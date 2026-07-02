Το διήγημα που κατηγορήθηκε ότι γράφτηκε από AI κέρδισε τελικά μεγάλο λογοτεχνικό βραβείο

Ένας συγγραφέας που κατηγορήθηκε στα social media ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη κέρδισε τελικά το Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπολιτείας, μετά από έλεγχο του Ιδρύματος της Κοινοπολιτείας.

Το The Serpent in the Grove του Τζαμίρ Ναζίρ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα μέσα Μαΐου, όταν ανακηρύχθηκε νικητής για την περιοχή της Καραϊβικής. Χρήστες στο X και στο Bluesky υποστήριξαν ότι το κείμενο έφερε «προφανή σημάδια» χρήσης AI, ενώ η συζήτηση πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε το λογοτεχνικό περιοδικό Granta αποσύρθηκε από τη μακρόχρονη συμφωνία του να δημοσιεύει τους νικητές του βραβείου.

Μετά τον θόρυβο, το Ίδρυμα της Κοινοπολιτείας προχώρησε σε έλεγχο των περιφερειακών νικητών. Σύμφωνα με τον οργανισμό, εξετάστηκαν προσχέδια, αρχεία με χρονοσήμανση και σημειώσεις των συγγραφέων. Η γενική διευθύντρια του ιδρύματος, Ράζμι Φαρούκ, δήλωσε ότι ο οργανισμός έμεινε ικανοποιημένος από τις μαρτυρίες των δημιουργών και την επιβεβαίωσή τους ότι δεν χρησιμοποιήθηκε AI.

Ο Ναζίρ θα λάβει συνολικά 5.000 λίρες: 2.500 λίρες για τη νίκη του στην περιοχή της Καραϊβικής και επιπλέον 2.500 λίρες για το γενικό βραβείο. Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Λουίζ Ντάουτι, χαρακτήρισε το διήγημά του «πρωτότυπο, ποιητικό και βαθιά συγκινητικό».

Οι επικριτές του κειμένου στάθηκαν, μεταξύ άλλων, σε επαναλαμβανόμενες ρητορικές δομές, σε τριάδες και σε φράσεις που τους φάνηκαν υπερβολικά γυαλισμένες. Κάποιοι χρήστες ανέφεραν ότι πέρασαν το διήγημα από εργαλεία ανίχνευσης AI, αν και η αξιοπιστία τέτοιων εργαλείων έχει αμφισβητηθεί έντονα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Ίδρυμα της Κοινοπολιτείας, ο Ναζίρ μίλησε για τις επιρροές του από τον Β.Σ. Νάιπολ και τον Ντέρεκ Γουόλκοτ, αλλά και για τη διαδικασία γραφής του. Όπως είπε, το διήγημα πέρασε από έξι ή επτά εκδοχές. Εξήγησε επίσης ότι χρησιμοποίησε λογισμικό μετατροπής ομιλίας σε κείμενο και ότι, επειδή έβλεπε μόνο λίγες γραμμές κάθε φορά στην οθόνη του κινητού του, δούλευε κάθε φράση χωριστά πριν προχωρήσει στην επόμενη.

Ο ίδιος είπε ότι η ιστορία ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία στην αγροτική Τρινιντάντ, από τις καθημερινές διαδρομές του προς το σχολείο, τα rum shops, τους εργάτες της ζάχαρης και τις φωνές της ζωής στο χωριό.

Η ανακοίνωση της νίκης του δεν έκλεισε πλήρως τη συζήτηση. Στα social media υπήρξαν και νέες αρνητικές αντιδράσεις, με χρήστες να κατηγορούν το ίδρυμα ότι επέμεινε στην αρχική του απόφαση παρά τον θόρυβο.

Η Ράζμι Φαρούκ είπε ότι το ίδρυμα δεν ήθελε να παραδώσει την κρίση του σε λογισμικά ανίχνευσης AI. Αντίθετα, ζήτησε από τους συγγραφείς να δείξουν τα ίχνη της δουλειάς τους: προσχέδια, σημειώσεις και αποδείξεις της συγγραφικής διαδικασίας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι τα εργαλεία ανίχνευσης δεν είναι αλάνθαστα και μπορούν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία στηρίζεται ένα λογοτεχνικό βραβείο.

με στοιχεία από Guardian