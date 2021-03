Δωρεάν ψηφιακό αφιέρωμα στο 1821 από το Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά την επέτειο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση προσφέροντας την ηλεκτρονική πρόσβαση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μέσα από την ιστοσελίδα του stathmostheatro.gr, σε podcasts, αναλόγια, παραστάσεις και ημερίδες αναφορικά με εκείνη την ιστορική περίοδο και για όλο τον Μάρτιο.

Οι εκδηλώσεις γίνονται με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και επιστημόνων και ημερομηνίες προβολής την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21/3), την 25η Μαρτίου καθώς και την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου (27/3).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

1. Ο αγώνας του ‘21 και η υπονόμευσή του της Μαρίας Δεληβοριά

Η Λυδία Κονιόρδου διαβάζει, επιλεγμένα από την ίδια, αποσπάσματα από το τολμηρό όσο και σημαίνον εγχείρημα της Μαρίας Δεληβοριά που πραγματεύεται την αντιστοίχηση της ποιητικής αλήθειας την οποία αποκαλύπτει ο Διονύσιος Σολωμός στο ποητικό του έργο, με αποκορύφωμα τη Γυναίκα της Ζάκυθος, με την ιστορική αλήθεια που συνάγει η ιστορικός μελετώντας τη βιβλιογραφία και συσχετίζοντας με εμβρίθεια σημαντικές αναφορές, μαρτυρίες, υπομνήματα, απομνημονεύματα και επιστολές των αγωνιστών και των πολιτικών του δραματικού, κατά την εξέλιξη και την έκβασή του, αγώνα του ‘21.

Στην ηχογράφηση παρεμβάλλονται, επίσης, αποσπάσματα από το βιβλίο της Μαρίας Δεληβοριά Η γυναίκα της Ζάκυθος-Έχθρισσα θανάσιμη του έθνους καθώς και από το ομώνυμο εμβληματικό πεζό έργο του Διονύσιου Σολωμού.

Επιμέλεια – ανάγνωση: Λυδία Κονιόρδου

Podcast. Διαθέσιμο δωρεάν online από τη Δευτέρα 1/3.

2. Η γυναίκα στην Ελληνική Επανάσταση

Καμία επανάσταση δεν θα ήταν ίδια χωρίς τις γυναίκες. Το ίδιο και η Επανάσταση του ‘21, στην οποία οι γυναίκες - ανώνυμες και επώνυμες - διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο.

Επιμέλεια – ανάγνωση: Μιμή Ντενίση

Podcast. Διαθέσιμο δωρεάν online από τη Δευτέρα 8/3, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

3. Ωδές του Ανδρέα Κάλβου

Ο Ανδρέας Κάλβος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1792, έξι χρόνια νωρίτερα από τον Διονύσιο Σολωμό. Το ποιητικό του έργο συνοψίζεται στις «Ωδές» του, στις οποίες ύμνησε τις αρετές και το έπος του ’21. Αν και οι ωδές του Κάλβου δεν ήταν ιδιαίτερα προσβάσιμες στους συμπατριώτες του, οι περισσότερες από αυτές αναλαμβάνουν, με ύφος παραινετικό και αγωνιστικό, την ενίσχυση του φρονήματος του αγωνιζόμενου λαού. Ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική ποίηση του Κάλβου υμνεί έννοιες όπως η ελευθερία, η δόξα, η αρετή και η δικαιοσύνη της δίνουν την ευρύτερη διάσταση μιας ποίησης κοινωνικής και επιπλέον την συνδέουν με τις φιλοσοφικές ιδέες και αντιλήψεις του Διαφωτισμού.

Επιμέλεια – ανάγνωση: Δημήτρης Καταλειφός

Podcast. Διαθέσιμο δωρεάν online από την Κυριακή 21/3 Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

4. Duty to Revolt: Transnational and Commemorative Aspects of Revolution

Διεθνές ψηφιακό επιστημονικό συνέδριο, στην αγγλική γλώσσα, με αφορμή τα διακόσια χρόνια της Ελληνικής επανάστασης. Οι θεματικές του συνεδρίου αφορούν στη διεθνοποίηση των επαναστάσεων, τη ρομαντικοποίηση του ενόπλου αγώνα από ξένους μαχητές, και το πέρασμα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό εκείνης της περιόδου σε σχέση με την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Οργάνωση - συντονισμός: Αθηνά Καρατζογιάννη, Professor in Media and Communication (University of Leicester), Raul Carstocea(University of Leicester), Ιωάννα Φέρρα (Higher School of Economics, Moscow), Χρήστος Κωστόπουλος(Curtin University, Malaysia), Γιώργος Σουβλής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Σταθμός stathmostheatro.gr την 25η και την 26η Μαρτίου.

Εγγραφή για συμμετοχή στη συζήτηση:

https://www.eventbrite.co.uk/e/duty-to-revolt-transnational-and-commemorative-aspects-of-revolutions-tickets-123170338799

5. Γυναίκα της Ζάκυθος του Διονυσίου Σολωμού

Η Γυναίκα της Ζάκυθος αρχίζει να γράφεται στη Ζάκυνθο στο διάστημα της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγιού (1825-1826), αναπλάθοντας και συμπυκνώνοντας γεγονότα της περιόδου αυτής. Είναι η αφήγηση ενός υποθετικού Διονυσίου Ιερομονάχου κατοίκου στο ξωκλήσι του Αγίου Λύπιου (Αλύπιου) στη Ζάκυνθο. Πίσω από το πρόσωπο αυτό κρύβεται βέβαια ο εθνικός μας ποιητής. «Αν η πτώση του Μεσολογγίου σήμανε τους τίτλους τέλους της Επανάστασης του ’21», σημειώνει ο Σπύρος Βραχωρίτης ο οποίος, μετά από 36 χρόνια από την ιστορική παράστασητου Γυναίκα της Ζάκυθος με την Μίρκα Γεμεντζάκη και το Νίκο Σκυλοδήμο, επιστρέφει στο κείμενο του Σολωμού, που για εκείνον «αποτελεί τον δραματικό επίλογο του Διθύραμβου – Ύμνου εις την Ελευθερία».

Σκηνοθεσία: Σπύρος Βραχωρίτης

Σκηνική επιμέλεια - κοστούμια: Ιουλία Σταυρίδου

Ερμηνεύουν: Χριστιάνα Καραμανίδου, Ευάγγελος Χρήστου

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Σταθμός στις 18 Οκτωβρίου 2017 και κινηματογραφήθηκε από τον Δήμητρη Ασημάκη.

Παράσταση, σε μορφή αναλογίου. Διαθέσιμη δωρεάν online από την Σάββατο 27/3 Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.

Επιμέλεια αφιερώματος: Μάνος Καρατζογιάννης

Επιμέλεια ηχογραφήσεων: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Επιμέλεια μαγνητοσκόπησης: Δημήτρης Ασημάκης

Επιμέλεια γραφιστική: Μάριος Γαμπιεράκης

Το πρόγραμμα του ψηφιακού αφιερώματος στο 1821 εδώ : https://stathmostheatro.gr/na-tan-to-21-200-xronia-apo-tin-epanastasi/