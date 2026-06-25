Digger: Νέο τρέιλερ για τη ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου με τον Τομ Κρουζ

Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για τη ταινία Digger σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Η Warner Bros. αποκάλυψε πλάνα από τη συνεργασία του διάσημου ηθοποιού με τον Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου μέσα από ένα νέο τρέιλερ, το οποίο παρουσιάζει κορυφαίες στιγμές της 40χρονης κινηματογραφικής πορείας του Κρουζ. Ανάμεσα στα πλάνα περιλαμβάνεται και ένα σύντομο απόσπασμα από το Digger, προς το τέλος του βίντεο, το οποίο φαίνεται να αποτελεί μία από τις πιο εκκεντρικές ερμηνείες της καριέρας του.

Στο teaser της ταινίας, που έχει χαρακτηριστεί ως μία «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», ο χαρακτήρας του Κρουζ, Ντίγκερ Ρόκγουελ, προσπαθεί να εμψυχώσει τον εαυτό του πριν αποκαλύψει μία «σκληρή αλήθεια» σε μία κατάμεστη αίθουσα.

«Όταν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν, τους λες την αλήθεια», μονολογεί ο ηλικιωμένος δισεκατομμυριούχος, επιδεικνύοντας παράλληλα μία διαφορετική προφορά από αυτή που έχει συνηθίσει το κοινό του ο Κρουζ. Περπατώντας νευρικά σε έναν χώρο που μοιάζει με γραφείο και έχοντας για συντροφιά έναν φρουρό ασφαλείας, συνεχίζει λέγοντας: «Τη σκληρή αλήθεια. Μπαμ, μπαμ, μπαμ! Ου! Ου!».

Άλλα πλάνα δείχνουν τον Ντίγκερ του Τομ Κρουζ να εισέρχεται σε ένα κατάλευκο δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους που του φωνάζουν, ενώ αργότερα οι ίδιοι εμφανίζονται να συμμετέχουν σε μία άγρια συμπλοκή. Το teaser περιλαμβάνει επίσης μαχητικά αεροσκάφη να διασχίζουν τον ουρανό, τον ήρωα να εκτελεί σπαγγάτο μπροστά σε τρεις θεατές και να στέκεται με ανοιχτά τα χέρια, ενώ πίσω από μία κουρτίνα ξεσπά φωτιά.

Δείτε το τρέιλερ παρακάτω:

Digger: Η Έμα Ντ' Άρσι χαρακτήρισε τη συνεργασία της με τον Κρουζ ως μία στιγμή που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί τον Ντίγκερ, «τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι είναι «ο σωτήρας της ανθρωπότητας» προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε «καταστρέψει τα πάντα».

Στο καστ συμμετέχουν οι Τζον Γκούντμαν, Τζέσι Πλέμονς, Σάντρα Χιούλερ, Ριζ Άχμεντ, Έμα Ντ’Άρσι, Σόφι Γουάιλντ και Μάικλ Στούλμπαργκ.

Η Ντ’ Άρσι μίλησε πρόσφατα στο Entertainment Weekly για την εμπειρία της δίπλα στον Κρουζ, στο πλαίσιο ψηφιακού αφιερώματος για τη σειρά House of the Dragon.

Η ίδια ανέφερε ό,τι «Η εμπειρία ήταν πραγματικά ασύγκριτη και ο Τομ Κρουζ είναι εκπληκτικός». «Ανυπομονώ να δω την ταινία. Δεν την έχω δει ακόμη, αλλά όσο βρισκόμουν στα γυρίσματα καταλάβαινα ότι συνέβαινε κάτι απίστευτα ξεχωριστό. Θα ήμουν ευτυχισμένη ακόμη κι αν απλώς στεκόμουν στην πόρτα παρακολουθώντας τη διαδικασία».

Η πρωταγωνίστρια του House of the Dragon χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον Κρουζ ως «μία από εκείνες τις στιγμές στην καριέρα σου που, ενώ συμβαίνουν, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι είναι πραγματικές».

Η ίδια πρόσθεσε ό,τι, κρατούσε συνεχώς σημειώσεις όταν δεν είχε γυρίσματα, παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν ο Ινιάριτου και ο Κρουζ, καθώς και την εξαιρετική πειθαρχία που χαρακτηρίζει κάθε πτυχή της δουλειάς του Μεξικανού σκηνοθέτη.

Digger: Ο Ινιάριτου περιέγραψε την ταινία ως μία σκληρή, άγρια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων

Το Digger αποτελεί την πρώτη ταινία του Κρουζ εκτός των σειρών Mission: Impossible και Top Gun από το 2017, όταν πρωταγωνίστησε στις ταινίες American Made και The Mummy. Παράλληλα, είναι η πρώτη του συνεργασία με τον τέσσερις φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ινιάριτου.

Για τον Ινιάριτου, το Digger είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μετά το Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths του 2022 για το Netflix, αλλά και η πρώτη αγγλόφωνη παραγωγή του μετά το The Revenant του 2015.

Μιλώντας στο Deadline Hollywood κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών τον περασμένο Μάιο, ο Ινιάριτου περιέγραψε την ταινία ως «μία σκληρή, άγρια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων».

«Είναι τρελή. Είναι τρομακτική, αστεία και όμορφη ταυτόχρονα. Ξέρω ότι η κωμωδία δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος ούτε από εμένα ούτε από τον Τομ και η δημιουργία αυτής της ταινίας με φόβισε πραγματικά», δήλωσε.

Ο σκηνοθέτης συμπλήρωσε ότι αποφεύγει να επαναλαμβάνει τον εαυτό του και ότι κάθε νέα ταινία πρέπει να προκαλεί ένα αίσθημα δημιουργικής ανησυχίας. «Θεωρούσα το Birdman κωμωδία, μία σκοτεινή κωμωδία, και αυτή η ταινία είχε παρόμοιες προκλήσεις», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον Κρουζ, ο Ινιάριτου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Ο Τομ με κάνει να γελάω κάθε μέρα. Το εύρος των δυνατοτήτων που ανακάλυψα δουλεύοντας μαζί του είναι πρωτοφανές για μένα ως σκηνοθέτης. Εντυπωσιάστηκα και χάρηκα απίστευτα».

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly

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