξεινος Πόντος: Νέες Προσεγγίσεις», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» (7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2025).

Ήδη από την δεκαετία του 1990, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου είχαν ξεκινήσει μία σειρά διοργάνωσης Συνεδρίων και Εκθέσεων σχετικών με τις συνδέσεις στην ανατολική και κεντρική Μεσόγειο στην αρχαιότητα. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης προστέθηκε ο Εύξεινος Πόντος, όπου ακαδημαϊκοί και διακεκριμένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους φώτισαν νέες προσεγγίσεις της αρχαιότητας στη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τον Εύξεινο Πόντο.

«Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα»

Το Μουσείο Ακρόπολης συνδιοργάνωσε με την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα», το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» (6 και 7 Μαρτίου 2026).

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση και διάχυση στο επιστημονικό και στο ευρύ κοινό των αρχαιολογικών ερευνών που έχουν υποστηριχθεί από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Στο πλαίσιο του εξαιρετικά επιτυχούς Συνεδρίου παρουσιάστηκαν 51 επιστημονικές ανακοινώσεις που αφορούσαν σε ανασκαφικές έρευνες, ερευνητικά προγράμματα, μελέτες αρχαιολογικού υλικού και έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, τα οποία πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικά Πανεπιστήμια και Αρχαιολογικά Ινστιτούτα.

Οι ανακοινώσεις κάλυψαν ένα ευρύ χρονικό φάσμα, από την Παλαιολιθική περίοδο έως τα Βυζαντινά χρόνια, και αφορούσαν έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αττική, η Εύβοια, ο Αργοσαρωνικός, οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η Μακεδονία, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Το Μουσείο στο εξωτερικό

Το Μουσείο συμμετέχει με εκθέματα της μόνιμης συλλογής σε δύο μεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, στην έκθεση με τίτλο “Rituals. Gifts for the Gods” στο Hellenic Museum της Μελβούρνης (Μάρτιος 2025 – Ιούνιος 2026) και “Α Journey to Ancient Greece” στα Μουσεία του Sanxingdui και του Liangzhu στην Κίνα (Ιούλιος 2025 – Ιούλιος 2026).

Επιπρόσθετα, από τον Φεβρουάριο 2026 εκτίθεται στο Μουσείο Antonino Salinas στο Παλέρμο της Σικελίας γεωμετρικός αμφορέας από τις συλλογές του Μουσείου, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου A. Salinas.

Τέλος, από τον Ιούνιο 2026 έως τον Μάρτιο 2027, το Μουσείο θα συμμετέχει στην έκθεση “Homeric Heroes” στο Μουσείο Pointe-à-Callière στο Μόντρεαλ και το Royal Alberta Museum στο Edmonton του Καναδά.

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Το τελευταίο έτος το Μουσείο πρόσφερε στους επισκέπτες του πληθώρα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσοδο.

Τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων το Μουσείο είχε την χαρά να φιλοξενήσει για πρώτη φορά στους χώρους του την διαπολιτισμική ορχήστρα El Sistema Greece Youth Orchestra, όπου νεαροί μουσικοί από 40 διαφορετικές χώρες παρουσίασαν, υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη, ένα ποικιλόμορφο εορταστικό ρεπερτόριο (21 Δεκεμβρίου 2025).

Παρουσίασε επίσης όπως και προηγούμενα έτη παραδοσιακούς χορούς και κρητικά κάλαντα από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης (22 Δεκεμβρίου 2025), ενώ λίγο πριν το κλείσιμο του έτους πρόσφερε στους επισκέπτες μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία από το μουσικό σχήμα της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας (27 Δεκεμβρίου 2025).

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, το Μουσείο πρόσφερε για δεύτερη φορά φέτος μια πρωτότυπη εμπειρία στους επισκέπτες στον προαύλιο χώρο, όπου το ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της ΕΡΤ έστησε ένα υπαίθριο στούντιο και φοιτήτριες και φοιτητές της Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχαν σε ένα μαραθώνιο ανάγνωσης του ομηρικού έπους της Οδύσσειας από τις 9 το πρωί ως τις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ηχογραφημένη απαγγελία μέρους της πρώτης ραψωδίας από τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητή Νικόλαο Χρ. Σταμπολίδη.

Με το κλείσιμο της χειμερινής περιόδου, το Μουσείο συμμετείχε γι’ άλλη μια φορά στον κύκλο «Μουσικοί Περίπατοι στα Μουσεία», όπου οι καταξιωμένοι μουσικοί του Κουιντέτου Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών παρουσίασαν κλασσικά έργα των Αντονίν Ντβόρζακ, Ντένες Αγκάι και Τζορτζ Γκέρσουιν στην Αίθουσα του Παρθενώνα (31 Μαρτίου 2026). Μια βραδιά με έντονες αντιθέσεις και ζωντανά ηχοχρώματα, που ανέδειξε τη δεξιοτεχνία και την εκφραστική δύναμη των πνευστών οργάνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βραδιές μουσικής στο Μουσείο Ακρόπολης - μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν πολλά έτη ο αείμνηστος Πρόεδρος του Μουσείου, Καθηγητής Δ. Παντερμαλής - έχουν αγαπηθεί από το κοινό, και δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να κάνουν μια βραδινή περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους και στη συνέχεια να απολαύσουν μουσική στην Αίθουσα του Παρθενώνα με θέα στο φωτισμένο μνημείο, κάτι που αποτελεί μια μοναδική εμπειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μουσείο συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος στο διεθνές φεστιβάλ Piano City Athens με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δευτέρου ορόφου με θέα την Αίθουσα των Αρχαϊκών Αγαλμάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωινό της 18ης Μαΐου 2026, Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, όπου εκτός από ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία ν’απολαύσουν γνωστά κομμάτια τανγκό του Πιατσόλα, νυχτερινά του Σοπέν και μινιατούρες του Σατί, είτε βρίσκονταν στον πρώτο όροφο του Μουσείου, είτε στον δεύτερο.

Τέλος, κλείνοντας τα 17 χρόνια λειτουργίας του αυτή τη χρονιά, το Μουσείο Ακρόπολης φιλοξένησε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία παρουσίασε μια εμπνευσμένη συναυλία υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Oscar Navarro. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 που είχε προγραμματιστεί η συναυλία, οι επισκέπτες του Μουσείου είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την γενική πρόβα των μουσικών καθώς και μέρος της συναυλίας.

Πρωτότυπες θεματικές παρουσιάσεις

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν εβδομαδιαίες θεματικές παρουσιάσεις από τους αρχαιολόγους του, στα ελληνικά και στα αγγλικά, δίνοντας την ευκαιρία σε συνολικά περίπου 1.104 επισκέπτες φέτος να ανακαλύψουν ενδιαφέρουσες, συχνά άγνωστες, πτυχές του αρχαίου κόσμου. Πρόκειται για τις εξής θεματικές:

«Υδάτινες διαδρομές: το νερό από τη φύση στον μύθο και την πόλη» (4 Απριλίου 2025 – 25 Οκτωβρίου 2025), όπου με αφορμή συγκεκριμένα εκθέματα των μόνιμων συλλογών του Μουσείου και του Μουσείου της Ανασκαφής, οι επισκέπτες ακολούθησαν τις ‘διαδρομές’ του πολύτιμου αγαθού του νερού, στον χώρο και τον χρόνο. Έμαθαν για τις ανθρώπινες αγωνίες, πίστεις, δοξασίες αλλά και για τις πρακτικές λύσεις των αρχαίων Αθηναίων για την επίτευξη της ευζωϊας.

«Περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου Ακρόπολης» (1 Νοεμβρίου 2025 – 28 Μαρτίου 2026), κατά την οποία οι επισκέπτες ανακάλυψαν την μοναδική ιστορία του Ιερού Βράχου και των μνημείων του.

«Το Ερέχθειο: οδοιπορικό σε ένα ξεχωριστό μνημείο», (26 Οκτωβρίου 2025 – 26 Ιουλίου 2026), όπου οι επισκέπτες ανακάλυψαν την ευρηματική αρχιτεκτονική του ναού, τον περίτεχνο γλυπτό διάκοσμό του και τη μακρόχρονη ιστορία του.

«Ιστορίες καθημερινότητας σε μία γειτονιά της αρχαίας Αθήνας» (3 Απριλίου 2026 – 31 Οκτωβρίου 2026), όπου οι επισκέπτες βιώνουν μέσα από τα ερείπια της ανασκαφής και τα ευρήματα της, την ιστορία 4.500 χρόνων να ξεδιπλώνεται μπροστά τους και πληροφορήθηκαν για τη ζωή και τις συνήθειες των κατοίκων αυτής της γειτονιάς.

«Το Ερέχθειο και το Μουσείο Ακρόπολης: ένας ασυνήθιστος αρχαίος ναός σε ένα σύγχρονο κτήριο» (στις 28 Σεπτεμβρίου 2025), όπου με την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με θέμα «Αρχιτεκτονική κληρονομιά – γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον», οι επισκέπτες γνώρισαν το ξεχωριστό μνημείο της Ακρόπολης, το Ερέχθειο, και τον διάλογο του με το σύγχρονο κτήριο του Μουσείου Ακρόπολης μέσα από το εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου.

«Μουσείο Ακρόπολης: μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου» (στις 17 Μαΐου 2026), όπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ειδική περιήγηση και ψηφιακή προβολή ξεχωριστές στιγμές και μνήμες από την ιστορία του Μουσείου, με τη διττή οπτική των Αρχαιολόγων και των Συντηρητών - την κατασκευή του σύγχρονου κτηρίου, τη σύλληψη πίσω από το εκθεσιακό του πρόγραμμα, τη μεταφορά των εκθεμάτων από το παλιό μουσείο στο νέο, τις δράσεις της συντήρησης και τις λεπτομέρειες που κρύβει το στήσιμο των εκθεμάτων.

Προγράμματα για ειδικές ομάδες κοινού

Στο πλαίσιο της συμπερίληψης και ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων στο Μουσείο, οι αρχαιολόγοι του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και του Τμήματος Συλλογών Αρχαιοτήτων δημιούργησαν φέτος μια νέα ακουστική ξενάγηση στο Μουσείο για άτομα με προβλήματα όρασης και οπτική αναπηρία. Η εφαρμογή έχει ήδη τεθεί σε πιλοτική λειτουργία σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς και ομάδες και διατίθεται μέσω του Ψηφιακού Οδηγού του Μουσείου που παρέχεται στους επισκέπτες σε συνεργασία με την εταιρεία Smartify. Η νέα εφαρμογή αυτή έρχεται να συμπληρώσει την υπάρχουσα υπηρεσία δωρεάν διάθεσης του σύντομου οδηγού του Μουσείου σε γραφή Braille - στα ελληνικά και στα αγγλικά - και αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας ειδικών κατηγοριών επισκεπτών στο Μουσείο και τη διεύρυνση της απήχησής του στο κοινωνικό σύνολο χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα, προσφέρθηκαν και φέτος προγράμματα για πρόσφυγες και μετανάστες, ενθαρρύνοντας τη γνωριμία και εξοικείωσή τους με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας που τους φιλοξενεί και γεφυρώνοντας ταυτόχρονα το χάσμα των διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών. Συνεχίζουν να διατίθενται δωρεάν προγράμματα για δομές περίθαλψης, ψυχικά νοσούντες, κέντρα αποκατάστασης εθισμένων ατόμων, μεμονωμένες ομάδες ΑΜΕΑ, ευπαθείς ομάδες, κοκ.

Σχολεία

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026 το Μουσείο επισκέφθηκαν περίπου 70.915 μαθητές σχολείων από την Ελλάδα και 85.050 μαθητές από το εξωτερικό. Από αυτούς, περίπου 4.500 παρακολούθησαν κάποιο από τα 9 εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, περιλαμβάνουν ελκυστικές διαδρομές και σχεδιάζονται με σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές αντιλήψεις και βιωματική προσέγγιση.

Τον Νοέμβριο 2025 πραγματοποιήθηκε h εκπαιδευτική δράση για τη συλλογή του καρπού των ελαιόδενδρων που βρίσκονται στον κήπο δυτικά του Μουσείου, σε συνεργασία με το 70o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Η δράση περιλάμβανε λιομάζωμα και παρουσίαση από γεωπόνο επί τόπου στον κήπο του Μουσείου, καθώς και περιήγηση των μαθητών στους εκθεσιακούς χώρους με στάσεις σε εκθέματα που σχετίζονται με την ελιά και τη σημασία της από την αρχαιότητα έως και σήμερα.

Για ακόμα μία χρονιά προσφέρθηκε η δράση με τίτλο «Η Δ’ Δημοτικού στο Μουσείο Ακρόπολης» σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αιγέας την οποία παρακολούθησαν μαθητές από σχολεία της ανατολικής Αττικής, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία με ειδικά σχολεία στα οποία προσφέρονται δια ζώσης ή διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Για την καλύτερη επικοινωνία του Μουσείου με τα σχολεία, διοργανώθηκαν φέτος 3 σεμινάρια που παρακολούθησαν 100 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με τίτλο «Σχεδιάζοντας μια ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης». Επιπλέον έγινε παρουσίαση της μόνιμης έκθεσης σε 30 Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ’ Διεύθυνσης Αθήνας, προκειμένου να ενισχυθούν για να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μια ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία παρουσίαση στην περιοδική έκθεση Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures σε 30 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ’ Διεύθυνσης Αθήνας, που διοργανώθηκε από την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Οικογένειες

Το Μουσείο αγκαλιάζει τις οικογένειες με πολλές παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον δεύτερο όροφο της Παιδικής Γωνιάς φιλοξένησε και φέτος εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών, να ψυχαγωγηθούν με ψηφιακά παιχνίδια και βίντεο, να δημιουργήσουν καλλιτεχνικές ζωγραφιές εμπνευσμένες από τα εκθέματα, αλλά και να διαβάσουν βιβλία από την υφιστάμενη στον χώρο παιδική βιβλιοθήκη.

Από τον Ιούλιο 2025 έως και τον Απρίλιο 2026 προσφέρθηκαν περίπου 4.000 οικογενειακά σακίδια στα ελληνικά και στα αγγλικά και περίπου 13.500 παιδικά έντυπα ανεξάρτητης περιήγησης στο Μουσείο, ενθαρρύνοντας να παιδιά να περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου με παιγνιώδη τρόπο.

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων πρόσφερε τα εξής ευφάνταστα οικογενειακά προγράμματα:

«Ένα μυστήριο… ζητά τη λύση του» (2 Νοεμβρίου 2025 - 29 Μαρτίου 2026, με 372 συμμετέχοντες, όπου παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών, σε ρόλο ντετέκτιβ, είχαν την ευκαιρία να σώσουν τα Παναθήναια, τη μεγάλη γιορτή για τη θεά Αθηνά, αποκαλύπτοντας τον δράστη της φθοράς του πέπλου της θεάς.

«Χρονοταξιδιώτες: σε ένα αρχαίο σπίτι κάτω από την Ακρόπολη» (8 Ιουνίου 2025 - 26 Οκτωβρίου 2025), με 464 συμμετέχοντες, όπου τα παιδιά καλούνται να βοηθήσουν μια οικογένεια από το παρελθόν, που μια ρωγμή του χρόνου την απομάκρυνε από το όμορφο σπίτι και την εποχή της και την έφερε στη σύγχρονη Αθήνα, να επιστρέψει πίσω. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω οικογενειακό πρόγραμμα έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και επαναλαμβάνεται και αυτή την θερινή περίοδο.

Κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων, οι οικογένειες με παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, συμμετείχαν στο πρόγραμμα και εργαστήρι «Φτερωτά μυθικά πλάσματα και το φυλαχτό του νέου χρόνου» (27 και 28 Δεκεμβρίου 2025), που προσκαλούσε τους μικρούς επισκέπτες σε μια περιπέτεια ανάμεσα στα εκθέματα, με στόχο ν’ ανακαλύψουν πού βρίσκεται το τυχερό φυλακτό της νέας χρονιάς. Μαζί με τους αρχαιολόγους, τα παιδιά ανακάλυψαν φτερωτές μορφές οι οποίες, με την ιδιότητά τους ως προστάτες, φύλακες ή αγγελιοφόροι, βοήθησαν ή δυσκόλεψαν την αποστολή, με γρίφους που ζητούσαν λύση και μαγικά αντικείμενα που έπρεπε να αποκτηθούν! Μετά το ταξίδι στον χρόνο, γονείς και παιδιά διακόσμησαν τα δικά τους πήλινα φυλαχτά στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Μουσείου, παίρνοντας μαζί τους ένα όμορφο αναμνηστικό από αυτή την εμπειρία.

Για τον εορτασμό του Πάσχα 2026 (14 Απριλίου 2026), οι αρχαιολόγοι προσκάλεσαν στην Παιδική Γωνιά τις οικογένειες Ελλήνων και ξένων επισκεπτών με παιδιά ηλικίας 3-10 ετών, να μάθουν ιστορίες για κοκοράκια, λαγούς και αυγά και να γεμίσουν τον χώρο χρώματα και φαντασία με έμπνευση από τα σχετικά εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης.

Τέλος, η ειδική ιστοσελίδα για παιδιά acropolismuseumkids.gr, συντρόφευσε, για ακόμα μια χρονιά, οικογένειες και παιδιά από 114 χώρες παγκοσμίως (συνολικός αριθμός χρηστών από Ιούνιο 2025 έως και Μάρτιο 2026, 19.000), όπου προστέθηκαν νέες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Συνεργασία με τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ

Το Μουσείο συνεχίζει τη συνεργασία του σε εκπαιδευτικά θέματα με τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ, ο οποίος πραγματοποιεί 3 σχολικά προγράμματα, ενώ φέτος ανασχεδίασε και εμπλούτισε σχέδια μαθημάτων για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών που επισκέπτονται το Μουσείο σε ανεξάρτητη σχολική επίσκεψη.

Πραγματοποίησε στο Μουσείο Ακρόπολης επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, το ελληνικό τμήμα του ICOM, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον.

Επιπλέον, σχεδίασε ένα νέο οικογενειακό σακίδιο έχει θέμα «Θεοί, ήρωες και μυθικά πλάσματα», με στόχο να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο την επίσκεψη των παιδιών στο Μουσείο, και θα διατίθεται πολύ σύντομα στις οικογένειες.

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Μουσείου, ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Συλλογών Αρχαιοτήτων του Μουσείου πραγματοποίησε εορταστικά εργαστήρια για παιδιά 6-12 ετών με θέμα «Η Ειρεσιώνη και τα κάλαντα» (29 και 30 Δεκεμβρίου 2025). Τα παιδιά, αφού γνώρισαν το αρχαίο έθιμο του στολισμού της Ειρεσιώνης που συνδεόταν με την καλή χρονιά, την ευημερία και την πλούσια συγκομιδή, δημιούργησαν τα δικά τους στολίδια και διακόσμησαν την Ειρεσιώνη του Μουσείου στον χώρο της Παιδικής Γωνιάς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αναδιαμορφώθηκε το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Μουσείου και δημιουργήθηκε ένας χώρος έκθεσης αντιγράφων, μοντέλων και μακετών, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και ως απτική έκθεση σε ένα βαθμό αλλά και ως ένας ευχάριστος χώρος όπου οι μαθητές μπορούν να έχουν μια πιο άμεση πρόσβαση σε αντίγραφα αγγείων και γλυπτών και σε μοντέλα των μνημείων της Ακρόπολης.

Τεκμηρίωση αρχαιολογικών συλλογών

Την περασμένη χρονιά, το Μουσείο απέκτησε αναβαθμισμένο σύστημα Διαχείρισης/Τεκμηρίωσης των Συλλογών του (MuseumPlus). Με την επιμέλεια του Τμήματος Συλλογών Αρχαιοτήτων μεταφέρθηκαν στο νέο σύστημα 26.029 εγγραφές αρχαίων αντικειμένων και 42.430 ψηφιακά αρχεία (φωτογραφίες, δελτία και σχέδια). Το νέο σύστημα τέθηκε σε λειτουργία από το φθινόπωρο 2025 και επιτρέπει στους χρήστες του Μουσείου την απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.

Στο πλαίσιο της μετάπτωσης στο νέο σύστημα της MuseumPlus, το Τμήμα Συντήρησης & Εκμαγείων πραγματοποίησε καταχώρηση και επεξεργασία 450 δελτίων συντήρησης κεραμικών ευρημάτων.

Επίσης, στο πλαίσιο του τριετούς έργου «Ψηφιακό Αρχαιολογικό Αρχείο» καταγράφηκαν φέτος στο MuseumPlus 9.510 αντικείμενα από τις αρχαιολογικές αποθήκες του Μουσείου, εκπονήθηκαν 100 νέα λήμματα αντικειμένων των συλλογών του και φωτογραφήθηκαν και καταλογογραφήθηκαν 500 αρχαιολογικά αντικείμενα.

Ψηφιακά μέσα

Από τον Ιούλιο 2025 έως τα μέσα Ιουνίου 2026, 380.000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση της ανανεωμένης πλατφόρμας του Ψηφιακού Οδηγού του Μουσείου μέσω της Smartify. Από αυτούς, περίπου 187.000 χρήστες παρακολούθησαν την διαθέσιμη ακουστική ξενάγηση (153.000 στα αγγλικά και 116.000 στα ελληνικά).

Μέσα στο 2026 ετοιμάζονται επιπλέον ακουστικές ξεναγήσεις στα ισπανικά και τα γαλλικά, ενώ μέσω του προηγμένου συστήματος «αναγνώρισης εικόνας» (image recognition) του Ψηφιακού Οδηγού, περίπου 27.000 επισκέπτες συνολικά είχαν τη δυνατότητα να σαρώσουν τα εκθέματα με τα κινητά τους και να αντλήσουν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό σε γραπτό κείμενο ή σε φωνητική αναπαραγωγή μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε 28 γλώσσες. Από αυτούς, 23.746 επισκέπτες έκαναν χρήση των αυτόματων μεταφράσεων μέσω ΤΝ. Σε 89.499 αυτόματες μεταφράσεις κειμένων που επέλεξαν οι χρήστες, κυριάρχησαν τα γαλλικά (σε 16.044 κείμενα), τα κινεζικά (σε 16.000 κείμενα), τα ιταλικά (σε 14.973 κείμενα), τα ισπανικά (σε 14.000) και τα γερμανικά (σε 7.444 κείμενα). 9.653 επισκέπτες προτίμησαν την φωνητική αναπαραγωγή των κειμένων μέσω ΤΝ.

Για τους ψηφιακούς επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Μουσείου ο νέος εκπαιδευτικός ιστότοπος του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ με τίτλο «Αναστηλώνοντας τα Μνημεία της Ακρόπολης», για την προβολή του μεγάλου αναστηλωτικού έργου που επιτελείται στον Ιερό Βράχο.

Συντήρηση εκθεμάτων

Το Τμήμα Συντήρησης & Εκμαγείων του Μουσείου πραγματοποίησε εκτεταμένο έργο συντήρησης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης αρχαιοτήτων, σε συνδυασμό με την ουσιαστική υποστήριξη μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στην προετοιμασία, εγκατάσταση και αποξήλωση εκθέσεων, στη διαχείριση και ασφαλή μετακίνηση εκθεμάτων, τόσο στο εσωτερικό του Μουσείου όσο και στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, ενώ συνέβαλε ενεργά στην υποστήριξη της φωτογράφισης των συλλογών, με τον χειρισμό, την απομάκρυνση και την επανατοποθέτηση περισσότερων από 500 αντικειμένων.

Την περασμένη χρονιά, συντηρήθηκαν συνολικά 326 αρχαιότητες. Τοποθετήθηκε περισχοίνιση στον μπαλκόνι των Καρυατίδων και στο Παράθυρο του Ερεχθείου για την προστασία των εκθεμάτων. Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στα αντικείμενα με αριθμούς καταλόγου ΕΑΜ 15532, 15537, 15538, 15531 και 15533.

Το Εργαστήριο Συντήρησης Μεταλλίνων πραγματοποίησε έλεγχο και επεξεργασία 2.091 ψηφιακών αρχείων με στόχο την ένταξή τους στο Σύστημα Τεκμηρίωσης & Διαχείρισης Συλλογών MuseumPlus και συντηρήθηκαν 21 μεταλλικά αντικείμενα.

Το Εργαστήριο Συντήρησης Κεραμικών επανασυντήρησε, τεκμηρίωσε και κατασκεύασε βάσεις για 47 κεραμικά εκθέματα που θα συμμετάσχουν σε περιοδική έκθεση στον Καναδά με τίτλο «Homeric Heroes». Ολοκλήρωσε τη συντήρηση 230 κεραμικών ευρημάτων από το πηγάδι ΝΜΑ 20 της Ανασκαφής.

Το Εργαστήριο Γλυπτών συντήρησε και τεκμηρίωσε τα έργα που προστέθηκαν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου (θραύσματα ζωφόρου Παρθενώνα, βάση με τέσσερις θεούς Ακρ. 610).

Τέλος, κατασκευάστηκε καλούπι για το «Ανάγλυφο Lenormant» Ακρ. 1339, καθώς και τρία καλούπια για την παραγωγή αντιγράφων για εξυπηρέτηση εμπορικών σκοπών. Παρήχθησαν συνολικά 3.721 αντίγραφα για αποκλειστική διάθεση στα Πωλητήρια του Μουσείου.

Επανέκθεση εκθεμάτων

Στο πλαίσιο της διαρκούς φροντίδας του Μουσείου για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση της μόνιμης έκθεσής του, εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό, στην βόρεια πλευρά του πρώτου ορόφου (από τον 5ο αι. π.Χ. έως την Ύστερη Άρχαιότητα), η αρχαϊστική βάση αγάλματος Ακρ. 610, με ανάγλυφες παραστάσεις 4 θεών: της Αθηνάς, του Δία, του Ερμή και του Ήφαιστου. Η βάση είχε βρεθεί το 1857 στα ανατολικά του Παρθενώνα και η εικονογραφία της συνδέεται με τον μύθο της γέννησης της Αθηνάς. Εμπλουτίζει την μόνιμη έκθεση του Μουσείου με ένα πρωτότυπο έργο του 4ου αι. π.Χ.

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών του Μουσείου ξεκίνησε εργασίες συντήρησης και επαναστήριξης του Ιππέα Ακρ. 700, με σκοπό την επανέκθεσή του με την αρχαία βάση του.

Τη χρονιά που διανύουμε μεταφέρθηκαν από το παλαιό Μουσείο Ακρόπολης στον βράχο στο Μουσείο Ακρόπολης 772 θραύσματα γλυπτών από την Ακρόπολη που συμπληρώνουν σταδιακά τις συλλογές του Μουσείου. Τα θραύσματα τακτοποιήθηκαν στις αρχαιολογικές αποθήκες και καταχωρήθηκαν στην βάση δεδομένων του Μουσείου. Το έργο υλοποιήθηκε από τα Τμήματα Συλλογών Αρχαιοτήτων και Συντήρησης & Εκμαγείων του Μουσείου Ακρόπολης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών.

Επανένωση αρχιτεκτονικών γλυπτών Παρθενώνα

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάδειξης των θεμάτων που άπτονται της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης συμμετείχε στις 21-22 Μαΐου 2026 στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης (ICPRCP), όπου συζητήθηκε το θέμα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Μαζί με τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπίας, παρουσίασε αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα και τόνισε εμφατικά το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο Ακρόπολης. Η επιχειρηματολογία εστίασε στο γεγονός ότι τα Γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα, πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στην διατήρησή στους τόσο η βίαιη απόσπασή τους όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φειδία ακόμη και σήμερα. Σημαντική υπήρξε και η παρουσίαση βιντεογραφημένων ομιλιών Βρετανών από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό χώρο με ισχυρά επιχειρήματα για την επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο Ακρόπολης.

Στο ίδιο το Μουσείο Ακρόπολης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μικρή αλλά ουσιαστική έκθεση «Ο Παρθενώνας και ο Βύρωνας» που συνεχίζεται στο φουαγιέ ισογείου τονίζει την ανυπαρξία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων και την παράνομη ιδιοποίηση των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν, πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο.

Τέλος, την χρονιά που πέρασε το Μουσείο Ακρόπολης ξεκίνησε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα μελέτης, τεκμηρίωσης, σχεδιαστικής αποκατάστασης, συντήρησης και νέας προσαρμογής θραυσμάτων που ανήκουν στη ζωφόρο του Παρθενώνα από τις αποθήκες του Μουσείου. Στόχος του προγράμματος είναι η πληρέστερη αποκατάσταση του μνημείου με όσα θραύσματα μπορούν να τεκμηριωθούν και να αποκατασταθούν στη θέση τους στη ζωφόρο. Το πρόγραμμα υλοποιείται με συνεργασία του Τμήματος Κλασικών, Ελληνιστικών & Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων και του Τμήματος Συντήρησης & Εκμαγείων.

Από το Τμήμα Συντήρησης και Εκμαγείων έχουν συντηρηθεί και αναρτηθεί μέχρι σήμερα 13 νέα θραύσματα στη ζωφόρο: 10 θραύσματα στην Νότια Ζωφόρο (στους λίθους, 22, 24, 33, 34, 37 , 42 και 46) και 3 θραύσματα στην Βόρεια Ζωφόρο (στους λίθους 14, 17 και 18) και το έργο συνεχίζεται.

Επισκεψιμότητα Μουσείου

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2009 έως σήμερα, το Μουσείο Ακρόπολης περιλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου που δημοσιεύει ετησίως η βρετανική εφημερίδα THE ART NEWSPAPER. Το έτος 2025 το Μουσείο κατέλαβε την 38η θέση με 1.994.052 επισκέπτες.

Όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα, το Μουσείο Ακρόπολης είναι το μόνο ελληνικό ίδρυμα που ανήκει στην λίστα με τα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία και ένα από τα ελάχιστα μουσεία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πέραν επίσης του γεγονότος ότι το Μουσείο είναι ένας εκπαιδευτικός και τουριστικός προορισμός από μόνος του, η προσπάθεια που γίνεται με τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων συμβάλει σημαντικά στην προσέλκυση νέων επισκεπτών, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα και στην έκθεση Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures με 35.224 επισκέπτες το διάστημα 13/5/2025 έως 31/10/2025.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους επισκέπτες που εισέρχονται στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και παραλαμβάνουν εισιτήριο, κάθε χρόνο περίπου 20.000 επιπλέον επισκέπτες παρακολούθησαν εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής», μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο αλλά και στον αύλειο χώρο του Μουσείου.

Η επισκεψιμότητα του Μουσείου την τελευταία διετία διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο 2024: 1.010.504 επισκέπτες

Β’ Εξάμηνο 2024: 989.808 επισκέπτες

Α’ Εξάμηνο 2025: 963.707 επισκέπτες

Β’ Εξάμηνο 2025: 1.030.345 επισκέπτες

Α’ Εξάμηνο 2026 (έως και 17/6/2026): 871.955 επισκέπτες