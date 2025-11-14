Διεθνή Βραβεία Όπερας 2025: Η τελετή απονομής για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Οι νικητές

Η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας οπερατικής κοινότητας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, καθώς η Εθνική Λυρική Σκηνή φιλοξένησε για πρώτη φορά τα Διεθνή Βραβεία Όπερας — τη σημαντικότερη διεθνώς διάκριση στον χώρο της λυρικής τέχνης.

Η 12η διοργάνωση, που μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του OperaVision.eu, επιβεβαίωσε την αναβαθμισμένη θέση της ΕΛΣ στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη.

Με οικοδεσπότη τον δημοφιλή παρουσιαστή του BBC Radio 3 Petroc Trelawny, η βραδιά τίμησε καλλιτέχνες και οργανισμούς από πέντε ηπείρους, με φιναλίστ από 25 χώρες.

Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχε το αφιέρωμα στην ελληνική μουσική δημιουργία. Υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τερζάκη, σπουδαίοι σολίστ της ΕΛΣ —οι Δημήτρης Πλατανιάς, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Μαρία Κοσοβίτσα— παρουσίασαν έργα των Σπυρίδωνος Σαμάρα, Παύλου Καρρέρ, Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Νίκου Σκαλκώτα, Μίκη Θεοδωράκη και Γιώργου Κουμεντάκη.

Συμμετείχαν η Ορχήστρα, η Χορωδία, το Μπαλέτο και η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ, σε καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν και αποσπάσματα από όπερες του Πουτσίνι, με τη συμμετοχή της διεθνούς φήμης υψιφώνου Μαρίνα Ρεμπέκα και του μπασοβαρύτονου Νίκολας Μπράουνλη, οι οποίοι απέσπασαν το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Άνδρα Ερμηνευτή αντίστοιχα.

Ο ιδρυτής των βραβείων, Χάρρυ Χάιμαν, εξήρε το επίπεδο των φετινών υποψηφιοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι οι νικητές «αποτελούν πρότυπο δημιουργικότητας και αριστείας». Παράλληλα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ, Γιώργος Κουμεντάκης, έκανε λόγο για «μια διοργάνωση που αναδεικνύει το υψηλό καλλιτεχνικό έργο της εποχής μας και τη διαχρονική δύναμη της όπερας», εκφράζοντας τη χαρά του για τη διεθνή προβολή της ΕΛΣ.

Ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, το Opera Company Award 2025, απονεμήθηκε στο MusikTheater an der Wien, με την Υπουργό Πολιτισμού Δρ. Λίνα Μενδώνη να παραδίδει το βραβείο. Η υπουργός τόνισε ότι η φιλοξενία των βραβείων επιβεβαιώνει τη διεθνή εμβέλεια της ΕΛΣ και τη συμβολή της στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Η πιο φορτισμένη στιγμή της τελετής ήταν η απονομή του Lifetime Achievement Award στην εμβληματική μεσόφωνο Αγνή Μπάλτσα, η οποία καταχειροκροτήθηκε από το κοινό σε μια σπάνια στιγμή συγκίνησης και αναγνώρισης για την κορυφαία ελληνίδα καλλιτέχνιδα.

Σε μια εποχή που η όπερα επιδιώκει να προσεγγίσει νέο, παγκόσμιο κοινό, η διοργάνωση στην Αθήνα έδειξε ότι η λυρική τέχνη παραμένει ζωντανή, διεθνής και βαθιά σύγχρονη — με την Εθνική Λυρική Σκηνή στην πρώτη γραμμή αυτής της πορείας.

Ολόκληρη η τελετή της απονομής των βραβείων:

Διεθνή Βραβεία Όπερας 2025: Οι νικητές

CONDUCTOR

Alain Altinoglu

DESIGNER

Paolo Fantin

DIRECTOR

Claus Guth

EQUAL OPPORTUNITIES & IMPACT

Dallas Opera: Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors

FEMALE SINGER

Asmik Grigorian

FESTIVAL

Janáček Brno Festival

LEADERSHIP

Anthony Freud

LIFETIME ACHIEVEMENT

Agnes Baltsa

MALE SINGER

Nicholas Brownlee

MUSICAL

Sunday in the Park with George (Glimmerglass Festival)

NEW PRODUCTION

The Excursions of Mr Brouček (National Theatre Brno & Staatsoper Berlin/Teatro Real/Robert Carsen)

OPERA COMPANY

MusikTheater an der Wien

PHILANTHROPY

C. Graham Berwind III

READERS’ AWARD – OPERA MAGAZINE WITH OPERA NEWS

Marina Rebeka

RECORDING (COMPLETE OPERA)

Lully: Atys (Château de Versailles Spectacles)

RECORDING (SOLO RECITAL)

Ann Hallenberg & The Mozartists: Gluck Arias (Signum)

REDISCOVERED WORK

Galuppi: L’uomo femina (Opéra de Dijon)

RISING STAR

Adèle Charvet (mezzo-soprano)

Hugh Cutting (countertenor)

SUSTAINABILITY

Teatro Real Madrid

WORLD PREMIERE

Turnage/Hall: Festen (The Royal Opera)