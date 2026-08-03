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Δημοσιεύθηκε η λίστα Tatler 2026: Ποια αναδείχθηκε η πιο καλοντυμένη γυναίκα της χρονιάς

Η υψηλή ραπτική, οι τολμηρές σιλουέτες, οι ρετρό επιρροές και οι τάσεις που αναδεικνύονται μέσα από τα social media συνυπάρχουν πλέον σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να θεωρείται κάποιος καλοντυμένος

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΣΤΑ ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΗ ΤΑΤΛΕΡ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
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Το βρετανικό περιοδικό μόδας και lifestyle, Tatler, δημοσίευσε την ετήσια λίστα Best Dressed 2026, παρουσιάζοντας τα 25 πρόσωπα που ξεχώρισαν φέτος για το προσωπικό τους στιλ.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα για τη λίστα, η έννοια του «καλού ντυσίματος» το 2026 έχει αλλάξει σημαντικά. Η υψηλή ραπτική, οι τολμηρές σιλουέτες, οι ρετρό επιρροές και οι τάσεις που αναδεικνύονται μέσα από τα social media συνυπάρχουν πλέον σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να θεωρείται κάποιος καλοντυμένος.

Λίστα Tatler: Η πρώτη θέση για φέτος

Στην πρώτη θέση της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Κέιτ Μίντλετον, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως ενός από τα διαχρονικά fashion icons. Το Tatler περιγράφει την 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας ως «την πιο κομψή προσωπικότητα της Βρετανίας» και σημειώνει ότι οι εμφανίσεις της «φωτίζουν τις βασιλικές εκδηλώσεις», προσθέτοντας πως, μετά τη διάγνωση καρκίνου το 2024, «επανήλθε στην υγεία της - και επέστρεψε ως ηρωίδα της βρετανικής μόδας».

Η πριγκίπισσα Κέιτ έχει αναδειχθεί αρκετές φορές ως η πιο καλοντυμένη προσωπικότητα από το Tatler, με πιο την πιο πρόσφατη διάκρισή της το 2022. Φέτος επιστρέφει στην κορυφή της λίστας, διαδεχόμενη τις περσινές νικήτριες, Lady Lola Bute και Jazzy de Lisser.

Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται επίσης η γιατρός του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και δημιουργός περιεχομένου για θέματα υγείας Dr Raj Arora, η Βρετανίδα αθλήτρια του στίβου Temi Ojora, ο ηθοποιός Edward Bluemel, γνωστός από τη σειρά My Lady Jane, η πρωταγωνίστρια του Bridgerton Hannah Dodd και η Valentina Pinault, κόρη της ηθοποιού Salma Hayek.

Με πληροφορίες από Tatler και People

 
 
 
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