Το Διεθνές Βραβείο Booker παίρνει το όνομα δισεκατομμυριούχων της Playrix

Το Διεθνές Βραβείο Booker, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία μεταφρασμένης λογοτεχνίας στον κόσμο, θα πάρει για την επόμενη δεκαετία το όνομα των νέων χορηγών του, μετά τη συμφωνία με το Bukhman Philanthropies της Ντάρια και του Ντμίτρι Μπούχμαν.

Ο Ντμίτρι Μπούχμαν είναι συνιδρυτής της Playrix, της εταιρείας πίσω από δημοφιλή παιχνίδια για κινητά όπως τα Gardenscapes και Homescapes. Μαζί με τη σύζυγό του, Ντάρια Μπούχμαν, θα χρηματοδοτεί το βραβείο μέσω του φιλανθρωπικού οργανισμού τους με 1,4 εκατ. λίρες ετησίως για τα επόμενα 10 χρόνια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το International Booker Prize θα μετονομαστεί σε Bukhman International Booker Prize. Το χρηματικό έπαθλο για το νικητήριο βιβλίο θα διπλασιαστεί από τις 50.000 στις 100.000 λίρες και θα συνεχίσει να μοιράζεται ισότιμα ανάμεσα στον/στη συγγραφέα και τον/τη μεταφραστή/τρια.

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Η συμφωνία δίνει μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια στο βραβείο, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση του πολιτισμού δέχεται πιέσεις και ο χώρος της μετάφρασης αντιμετωπίζει αυξημένα κόστη, αλλά και νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Γκάμπι Γουντ, επικεφαλής του Booker Prize Foundation, δήλωσε ότι η νέα χορηγία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το μέλλον του βραβείου αλλά και το τοπίο της λογοτεχνίας, ενισχύοντας συγγραφείς και μεταφραστές που φέρνουν ιστορίες από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς σε διεθνές κοινό.

Η Playrix ιδρύθηκε το 2004 από τον Ντμίτρι Μπούχμαν και τον μεγαλύτερο αδελφό του, Ίγκορ, στη Βόλογκντα της Ρωσίας. Η εταιρεία μετέφερε αργότερα την έδρα της στο Δουβλίνο και γνώρισε τεράστια ανάπτυξη στη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα παιχνίδια της προσέλκυσαν εκατομμύρια νέους χρήστες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Playrix είχε έσοδα 2,6 δισ. δολαρίων το 2024, ενώ οι αδελφοί Μπούχμαν εκτιμάται ότι διαθέτουν περιουσία 9,5 δισ. δολαρίων ο καθένας.

Η Ντάρια Μπούχμαν δήλωσε ότι η στήριξη του βραβείου έχει προσωπική σημασία για την ίδια, καθώς η μεταφρασμένη λογοτεχνία υπήρξε, όπως είπε, το δικό της «παράθυρο στον κόσμο» όταν μεγάλωνε στη ρωσική επαρχία.

Το Διεθνές Βραβείο Booker καθιερώθηκε στη σημερινή του μορφή πριν από 10 χρόνια και απονέμεται κάθε χρόνο σε έργο μυθοπλασίας μεταφρασμένο στα αγγλικά και εκδομένο στη Βρετανία ή την Ιρλανδία. Σε αντίθεση με άλλα λογοτεχνικά βραβεία, τιμά εξίσου τον συγγραφέα και τον μεταφραστή, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της μετάφρασης στη διεθνή ζωή ενός βιβλίου.

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Το βραβείο έχει αποκτήσει σημαντική επιρροή στην αγορά της μεταφρασμένης λογοτεχνίας. Οι πωλήσεις του φετινού νικητή, Taiwan Travelogue της Γιανγκ Σουάνγκ-ζι, σε μετάφραση της Λιν Κινγκ, υπερτριπλασιάστηκαν μετά την απονομή.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε για το Booker Prize Foundation, οι πωλήσεις μεταφρασμένης λογοτεχνίας στη Βρετανία έχουν αυξηθεί κατά 31% την τελευταία δεκαετία, με βασική ώθηση από αναγνώστες κάτω των 35 ετών.

Η νέα συμφωνία φέρνει έτσι στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ερώτημα για τη χρηματοδότηση του πολιτισμού: τι σημαίνει όταν ένα από τα σημαντικότερα βραβεία μεταφρασμένης λογοτεχνίας στον κόσμο παίρνει το όνομα των χορηγών του, σε αντάλλαγμα για δεκαετή οικονομική στήριξη.

με στοιχεία από Observer, Booker Prize Foundation