Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Το The Devil Wears Prada 2 δεν έχει βγει ακόμη στις αίθουσες, αλλά έχει ήδη βρεθεί στο κέντρο νέων αντιδράσεων, αυτή τη φορά για έναν δευτερεύοντα ασιατικό χαρακτήρα που πολλοί χρήστες στα social media θεωρούν ότι αναπαράγει παλιά φυλετικά στερεότυπα.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο 38 δευτερολέπτων από τη 20th Century Studios στις 16 Απριλίου 2026. Το βίντεο παρουσιάζει την Τζιν Τσάο (Jin Chao), τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, την οποία υποδύεται η Έλεν Τζ. Σεν (Helen J. Shen). Στη σκηνή, η Άντι την οποία υποδύεται ξανά η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στο Runway και συναντά τη νέα της βοηθό.

Το πρόβλημα, για πολλούς θεατές, δεν ήταν απλώς η σκηνή. Ήταν το σύνολο της εικόνας. Η Τζιν Τσάο εμφανίζεται με γυαλιά και άχαρο office look, σε έντονη αντίθεση με το περιβάλλον υψηλής μόδας της ταινίας, και όταν νιώθει ότι η Άντι ίσως δεν τη θέλει για βοηθό της, αρχίζει να απαριθμεί με καταιγιστικό τρόπο τα ακαδημαϊκά της προσόντα: Yale, GPA 3.86, lead soprano στους Whiffenpoofs και ACT score 36.

στιγμιότυπο από Το The Devil Wears Prada 2

Σύμφωνα με τον Guardian και το Hollywood Reporter, η σκηνή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ και αλλού, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι ο χαρακτήρας πατά σε ξεπερασμένα στερεότυπα για Ασιάτες ως nerdy, υπερ-μορφωμένους, κοινωνικά αδέξιους και στιλιστικά εκτός τόπου.

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν μεγαλύτερη συζήτηση ήταν και το όνομα του χαρακτήρα. Το «Τζιν Τσάο» θεωρήθηκε από ορισμένους χρήστες ότι ακούγεται επικίνδυνα κοντά στη ρατσιστική προσβολή «Ching Chong», που έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά στη Δύση για να κοροϊδέψει την κινεζική γλώσσα και τους Κινέζους. Το South China Morning Post σημειώνει ότι σε μέρος της online κυκλοφορίας το όνομα αναπαράχθηκε λανθασμένα ως «Chin Chou», εκδοχή που ακούγεται ακόμη πιο κοντά στη ρατσιστική φράση.

H Μέριλ Στριπ και h Αν Χάθαγουεϊ ποζάρουν μετά την παραλαβή δώρων σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της ταινίας στη Νότια Κορέα

Η αντίδραση πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στα social media. Το Hollywood Reporter αναφέρει ότι το βίντεο είχε ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια προβολές στο X, ενώ αναρτήσεις που κατηγορούσαν την ταινία για «ξεκάθαρο αντι-ασιατικό ρατσισμό» συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Σε μία από αυτές, Ιάπωνας χρήστης έγραψε ότι η προώθηση της ταινίας μέχρι τώρα ήταν πολύ καλή, αλλά λίγο πριν από την κυκλοφορία «τους χτύπησαν με απροκάλυπτο αντι-ασιατικό ρατσισμό».

Άλλοι χρήστες στάθηκαν στο ότι η εικόνα της Τζιν μοιάζει, όπως υποστηρίζουν, βγαλμένη από παλαιότερες δυτικές καρικατούρες: η Ασιάτισσα που είναι άριστη, νευρική, υπερβολικά επιμελής, αλλά όχι cool. Σε κινεζικά social media, σύμφωνα με το South China Morning Post, αρκετοί σχολίασαν ότι η εμφάνιση του χαρακτήρα δεν μοιάζει πειστική για μια νέα Κινέζα που εργάζεται στη βιομηχανία της μόδας.

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ένταση επειδή το The Devil Wears Prada 2 βγαίνει στην Κίνα στις 30 Απριλίου, λίγο πριν από την πενθήμερη αργία της Πρωτομαγιάς μια σημαντική περίοδο για το box office. Το πρώτο μέρος είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην Κίνα, όπου κυκλοφόρησε το 2007, και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό σε θεατές που το συνδέουν με την καριέρα, τη φιλοδοξία και τη γυναικεία αυτονομία.

Το South China Morning Post γράφει ότι σχεδόν 40.000 χρήστες είχαν βάλει τη συνέχεια της ταινίας στις λίστες τους για να τη δουν, όμως το νέο κύμα αντιδράσεων έφερε και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ. Την ίδια στιγμή, άλλοι σχολιαστές θεωρούν ότι η αντίδραση είναι υπερβολική ή ότι η σύνδεση του ονόματος Τζιν Τσάο με τη ρατσιστική φράση είναι τραβηγμένη.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η κριτική δεν αφορά μόνο ένα όνομα ή ένα ζευγάρι γυαλιά. Αφορά το πώς ένα franchise που επιστρέφει σχεδόν είκοσι χρόνια μετά καλείται να σταθεί μπροστά σε ένα κοινό με πολύ διαφορετικά αντανακλαστικά από εκείνα του 2006. Αυτό που τότε μπορεί να περνούσε ως γρήγορος κωμικός κώδικας, σήμερα μπορεί να διαβαστεί ως επανάληψη μιας εικόνας που πολλοί θεατές έχουν κουραστεί να βλέπουν.

Η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης προσμονής για το sequel, με τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Στάνλεϊ Τούτσι να επιστρέφουν στους ρόλους τους. Η ταινία είχε ήδη δεχτεί κριτική για τη συνεργασία της με τα Starbucks, ενώ τώρα μπαίνει στο κάδρο και η συζήτηση για την ασιατική εκπροσώπηση.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ούτε η παραγωγή ούτε η Έλεν Τζ. Σεν έχουν απαντήσει δημόσια στις αντιδράσεις. Ο Guardian αναφέρει ότι επικοινώνησε με εκπροσώπους της ταινίας για σχόλιο. Το The Devil Wears Prada 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Κίνα στις 30 Απριλίου και στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο την 1η Μαΐου

Με στοιχεία από Guardian, Hollywood Reporter και South China Morning Post.