Disclosure Day: Ο νέος Σπίλμπεργκ ρωτά αν η αλήθεια μπορεί ακόμη να μας ενώσει και διχάζει τους κριτικούς

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επέστρεψε στα UFO σχεδόν μισό αιώνα μετά το "Close Encounters of the Third Kind", αλλά αυτή τη φορά το μυστήριο δεν βρίσκεται μόνο στον ουρανό. Βρίσκεται στη Γη, σε έναν κόσμο όπου η αλήθεια δεν αρκεί πια να αποκαλυφθεί για να γίνει πιστευτή.

Το "Disclosure Day", η νέα του ταινία με την Έμιλι Μπλαντ, τον Τζος Ο' Κόνορ, τον Κόλιν Φερθ, τον Κόλμαν Ντομίνγκο και την Ιβ Χιούσον, έχει ήδη ανοίξει μεγάλη διεθνή συζήτηση. Όχι μόνο επειδή είναι νέο φιλμ του Σπίλμπεργκ, ούτε μόνο επειδή επιστρέφει σε ένα από τα πιο προσωπικά του θέματα, την πιθανότητα εξωγήινης ζωής. Αλλά επειδή φτάνει σε μια στιγμή όπου η ίδια η ιδέα της αποκάλυψης έχει αλλάξει νόημα.

Στο "Close Encounters", το 1977, η εξωγήινη επαφή μπορούσε ακόμη να εμφανιστεί σαν θαύμα. Στο "Disclosure Day", η αποκάλυψη περνά μέσα από μυστικά αρχεία, εταιρική εξουσία, UAP, βίντεο χαμηλής ανάλυσης, θεωρίες συνωμοσίας και μια κοινωνία που δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να συμφωνήσει σε μια κοινή πραγματικότητα.

Αυτό πιάνει και ο David Sims στο The Atlantic, που βλέπει την ταινία ως έργο για την post-truth στιγμή. Για τον Sims, ο Σπίλμπεργκ δεν κάνει απλώς άλλη μία ταινία με εξωγήινους. Κάνει μια ταινία για μια Αμερική αποσυνδεδεμένη, γεμάτη δυσπιστία, όπου το ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη, αλλά αν οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να δεχτούν μαζί μια μεγάλη αλήθεια.

Στην ταινία, ο Τζος Ο' Κόνορ υποδύεται τον Ντάνιελ Κέλνερ, έναν ειδικό στην κυβερνοασφάλεια που έχει στα χέρια του στοιχεία για εξωγήινες επισκέψεις στη Γη και θέλει να τα αποκαλύψει. Απέναντί του βρίσκεται ο Νόα Σκάνλον του Κόλιν Φερθ, επικεφαλής μιας σκοτεινής εταιρείας που διαχειρίζεται τη γνώση αυτή μακριά από τον δημόσιο έλεγχο. Παράλληλα, η Μάργκαρετ Φέρτσιλντ της Έμιλι Μπλαντ, μετεωρολόγος σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του Κάνσας Σίτι, αποκτά ανεξήγητες ικανότητες: μιλά γλώσσες που δεν γνωρίζει, διαβάζει τους ανθρώπους, συνδέεται μαζί τους με έναν σχεδόν υπερφυσικό τρόπο.

Εκεί βρίσκεται και η πιο καθαρή σπιλμπεργκική ιδέα της ταινίας. Η ενσυναίσθηση δεν παρουσιάζεται απλώς ως αρετή, αλλά σχεδόν ως εξελικτικό εργαλείο. Ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ, σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, λέει ότι στον πυρήνα της ταινίας βρίσκεται το ερώτημα: πού χάθηκε η ενσυναίσθησή μας. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο η πιθανή επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό, αλλά η χαμένη επαφή μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων.

Το Variety, με την κριτική του Owen Gleiberman, βάζει όμως μια αναγκαία ένσταση. Το "Disclosure Day" περιγράφεται ως έντονο, καλοστημένο chase thriller, αλλά όχι ως ταινία που βρίσκει ξανά το δέος του "Close Encounters". Εκεί όπου η παλιά ταινία οδηγούσε τον θεατή σε μια σχεδόν θρησκευτική εμπειρία θαύματος, η νέα μοιάζει να κινείται μέσα σε έναν κόσμο όπου η εξωγήινη μυθολογία έχει ήδη περάσει από YouTube, στρατιωτικά βίντεο, online θεωρίες και κουλτούρα της δυσπιστίας.

Αυτή είναι και η βασική ένταση στην υποδοχή της ταινίας. Πολλοί κριτικοί βλέπουν στο "Disclosure Day" μια μεγάλη επιστροφή του Σπίλμπεργκ. Το The Hollywood Reporter το αντιμετωπίζει ως επιστροφή σε αυτό που ο σκηνοθέτης ξέρει να κάνει καλύτερα: μεγάλο θέαμα, ανθρώπινο δράμα, κινηματογραφικό δέος και ερωτήματα γύρω από την αλήθεια, την πίστη και τον φόβο. Η Washington Post το διαβάζει ως μια έκκληση προς όλους μας, με την Έμιλι Μπλαντ στο κέντρο και τον Σπίλμπεργκ στην πιο κινητική του φόρμα. Το Vulture σημειώνει ότι δεν είναι πια μια ταινία που ρωτά "τι υπάρχει εκεί έξω;", αλλά "ποιοι είμαστε εμείς;".

Υπάρχει όμως και η πιο δύσπιστη πλευρά. Το TheWrap θεωρεί ότι η ταινία πιστεύει υπερβολικά στην ιδέα πως, αν η αλήθεια αποκαλυφθεί, ο κόσμος θα αλλάξει. Σήμερα, αυτό μοιάζει αφελές: οι άνθρωποι μπορούν να δουν στοιχεία, να τα απορρίψουν, να τα ειρωνευτούν ή απλώς να συνεχίσουν τη ζωή τους. Το BBC μιλά για ένα παρωχημένο, άχρωμο "X-Files", ενώ οι Times αναγνωρίζουν μια δυνατή πρώτη ώρα, αλλά θεωρούν ότι στη συνέχεια η ταινία βυθίζεται σε υπερβολικά διδακτικό συναίσθημα.

Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό θέμα του "Disclosure Day". Δεν διχάζει επειδή κάποιοι πιστεύουν στα UFO και κάποιοι όχι. Διχάζει επειδή κάποιοι πιστεύουν ακόμη στη σπιλμπεργκική απάντηση: ότι η αλήθεια, η εικόνα, η πίστη και η ενσυναίσθηση μπορούν να λειτουργήσουν ως κοινό έδαφος. Άλλοι βλέπουν σε αυτό μια ευγενική αλλά ξεπερασμένη αφέλεια.

Το "Disclosure Day" μπορεί να είναι ταινία για UFO. Όμως η συζήτηση που άνοιξε δείχνει ότι η πραγματική αποκάλυψη αφορά εμάς: τι κάνουμε όταν η αλήθεια εμφανίζεται μπροστά μας και εμείς δεν έχουμε πια κοινό τρόπο να την πιστέψουμε.