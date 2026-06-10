ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Ετοιμάζω νέα τηλεοπτική σειρά»

Η ηθοποιός και συγγραφέας, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου The Upfront Initiative, αποκάλυψε πως τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο

The LiFO team
The LiFO team
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ THE UPFRONT INITIATIVE Facebook Twitter
Φωτογραφία: Tsomokos Communications
0

Τα πρώτα της βήματα στη συγγραφή, η εμμηνόπαυση, η κωμωδία, οι έμφυλες προσδοκίες και η νέα τηλεοπτική δουλειά που ετοιμάζει βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον δημοσιογράφο και podcaster της LiFO, Άρη Δημοκίδη, στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Δήμητρα Παπαδοπούλου: Facebook Twitter
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου με τον δημοσιογράφο Άρη Δημοκίδη/Φωτογραφία: Tsomokos Communications

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

 
 