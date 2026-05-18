Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Δωρεάν είσοδος σήμερα - Όλο το πρόγραμμα

Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγκαίνια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες ευφάνταστες εκδηλώσεις που εκτείνονται πέρα της συγκεκριμένης ημερομηνίας, τα Μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν.

Από το 1977, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Το μήνυμα της επετείου

Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σ’ όλες τις χώρες-μέλη του ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία, όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού.

Φέτος, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: Συμμετέχει και το Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», χθες Κυριακή 17 Μαΐου 2025 και σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το Μουσείο είναι ανοιχτό από τις 09:00 έως τις 17:00 με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Αυτήν την ημέρα το Μουσείο θα συμμετάσχει για πρώτη φορά φέτος στο διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens, με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δευτέρου ορόφου με θέα την Αίθουσα των Αρχαϊκών Αγαλμάτων.

Ο Μάνος Κιτσικόπουλος είναι ένας πολυδιάστατος πιανίστας με αφετηρία την κλασική μουσική και έντονη καλλιτεχνική ευελιξία σε διαφορετικά μουσικά είδη. Έχει τιμηθεί με τη διάκριση DipRAM και με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, ενώ απέσπασε το πρώτο βραβείο Grand Prix στον διεθνή διαγωνισμό Clamo στην Ισπανία. Συνεργάζεται με ορχήστρες όπως η Janáček Philharmonic και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και διδάσκει στο Ωδείο Αθηνών και στη θερινή Ακαδημία Sorbas στην Ανδαλουσία.

Για το Μουσείο Ακρόπολης, ο πολυδιάστατος πιανίστας επιλέγει ένα πρόγραμμα από αγαπημένα έργα του καθώς και δικές του μεταγραφές για σόλο πιάνο. Οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία- είτε όταν κινούνται στον πρώτο όροφο του Μουσείου είτε στον δεύτερο- να ακούσουν αγαπημένα κομμάτια τανγκό του Πιατσόλα, νυχτερινά του Σοπέν, μινιατούρες του Σατί και τραγούδια άλλων γνωστών δημιουργών.

Πληροφορίες: Δευτέρα 18/5, 11:00, 12:00 και 13:00 Διάρκεια ρεσιτάλ 30 λεπτά.