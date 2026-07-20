«Digger»: Μπορεί η νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου να χαρίσει στον Τομ Κρουζ το πρώτο του Όσκαρ;

Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί στη νέα σατιρική κωμωδία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και, ήδη από το πρώτο τρέιλερ, είναι ξεκάθαρο πως η ερμηνεία «μεταμόρφωση» του ηθοποιού διεκδικεί μία υπολογίσιμη θέση στην κούρσα των Όσκαρ.

Μόλις χθες δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, «Digger», προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη ματιά στον πιο μεταμορφωμένο και λιγότερο αναγνωρίσιμο ρόλο του Τομ Κρουζ μετά το «Tropic Thunder».

Ο Κρουζ υποδύεται τον Ντίγκερ Ρόκγουελ, «τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο», ο οποίος εμφανίζεται με γκρίζα μαλλιά, φαλάκρα, κοιλιά και έντονη προφορά. Η εταιρεία του ενδέχεται να έχει προκαλέσει μία οικολογική καταστροφή τρισεκατομμυρίων δολαρίων και, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «ξεκινά μια απελπισμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, πριν το πλήγμα που ο ίδιος προκάλεσε καταστρέψει τα πάντα». Παράλληλα ο χαρακτήρας του πρωταγωνιστή περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του φροντίζοντας μία άρρωστη γάτα.

Με βάση την αισθητική του τρέιλερ και τον σατιρικό τόνο της ταινίας, το «Digger» θυμίζει έντονα το κλίμα του «Dr. Strangelove» («SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα»), με την ταινία να περιλαμβάνει επίσης τον Τζον Γκούντμαν στον ρόλο του ασθενούς προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να πατήσει τη σκανδάλη για την εκτόξευση πυραύλων, παρόλο που αποκοιμιέται στις πλέον ακατάλληλες στιγμές.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ριζ Αχμέντ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Σάντρα Χιούλερ.

Το «Digger» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ινιάριτου μετά το «The Revenant»

Η ταινία γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπογράψει ταινίες όπως οι «Βαβέλ», «21 Γραμμάρια», καθώς και τις βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες «Birdman» και «Η Επιστροφή» (The Revenant).

Το «Digger» αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ινιάριτου μετά το «The Revenant» και αναμένεται να είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του φθινοπώρου, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη μιας μεγάλης εκστρατείας για την υποψηφιότητα του Κρουζ στα Όσκαρ.

Ο 64χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ, ως ηθοποιός για τις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» (1989), «Τζέρι Μαγκουάιρ» (1996) και «Μανόλια» (1999), καθώς και ως παραγωγός για το «Top Gun: Maverick» (2022). Ωστόσο δεν έχει κερδίσει ποτέ βραβείο Όσκαρ.

Πέρυσι, ο Κρουζ τιμήθηκε με ένα Τιμητικό Όσκαρ, το οποίο μάλιστα του απένειμε ο ίδιος ο Ινιάριτου. Τότε ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει: «Μπορεί αυτό να είναι το πρώτο του Όσκαρ, αλλά από όσα έχω δει και έχω βιώσει, δεν θα είναι το τελευταίο του», προμηνύοντας έτσι με βεβαιότητα την επόμενη υποψηφιότητα του και γιατί όχι και νίκη στα βραβεία Όσκαρ.

#Repost @TIME: Every legend deserves a cover.



A special branded cover featuring Tom Cruise’s newest character,



Digger Rockwell, as Titan of the Year.



Only in theaters October 2.



The editorial team was not involved in the creation of this cover. pic.twitter.com/dPsKQp2In8 — Digger (@diggerthemovie) July 13, 2026

Δεδομένου ότι η Ακαδημία συχνά βραβεύει ερμηνείες που περιλαμβάνουν έντονες σωματικές μεταμορφώσεις και τη χρήση εντυπωσιακών προσθετικών μέικ απ, από την ψεύτικη μύτη της Νικόλ Κίντμαν στο «The Hours» έως τη μεταμόρφωση του Γκάρι Όλντμαν σε Ουίνστον Τσόρτσιλ στο «Darkest Hour», υπάρχουν αρκετές πιθανότητες οι ψηφοφόροι των Όσκαρ να εντυπωσιαστούν από την ερμηνεία του Κρουζ.

Πριν από την κυκλοφορία του τρέιλερ, ο Κρουζ μίλησε σε δημοσιογράφους και θαυμαστές σε εκδήλωση για την παρουσίαση της ταινίας από τη Warner Bros. στο Λος Άντζελες, λέγοντας πως το «Digger» ήταν διαφορετικότερο από οποιοδήποτε άλλο πρότζεκτ είχε αναλάβει στο παρελθόν.

«Δεν είχα κάνει ποτέ κάτι που να με προκαλέσει με αυτόν τον τρόπο, ούτε ο Αλεχάντρο είχε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο όταν ξεκινήσαμε. Όταν δείτε αυτή την ταινία, θα καταλάβετε ότι είναι κάτι εντελώς πρωτότυπο», δήλωσε, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Το «Digger» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Με πληροφορίες από Euronews