«Donkey»: Πρεμιέρα το 2028 για το spinoff του «Shrek»

Ο πολυλογάς βοηθός του Shrek, Donkey, αποκτά τη δική του ταινία και περνάει στο προσκήνιο.

Η DreamWorks και η Universal ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο spinoff, «Donkey», ορίζοντας την παγκόσμια πρεμιέρα του, για τις 30 Ιουνίου 2028.

Ο κορυφαίος κωμικός Έντι Μέρφι (Eddie Murphy) θα δανείσει για ακόμα μία φορά τη φωνή του στον εμβληματικό χαρακτήρα που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Το spinoff του «Shrek»

Το «Donkey» το οποίο θα λειτουργήσει ως πρίκουελ για τον διάσημο γάιδαρο θα σκηνοθετηθεί από τον Τσάρλι Μπιν (Charlie Bean) και τον Ματ Φλιν (Matt Flynn), σε παραγωγή της Ρεμπέκα Χάντλεϊ (Rebecca Huntley).

Έναν χρόνο νωρίτερα, η Universal και η DreamWorks θα κυκλοφορήσουν στις αίθουσες το «Shrek 5». Οι Μάικ Μάγιερς (Mike Myers), Εντι Μέρφι και Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz) επιστρέφουν στο φωνητικό καστ ως Shrek, Donkey και Fiona αντίστοιχα και ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Zendaya η οποία έχει το ρόλο της Felicia.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι βετεράνοι του franchise, Κόνραντ Βέρνον (Conrad Vernon) και Γουόλτ Ντορν (Walt Dohrn) με την πρεμιέρα στους κινηματογράφους να έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2027.

Σύμφωνα με το Variety, το αρχικό «Shrek» (2001) έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ είναι το πρώτο φιλμ στην ιστορία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Ακολούθησαν τρία σίκουελ, το «Shrek 2» το 2004, το «Shrek the Third» το 2007 και το «Shrek Forever After» το 2010 καθώς και δύο spinoff ταινίες του «Puss in Boots», τα οποία συνολικά έχουν αποφέρει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Variety