Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Ετοιμάζω νέα τηλεοπτική σειρά»

Τα πρώτα της βήματα στη συγγραφή, η εμμηνόπαυση, η κωμωδία, οι έμφυλες προσδοκίες και η νέα τηλεοπτική δουλειά που ετοιμάζει βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον δημοσιογράφο και podcaster της LiFO, Άρη Δημοκίδη, στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Η συζήτηση ξεκίνησε από μια προσωπική της νίκη: την ολοκλήρωση των σπουδών της στη Φιλοσοφική Σχολή, έπειτα από δεκαετίες. Όπως αποκάλυψε, της απέμεναν μόλις λίγα μαθήματα όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο. «Ήμουν αιώνια φοιτήτρια», είπε.

Ανατρέχοντας στις αρχές της συγγραφικής της διαδρομής, περιέγραψε έναν χώρο όπου η γυναικεία παρουσία ήταν σαφώς πιο περιορισμένη απ’ ό,τι σήμερα. Όπως είπε, τη δεκαετία του ’80 μια γυναίκα που έγραφε κωμωδία και στεκόταν ισότιμα ανάμεσα σε άντρες δημιουργούς αντιμετώπιζε δυσκολίες που τότε θεωρούνταν σχεδόν φυσιολογικές.

«Μία γυναίκα να κάνει πλάκα ανάμεσα σε άντρες ήταν πάρα πολύ ζόρικο. Η πλάκα ήταν ανδρικός κώδικας, δεν ήταν γυναικείος». Παρότι τότε δεν αντιλαμβανόταν πάντα τα εμπόδια, σήμερα βλέπει πιο καθαρά τις προκαταλήψεις που υπήρχαν. «Εκείνη την ώρα ήμουν ταύρος, πήγαινα μπροστά και δεν καταλάβαινα τίποτα. Εκ των υστέρων είδα όλα τα μικρά και μεγάλα εμπόδια».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημιουργία των «Απαράδεκτων». Θυμήθηκε ότι ο παραγωγός Γιώργος Ράλλης της έδωσε πρωτοφανή ελευθερία κινήσεων. «Μου είπε “διάλεξε όποιους γουστάρεις, κάνε ό,τι γουστάρεις”». Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, όταν της προτάθηκε να εμφανίζεται πρώτη στους τίτλους της σειράς, αρνήθηκε. «Δεν γίνεται να είμαι με τρεις άνδρες εγώ πρώτη. Θα μπούμε αλφαβητικά». Σήμερα αναγνωρίζει ότι εκείνη η επιλογή δεν προερχόταν από εξωτερική πίεση αλλά από έναν εσωτερικευμένο φόβο.

Facebook Twitter Η Δήμητρα Παπαδοπούλου με τον δημοσιογράφο Άρη Δημοκίδη/Φωτογραφία: Tsomokos Communications

Υποστήριξε ότι ιστορικά οι γυναίκες δεν εκπαιδεύτηκαν στον αυτοσαρκασμό με τον ίδιο τρόπο που εκπαιδεύτηκαν οι άνδρες. «Η γυναίκα δεν είναι τόσο καλή στην κωμωδία γιατί δεν είναι τόσο καλή στον αυτοσαρκασμό». Σύμφωνα με την ίδια, για πολλές γενιές η αξία της γυναίκας συνδέθηκε με την εικόνα, τη γοητεία και την αποδοχή από το άλλο φύλο. Ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις νεότερες γενιές. «Όλο και περισσότερα κορίτσια μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, να κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους, να μη φοβούνται να είναι σωστές, να είναι γλυκούλες, να είναι ό,τι θέλουν».

«Η κωμωδία τρώει ξύλο. Δεν ξέρω αν πάει για αφανισμό, μπορεί και να πηγαίνει»

Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η κωμωδία. Θεωρεί ότι η πολιτική ορθότητα έχει αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας, χωρίς όμως να καθιστά αδύνατη τη δημιουργία. «Είναι πιο δύσκολο, δεν είναι ακατόρθωτο. Θέλει διπλή δουλειά, θέλει εμβάθυνση». Κατά την άποψή της, η λύση βρίσκεται στα βαθύτερα ανθρώπινα θέματα και όχι στα εύκολα στερεότυπα. Παρ' όλα αυτά δεν έκρυψε την ανησυχία της για το μέλλον του είδους. «Η κωμωδία τρώει ξύλο. Δεν ξέρω αν πάει για αφανισμό, μπορεί και να πηγαίνει».

Ακολούθησε συζήτηση για την εμμηνόπαυση και τον ηλικιακό ρατσισμό. Μίλησε για την πρόσφατη καμπάνια στην οποία συμμετείχε με σύνθημα «πιο hot από ποτέ», εξηγώντας ότι στόχος ήταν να αμφισβητηθούν στερεότυπα που συνοδεύουν τις γυναίκες μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία. «Η εμμηνόπαυση είναι ένα πολύ σκληρό στάδιο. Η εμμηνοπαυσιακή είναι η γυναίκα που τέλειωσε η ερωτική της ζωή, η γυναίκα που δεν αναπαράγει, η γυναίκα που σιγά-σιγά πρέπει να πάει σπίτι της και να μη μας ενοχλεί».

«Η γυναίκα βασανίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά»

Αποκάλυψε επίσης ότι ετοιμάζει νέα τηλεοπτική σειρά, η οποία θα επικεντρώνεται στις αντιφάσεις της σύγχρονης γυναικείας ζωής. «Η γυναίκα έχει μια τριλογία: είναι μάνα, είναι καριέρα και είναι και γκόμενα», είπε.

Κατά την άποψή της, η σύγχρονη γυναίκα καλείται να πετύχει ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς και συχνά αντικρουόμενους ρόλους. «Αυτά τα τρία τα έχει βάλει σε ένα πακέτο και πάμε όλες Δαφνί». Όπως εξήγησε, η νέα της δουλειά εξερευνά ακριβώς αυτή την εξαντλητική καθημερινότητα. «Η γυναίκα βασανίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά».

Σύμφωνα με την ίδια, τα γυρίσματα της νέας σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Μιλώντας για τη δημόσια κριτική και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε σχεδόν αδιάφορη απέναντι στον ψηφιακό θόρυβο. «Δεν διαβάζω τι γράφουν στα social». Θυμήθηκε μάλιστα ότι ακόμη και την εποχή των «Απαράδεκτων» δεχόταν μαζικές αντιδράσεις. «Με κατήγγειλαν οι γυναίκες, οι άνδρες, οι ομοφυλόφιλοι, οι οικολόγοι, οι πράσινοι, οι κίτρινοι».

Την ίδια στιγμή, όμως, δεχόταν τεράστιο όγκο αγάπης από ανθρώπους κάθε ηλικίας και κοινωνικής ομάδας. «Έπαιρνα τόση αποδοχή που δεν έμπαινα στην αρνητική κριτική», είπε, εξηγώντας ότι εδώ και χρόνια έχει επιλέξει να μη δίνει χώρο στη γνώμη των άλλων. «Προσπαθώ να μένω σταθερή στο να μη με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Δεν θέλω να τη μαθαίνω γιατί θα με ρίξει».

Το The Upfront Initiative διοργανώνεται από τη LiFO και την Tsomokos Communications.